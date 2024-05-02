Tahir Elçi cinayeti davası: 'Mücadele etmeye devam edeceğiz'

28 Kasım 2015 tarihinde öldürülen Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi cinayeti davasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuksuz yargılanan üç polis için mahkemeden beraat istedi.

2015 yılında Diyarbakır'da yaşanan, "Hendek Savaşları" adı verilen dönemde zarar gören ve Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmalar sonucu hayatını kaybeden Elçi’nin cinayetinde tutuksuz yargılanan ve savcılık tarafından beraatleri istenen sanık polisler S.T., F.T. ve M.S. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan 2 ila 6 yıl hapis cezası istenmişti.

Yaklaşık 4 yıl önce başlayan dava Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edilirken başta Diyarbakır Barosu olmak üzere pek çok baro, sivil toplum kuruluşu ve siyasiden savcılık talebine tepki geldi.

‘Tahir Elçi dosyası cezasız kalmayacak, hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz’

Tahir Elçi davasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın üç sanık polisin beraatini talep etmesiyle ilgili Diyarbakır Baro Başkanı Av. Nahit Eren ile konuştuk.

Beraat talebiyle ilgili “Aslında bu yıllardır var olan, sürekli dile getirdiğimiz kamu görevlilerinin işlediği suçlardaki yaygın cezasızlık politikasının Tahir Elçi dosyasında da karşılık bulmasını amaçlayan bir mütalaa” sözlerini kaydeden Eren, Diyarbakır Barosu olarak Tahir Elçi dosyasını cezasız bırakmayacaklarını, hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti:

“Tahir Elçi suikastının üzerinden tam sekiz yıl geçti, neredeyse dokuzuncu yıla gireceğiz. Yargısal faaliyetleri neticesinde gerek soruşturma gerek kovuşturma aşamaları neticesinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yani Tahir Elçi soruşturmasını yürüten ve dava dosyasında iddia makamı olarak bulunan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemeye sunduğu mütalaayla sanık polis memurlarının beraatine karar verilmesini talep etti. Aslında bu yıllardır var olan, sürekli dile getirdiğimiz kamu görevlilerinin işlediği suçlardaki yaygın cezasızlık politikasının Tahir Elçi dosyasında da karşılık bulmasını amaçlayan bir mütalaa. Ama biz Diyarbakır Barosu olarak her fırsatta Tahir Elçi dosyasının asla cezasız kalmayacağını, bu konuda gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğimizi dile getiriyoruz.”

‘Tahir Elçi dosyasında bu siyasi suikastın aydınlatılması konusunda bir iktidar iradesi yok’

Kaybettirilen kamera kayıtları ve şüpheli kolluk kuvvetleriyle ilgili taleplerinin şimdiye kadar hep reddedildiğini söyleyen Eren, Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması konusunda bir iktidar iradesi olmadığını kaydetti.

Mahkemenin, önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu dinleyeceğini, sonra vazgeçtiğini hatırlatan Eren “Kovuşturma aşamasında bizim cinayeti bütün yönleriyle aydınlatacak deliller konusundaki taleplerimiz mahkeme tarafından her seferinde reddedildi” dedi ve ekledi:

“Bu tür yargılamalarda yargısal makamlar, yargı mensuplarının alacağı kararlar önemli. Maalesef Tahir Elçi dosyasında bugüne kadar bu siyasi suikastın aydınlatılması konusunda bir iktidar iradesi yok. Kovuşturma aşamasında bizim cinayeti bütün yönleriyle aydınlatacak deliller konusundaki taleplerimiz mahkeme tarafından her seferinde reddedildi. Oysa kaybettirilen kamera kayıtlarıyla ilgili taleplerimiz, şüpheli istihbarat ve kolluk elemanlarıyla ilgili taleplerimiz hep reddedildi. Mahkeme, dönemin başbakanı ve bu cinayeti siyasi bir suikast olarak değerlendiren Ahmet Davutoğlu’nun önce dinleyeceğini söyleyip sonradan vazgeçti.”

‘Suikastın bütün yönleriyle açığa çıkacağına inandık ve bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz’

Tahir Elçi dosyasında mahkeme ve savcılığın attığı adımların Türkiye’nin siyasal ikliminden kaynaklandığını belirten Eren, “Bir gün muhakkak Tahir Elçi suikastının bütün yönleriyle açığa çıkacağına inandık ve bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı:

“Bu, bugünün Türkiye’sinin yargı koşullarından ve Türkiye’nin siyasal ikliminden kaynaklanıyor. Ama bir gün muhakkak Tahir Elçi suikastının bütün yönleriyle açığa çıkacağına inandık ve bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz.”

‘İlk andan itibaren isteksiz ve etkisiz başlatılan soruşturma…’

Savcılık talebi üzerine açıklama yapan Diyarbakır Barosu, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 10.00’da Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek karar duruşmasına tüm hukukçuları ve hak savunucularını davet etti.

“… Bugün itibariyle tarafımıza tebliğ edilen savcılık mütalaası; ilk günden itibaren suikastı aydınlatma yönünde yargısal ve siyasal bir iradenin olmadığı yönündeki bütün iddia ve görüşlerimizi doğrulamıştır” denilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

“28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare önünde onlarca kamera kayıttayken katledilen Baro Başkanımız Tahir Elçi’nin Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 25.04.2024 tarihinde sunulan mütalaada; sanık polis memurlarının beraatına karar verilmesi talep edilmiştir.

Baro Başkanımız Tahir Elçi suikastının yaşandığı ilk andan itibaren isteksiz ve etkisiz başlatılan soruşturma yetersiz bir iddianame ile her ne kadar Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde dava ve yargılamaya konu edilmiş ise de soruşturma aşamasındaki suikastın aydınlatılması konusundaki isteksiz tutum kovuşturma sürecinde de devam etmiştir.

Mahkemenin suikastın aydınlatılması yönündeki delillerin toplanmasına ilişkin taleplerimizi reddetmesi, bugün itibariyle tarafımıza tebliğ edilen savcılık mütalaası; ilk günden itibaren suikastı aydınlatma yönünde yargısal ve siyasal bir iradenin olmadığı yönündeki bütün iddia ve görüşlerimizi doğrulamıştır.

Diyarbakır Barosu, Elçi Ailesi ve Tahir Elçi’nin tüm hukukçu dostları; failsiz bırakılmak istenen yargılama sürecine karşı etkin bir hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

Bu vesile ile 12 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 10.00’da Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek karar duruşmasına tüm hukukçu dostları ve insan hakları savunucularını Diyarbakır Adliyesine davet ediyoruz.”

On dört barodan ortak açıklama: ‘Takipçisi olmaya devam edeceğiz’

Diyarbakır Barosu’nun yanı sıra on dört barodan da savcılığın beraat talebine tepki geldi.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Hakkâri, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak ve Van Barosu’nun yaptığı ortak açıklamada Tahir Elçi’nin “Faili meçhul cinayet yoktur, aydınlatılmamış cinayet vardır” sözleri hatırlatıldı.

Açıklamada “Siyasal cinayetlerin aydınlatılması konusunda; ciddi bir toplumsal, siyasal ve yargısal iradeye ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz. Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılmasında ciddi bir toplumsal irade olmasına rağmen maalesef bu irade yargısal ve siyasal makamlarda görülemedi. Tahir Elçi'nin ifade ettiği gibi ‘Faili Meçhul Cinayet Yoktur Aydınlatılmamış Cinayet Vardır.’ Biz barolar olarak; cezasızlık travmalarımıza bir yenisinin daha eklenmesini kabul etmediğimizi ve hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” sözleri kaydedildi.