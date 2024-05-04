'ABD’ye 135 milyon dolar ödeyip döneceğim' dedi: Sezgin Baran Korkmaz kim, nasıl kaçtı?

Avusturya’da ‘kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan tutuklanan ve geçen yıl ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz (SBK) geçtiğimiz Ağustos ayında tahliye edilmişti.

Korkmaz, "1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı" iddialarıyla suçlanıyordu.

Kaçışı gibi tahliyesi de gündem olan Korkmaz'ın New York'taki yaşamı dikkat çekmişti.

'Heykeli dikilecek adamım'

ABD’de yaşayan Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildikten sonra ilk kez X sohbet odasında konuştu. OdaTV'deki habere göre, "Ben kendi ülkemde heykeli dikilecek adamım. Ben o şımarık zenginlerden olmadım" diyen Sezgin Baran Korkmaz, "Niye hedefe kondunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Beni hedefe bakan (Süleyman Soylu) koymadı. Beni hedefe koyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. 10 gün sonra her şeyi öğreneceksiniz. Benim kara para aklama dosyam var ama ben kumar oynamadım. Türkiye’de kimsenin malına çökmedim. Muhalefet bana neden saldırdı? Bir düşünün.”

'Cumhurbaşkanıyla fotoğrafım çıktı diye saldırdılar'

“Cumhurbaşkanıyla fotoğrafım çıktı diye saldırdılar” diyen Sezgin Baran Korkmaz "CHP’li üç kişinin cebine 100 milyon dolar girecek diye bana saldırdılar" ifadelerini kullandı.

Sezgin Baran Korkmaz şunları söyledi:

"Ben Manhattan’da geziyorum. Adam benim resmimi çekiyor görüntülendi diyor. Her gün Central Park’ta oturuyorum. Ben jetimi sattım TMSF’nin el koymadı. Ben hayatımda duruşmaya çıkmadım. Ben hayatımda devletle iş yapmamışım. Ettiğim itiraflar iktidarı güçlendirir."

Korkmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte.

'Yarın alo derim 200 milyon dolara bir hastane alırım'

"Annem dedi ki üç kişiye beddua ettim. Bir: Kemal Kılıçdaroğlu İki: Süleyman Soylu Üç: Uğur Dündar Çünkü bu üçü sana iftira attı. Benim annemin duası çok ağırdır. O çocuklarını ne zorluklarla büyüttü. Kız kardeşim Kars Belediyesi’nde çalışıyor 20 bin liraya. Ablam Beykoz Devlet Hastanesi’nde hemşire ve 30 bin lira alıyor. Yarın alo derim 200 milyon dolara bir hastane alırım. Benim buna ihtiyacım var mı. Bugün bile öğrencilere yolladığım burs ayda 13-14 milyon."

'Normal' vergi dolandırıcılığıymış!

Sezgin Baran Korkmaz bugün de Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e verdiği açıklamalarla gündeme geldi.

Amerikan devletine toplam 135 milyon dolar civarında bir borcu olduğunu söyleyen Korkmaz, kendisine tezgah kurulduğunu iddia ederek, “Hangi eski milletvekili, hangi avukat, hangi gazetecilerin bu tezgahın içinde olduğunu yakın bir zamanda bir canlı yayında anlatacağım. Olayın onların anlattığı şekilde olmadığı ortaya çıkacak. O villaların hangi parayla alındığını tek tek belgeleriyle ortaya koyacağım. Kimse bir şeyi saklayamaz” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapacağını söyleyen Korkmaz, dosyasının politik hiçbir tarafı olmadığını vurgulayarak, "Bu bir normal vergi dolandırıcılığı, kara para aklama dosyası" ifadelerini kullandı.

'Sosyal medya hesabım üzerinden açıklamalar yapacağım'

Korkmaz, şunları söyledi:

"Ben normal iş hayatıma devam ediyorum. Amacım, Amerikan devletine olan borcumu bir an önce ödeyip bitirmek. Toplam 135 milyon dolar civarında bir borcum var. Önemli bir kısmını ödedim. Kalanını ödemek için çabalıyorum ve ödeyeceğim. Yargılamanın da bir yıl içinde biteceğini, bu süreçte de borcumu ödeyeceğimi düşünüyorum. Yargılama başka, borç başka bir şey. Borç, yargılama dışında olan bir şey.

Oysa dosyaya hukukçu gözüyle bakılsa bu dosyadan böyle bir şey çıkmayacağı anlaşılırdı. Benim üzerimden iktidarı eleştirdi. Peki Baran Korkmaz serbest kaldı ve gerçekler ortaya çıktı ki ne Reza Zarrab olayına benzer, ne de Türk Devletini ilgilendirilen bir taraf var. Muhalefetin gündeme getirdiği tek bir iddia var. İşin tek sebebine dönersek Sezgin Baran Korkmaz’a bu operasyon niye yapıldı kardeşim? Muhalefet neden bunu bu kadar saptırdı? Ben bunları da anlatacağım.

