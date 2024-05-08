Okul müdürü görevi başında katledildi: Öğretmenler iş bırakıyor

İstanbul Alibeyköy'de Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan, dün okuldaki odasında, 5 ay önce uzaklaştırma cezası almış bir öğrenci tarafından silahla vurularak katledildi.

Eğitim sendikaları, üyelerine ve meslektaşlarına çağrıda bulunarak bugün için siyah giyinmelerini ve siyah kurdele takmalarını istedi, 10 Mayıs Cuma günü de iş bırakma kararı aldı.

İstanbul’da eğitim sendikaları yarın da (9 Mayıs Perşembe) okulun önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapacaklar.

Eğitim İş, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası “İbrahim Oktugan’ın katledilmesini, öğretmenlere yönelik şiddeti ve itibarsızlaştırma politikalarını protesto etmek, ‘Eğitimde Şiddete Hayır’ demek için” yarın saat 13.00’te Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

74 yaşındaki İbrahim Oktugan dün sabah saatlerinde okula giren, 5 ay önce uzaklaştırma cezası almış 18 yaşındaki Y.K. tarafından odasında silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Y.K. olay sonrası gözaltına alınırken, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, bir grup genç tarafından okul kapısında karşılanan Y.K'nin daha sonra gençlerden birinin kapıyı açmasıyla içeriye girdiği görülüyor. Olayı gerçekleştirdikten sonra ise Y.K’nin hızla adımlarla kapıya yöneldiği, daha sonra silahını belinden çıkarıp yeniden beline sokarak koşar adımlarla okuldan uzaklaştığı kameraya yansıyor.

Türk vatandaşlığı aldığı öğrenilen Irak uyruklu Y.K’nin "taksirle yaralama”, 6136 sayılı Ateşli silahlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanun'a muhalefetten suç kaydının bulunduğu ayrıca "kayıp kişi" olarak arandığı da ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Cinayeti işleyen öğrenci, Kağıthane Bil Kolejine kayıtlı. Aralık ayında Eyüp Sultan Final Akademi Anadolu Lisesinden ayrılıyor. Bu ayrılığın nedeni e-okul sistemine kayıtlı değil. Öğrencinin daha önce yine Kağıthane Bil Koleji geçmişi var" ifadeleri yer aldı.

Katledilen okul müdürü İbrahim Oktugan için bugün Eyüpsultan'da düzenlenen cenaze törenine çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Eğitim sendikalarından iş bırakma kararı

Eğitim İş, Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, TÖB Sen, Eğitim Bir Sen sendikaları tarafından 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma kararı alındı.

Eğitim İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada “Eğitim emekçileri olarak kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz! Artık yeter! Yaşamak istiyoruz!” denildi.

Sendika eğitimde şiddete karşı çıkmak için, bugün ve yarın okullara siyah giyerek ve kokartlarla gitme kararını, 10 Mayıs Cuma günü de iş bırakma kararını duyurdu.

Eğitim İş’ten yapılan açıklamada 10 Mayıs’ta Ankara’da Adalet Bakanlığı önünde genel merkez düzeyinde, illerde şube ve temsilcilikler düzeyinde adliye binalarının önünde basın açıklaması yapacakları bildirildi.

Eğitim Sen’den yapılan açıklamada ise “Yaşanan bu şiddet olayları adeta bir bakanlık politikasına dönüştürülen eğitim emekçilerinin itibarsızlaştırılmasından ayrı düşünülemez” denildi.

Açıklamada “Bugün bir eğitim emekçisini hayattan koparan ne basit bir öfke krizi, ne failin öğrenci ya da veli oluşu, ne de öğrencinin uyruğu ile ilgilidir. Bizzat bakanın yaptığı açıklamalarda eğitim sisteminde yaşanan olumsuzlukların temel nedeni olarak öğretmenleri göstermesi, CİMER uygulamasının velilerin elinde bir sopaya dönüştürülmesi, MEB’in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli/öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur” ifadelerine yer verildi.

10 Mayıs’ta iş bırakma kararı aldığını açıklayan Eğitim Sen, aynı gün Ankara şubelerinin MEB önünde açıklama yapacağını duyurdu.

Okullardaki şiddet olaylarını önlemek için acil adımlar atılmalı

Eğitim İş'ten yapılan açıklamadaysa okullardaki şiddet olaylarındaki tırmanışı engellemek için atılması gereken acil adımlar şöyle sıralandı:

Özel ya da devlet okulu ayırmaksızın, tüm okulların güvenliği derhal sağlanmalıdır. Devleti yönetenler hem devlet okullarını güvenli hale getirmeli, kadrolu güvenlik personeli atamalı ve giriş kapılarına dedektörler koymalıdır. Özel okullarda da aynı güvenlik önlemlerinin alınması şart koşulmalı ve bu konuda sıkça denetim yapılmalıdır.

Failler toplumun vicdanını rahatlatacak ve yeni olaylar açısından caydırıcı olacak şekilde cezalandırılmalı, bunun yasal altyapısı yoksa derhal oluşturulmalıdır.

Ahlak bekçiliğine soyunan RTÜK’ün toplumsal şiddeti başlıca gündemi haline getirip, mafya ve suç temalı TV yapımlarını denetlemesi sağlanmalıdır.

İçine bin bir tane gereksiz ve hatta zararlı içerik doldurulan müfredat yerine şiddetin çağdışı ve yanlış olduğunu öğreten toplumsal yaşam dersleri içeren programlar hazırlanmalıdır.

Yusuf Tekin'e 'koltuğu terk et' çağrısı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “koltuğu terk et” çağrısında bulundu.

Öğretmenler bugün işyerlerine siyah giyerek ve yakalarına "Öğretmene yönelik şiddete dur de" yazılı kokartlar takarak gitti.

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Meslektaşımız İbrahim Oktugan'ın uğradığı menfur saldırı sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Tekin’in mesajını alıntılayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası “#BakanTekinKoltuğuTerket” etiketini kullandı.

Sendikanın paylaşımında “İstanbul'da bir özel okulda çalışan okul müdürüne yönelik yapılan saldırı çalışma alanlarımızda iş güvenliği problemini ve eğitim sisteminde bir yük olarak eğitim emekçisinin üzerine atılan sorumlulukları bir kez daha gündeme getirdi. Eğitim emekçileri canından endişe ediyor, MEB ise izliyor” denildi.

Bakan Tekin: İnşallah tedbirimizi almış olacağız

Öte yandan bugün TOBB Türkiye Eğitim Meclisi toplantısında konuşan Bakan Yusuf Tekin, katledilen okul müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.

Yusuf Tekin "ÖMK'yla ilgili yasa süreç başladığında tedbirimizi almış olacağız inşallah" dedi.

Bakan Tekin "Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yaptığımız hazırlık çalışmalarının içinde öğretmene yönelik şiddetin ceza yaptırımları konusunda daha farklı değerlendirilmesine yönelik hukuki tedbirlerimizi aldık. Yasal düzenlememiz de metnin içerisinde var. Dolayısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yasal süreç başladığında bu konuda da tedbirimizi almış olacağız inşallah" diye konuştu.