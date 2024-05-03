Gazi Üniversitesi'nde ülkücüler ve islamcılar birbirini dövdü

Gazi Üniversitesi'nde Ülkü Ocakları mensubu bir grup, "Gazze'ye destek" eylemi yapan islamcıların etkinliğini bastı.

MHP'nin Filistin gündemine bakışı ve ülkücü grup ile rektörlüğün arasındaki sıkı ilişki göz önüne alındığında, yaşanan kavgada dikkat çekici unsurlar bulunuyor.

Rektörlükten 'Filistin' eylemi

Dün Gazi Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla, bugün okulun Tandoğan'da bulunan merkez yerleşkesinde "Gazi Üniversitesi Filistin için buluşuyor" başlıklı bir etkinlik yapılacağı duyuruldu.

Cuma namazı çıkışında gerçekleştirileceği aktarılan basın açıklamasının, yerleşke içinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Cami avlusunda yapılacağı belirtildi. Etkinlik afişine ise "Bütün öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi bekliyoruz..." notu düşüldü.

'Okulda Arapça slogan attırmayız' dediler, etkinliği bastılar

Rektörlük tarafından düzenlenen etkinlik, bugün cuma namazının ardından başladı. Okul öğrencilerinin kısıtlı sayıda katılım gösterdiği etkinlikte, islamcı bir grup ise "tekbir" getirmeye başladı.

Etkinliği izlemekte olan Ülkü Ocaklarına bağlı bir grup da "tekbir" getirilmesinin ardından islamcı gruba müdahale etti. İslamcı grubun attığı "tekbiri" gerekçe gösteren ülkücü grup, "Okulda Arapça slogan attırmayız" dedi. İki grup arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Okul güvenliklerinin müdahale ettiği kavgada yaralanan olmazken, yaşanan arbedenin ardından etkinlik sonlandırıldı. Meydana gelen kavga sonrasında, iki grup bir süre boyunca karşılıklı olarak slogan attı.

Dikkat çekici noktalar var

Ülkü Ocakları'na mensup grubun, "Gazze'ye destek" eylemine saldırması ise dikkat çekici.

MHP güdümünde hareket eden Ülkü Ocakları'na üye grup "Filistin" eylemine saldırırken, MHP'nin Filistin gündemine dair iddiaları ve icraatları her ne kadar birbiriyle örtüşmese de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Filistin'i desteklediklerini iddia ediyor.

Bir diğer husus da ülkücü grubun "tekbir" getirilmesini gerekçe göstererek "Okulda Arapça slogan attırmayız" iddiası. Ülkü Ocakları'nın birçok etkinlik ve yürüşte "tekbir" getirdiği biliniyor.

Ayrıca dikkat çekici bir diğer başlık ise faşist grubun, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen bir etkinliğe saldırmış olması. AKP ve MHP ile yakın ilişkiler içerisinde olan Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız ile Ülkü Ocakları'na üye grup arasındaki ilişkinin bugüne kadar çok kuvvetli olduğu biliniyordu. Öyle ki Ülkü Ocakları okul içerisinde rahatça siyasi faaliyet yürütmekte, üyeleri ise tehdit, darp, yaralama gibi eylemlerine rağmen ceza bile almamaktaydı.

Öte yandan her 3 Mayıs'ta Ülkü Ocakları ve okul yönetimi işbirliğinde "Türkçülük Günü" kapsamında, okul yerleşkesinde etkinlik düzenleniyordu. Rektörlüğün bu 3 Mayıs'ta "Türkçülük Günü"ne dair etkinlik düzenlemek yerine, "Filistin'e destek eylemi" düzenlemesi de gerilim yaşanmasına dair nedenler arasında değerlendiriliyor.