Yakında sosyal medya hesabım üzerinden açıklamalar yapmaya başlayacağım. Cezaevinde değilim. Çalışma hayatımı burada sürdürüyorum. Benim hakkımda Türkiye’deki gündeme gelen iddiaların yüzde 95’inin hayal ürünü olduğunu söyleyebilirim. Benim dosyamda Amerika’da yargılandığım davada Türkiye’de konuşulduğu gibi bir itirafçı olma durumum söz konusu değil. Bunun itirafçı olunacak bir durumu yok. Benim dosyamda Türkiye’de gündeme gelen ilk dosyanın parçasıymış gibi yansıtılan iddialar doğru değil. Ayrıca dosyamın politik hiçbir tarafı yok. Bu bir normal vergi dolandırıcılığı, kara para aklama dosyası. Yargılama halka kamuya açık. Gizli bir tarafı yok."

ABD'de kule dikiyor

New York'un ortasına memleketi Kars'ın Digor ilçesinden adını alan "Digor Towers" kurduğunu anlatan Korkmaz, en geç 1 yıl içerisinde Türkiye'ye dönmeyi planladığını ifade etti. Korkmaz, "Ben ABD'de para aklayacağım, gelip Manhattan'ın göbeğinde ticaret yapabilir miyim? ABD buna müsaade eder mi?" diye konuştu.

Ne olmuştu? ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. ‘Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı. 2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de ABD'li savcılarla paylaşmıştı. Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti.

Nasıl kaçmıştı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafları erişim engellemesine konu olan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 2020 yılı Aralık ayında gözaltına alınmak istendi. En azından haber ülke gündemine bu şekilde servis edildi.

Ancak operasyonda Baran'ın bulunamadığı, evinde yapılan aramada ise şömine içerisinde yakılmış cep telefonu ele geçirildiği belirtildi. Operasyon sonrası servis edilen bu bilgileri daha da ilginç kılan, 2020 Ekim ayında Korkmaz'a ilişkin verilen üç ayrı karar bulunuyordu.

Yakalayıp, bırakıp 'kaçtı' dediler...

Bu kararlardan ilki Korkmaz'ın mal varlıklarına el konulması, yurt dışına çıkış yasağının devamı kararı olmuştu. Bu kararın gerekçesi kara para soruşturmasına ilişkin ortaya çıkan gelişmelerdi.

Ancak bundan sadece bir hafta sonra, 17 Ekim tarihinde, Sezgin Baran Korkmaz ile 13 kişinin şirketlerine ve mal varlıklarına el koyma koyma kararı aldıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin ve şirketlerinin banka hesapları üzerindeki tedbirleri kaldırdı.

Dikkat çeken bu gelişmenin ardından, söz konusu ismin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğraflarına da erişim engeli getirildiği haberi gündeme geldi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkış görüntüleri.

Bu üç gelişmenin ardından Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik 132 milyon dolar kara para akladığı iddiasıyla operasyon başlatıldı.

Ancak operasyon sonrası servis edilen haberde, Baran'ın yurt dışına kaçtığı, evinde sadece yakılmış telefon bulunduğu iddia edildi.

Erdoğan'ın kuzeninden ilginç açıklama

Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, operasyon haberi sonrası yaptığı açıklamada, "Pandoranın kutusu açılıyor. Sezgin Baran Korkmaz operasyonu Türk medyasının da kirli çamaşırlarını ortaya dökecek. Korkmaz'ın boğazdaki yalısının kapısını aşındıran, Bodrum'daki otelinde bedava tatil yapan ve ceplerini dolduran kerli ferli gazetecilerin ipliği pazara çıkacak" ifadesini kullanmıştı.

Korkmaz, 5 Aralık 2020’de THY’nin tarifeli uçağıyla yurtdışına çıktı. 28 Aralık’ta katıldığı bir YouTube yayınında Lüksemburg’da bulunduğunu ve 4 Ocak 2021’de Türkiye’ye döneceğini açıklayan Korkmaz geri gelmedi. Korkmaz, ABD’nin talebiyle 19 Haziran 2021’de Avusturya’da tutuklandı. Yargılaması yaklaşık bir sene Avusturya’da devam eden Korkmaz, 16 Temmuz’da ABD’ye iade edildi.

Üzerinde durulmayan ilişkiler ağı

AKP iktidarı döneminde yıldızı parlayan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Erdoğan'a yakın patronlar arasında yer alıyordu.

SBK’nin işlediği suçlar, aldığı cezalar, devlet kademelerinde, bürokraside, yargıda ve medyada bağlantıları çarşaf çarşaf ortaya dökülmüş, ortaya büyük bir ağ çıkmıştı.

SBK olayı aslında bir "skandal" değil, sermaye ve patron düzeninin rutininin bir parçası.

İşte o ilişkiler ağına bazı örnekler:

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz’a ait uçağa binerken çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'la 202 yılında yemek fotoğrafı ortaya çıkan Yargıtay üyesi Tekman Savaş Nemli 'Soruşturmadan haberim yoktu' diye açıklama yapmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz ve Kıraça Holding’in ortağı İnan Kıraç.