Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklanmadan önceki telefon konuşması: İnan Kıraç Erdoğan’a mektup yazdı mı?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, ülkücü mafya Sedat Peker’in, SBK Holding’in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz’ın silindiğini iddia ettiği 45 milyon dolar alacağı olduğu Kıraça Holding’in ortağı İnan Kıraç’la ilgili kaleme aldığı yazısında, "Kimleri devreye soktu, Erdoğan’a mektup yazdı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Zeyrek, kendisini aradığını söylediği Sezgin Baran Korkmaz’ın "Kıraça Holding hisselerinden kaynaklanan alacağını silmek istemediği için başına bunların geldiğini, hakkında ABD'de kara para soruşturması olduğu ve bu yüzden arandığı bilgisinin doğru olmadığını" söylediğini aktardı.

Zeyrek, İnan Kıraç’la ilgili gelişen süreci de yazısında şöyle özetledi:

"Cumartesi İstanbul'dan Ankara'ya dönerken Bolu tünelini geçmiştim ki telefonum çaldı. Ülke kodu 41 görünüyordu. Şans eseri tünelden hemen sonra bir mola yeri var ve oraya girdim, telefonu açtım. Arayan Sezgin Baran Korkmaz'dı.

Programda yaptığımız yorumları dinlemiş. Orada bazı sorular sormuş, ses kaydının tamamının açıklanması gerektiğini söylemiştim. Kaydın geri kalanında geçen bir ismin duyulmasını istemiyorlarmış, o yüzden açıklamıyorlarmış.

'Gölge boksu yapıyorsunuz, herkes gerçeğin bir kısmını açıklıyor, çıkın olayın tamamını açıklayın, kaydın tamamını açıklayın' dedim.

Özetle söylemek gerekirse, Kıraça Holding hisselerinden kaynaklanan alacağını silmek istemediği için başına bunların geldiğini anlattı ve hakkında ABD'de kara para soruşturması olduğu ve bu yüzden arandığı bilgisinin doğru olmadığını iddia etti.

'Kıraç tarafından Erdoğan'a bir mektup iletilmiş'

SBK Holding, Naum kardeşlerin şirketini (Silcolux) satın alarak Kıraça Holding'in yüzde 45, Karsan Otomotiv'in yüzde 26,5 hissedarı olmuş. Kıraça Holding patronu İnan Kıraç, bu durumdan kurtulmak için Silcolux'taki Kıraça ve Karsan hisselerini geri almak istemiş. Ancak Korkmaz, alış fiyatını (78 milyon dolar) gerekçe gösterip 80 milyon talep etmiş. Kıraç ise gerçek değeri 40 milyon diyerek yarısını teklif etmiş.

Sorun çözülemeyince konu, Kıraç tarafından bir mektupla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletilmiş ve Erdoğan'ın desteği istenmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu alıp almadığını, aldıysa ne yaptığını öğrenemedim. Ancak o mektuptan sonra, mektubun yazılmasına da yardımcı olan bir grup devreye girmiş. Korkmaz'dan aradaki fark olan 40 milyon dolardan vazgeçmesini talep etmiş. Ekipte Veyis Ateş dışında isimler de varmış.

'Veyis Ateş'le görüştükten sonra hisseleri verdim'

Veyis Ateş, Süleyman Soylu ve Sezgin Baran Korkmaz'la görüştüğünü açıkladı. Ateş-Korkmaz görüşmesi 7 Ocak'taymış. Sözcü Yazarı Aytunç Erkin, 10 Haziran'daki yazısında Kıraç'ın avukatı Levent Göktaş'ın 'Uzlaştık, 15 Ocak'ta hisseleri aldık' açıklamasını aktarmıştı. Arada 8 gün var.

Sezgin Baran Korkmaz'a, 'Veyis Ateş'le görüştükten sonra hisseleri verdiniz mi' dedim. 'Ogün vermedim ama o hafta baskıya dayanamayıp verdim' karşılığını verdi.

Artık İnan Kıraç'ın konuşma zamanı. Sorular açık:

Kimleri devreye soktu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı mı?

Sezgin Baran Korkmaz'ın iddia ettiği yöntemlere başvurdu mu?"