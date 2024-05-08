Purmo metal fabrikası işçileri greve çıktı

Birleşik Metal-İş'in 2007'den beri örgütlü olduğu İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Purmo Group, dünya genelinde 23 ülkede, 3 binden fazla çalışanıyla pek çok ülkeye havlupan ihracatı yapıyor.

Finlandiya sermayeli şirketle sosyal ödeme ve ödeneklerle ilgili maddelerde dört aydır anlaşılamaması sonucunda Birleşik Metal-İş'li işçiler, bugün üretimi durdurdu.

İşçilerin saat ücretine yüzde 120 zam, aile parası, yakacak parası, devamsızlık primi ve bayram parasından oluşan taleplerine karşılık patron tarafı saat ücretine yüzde 72 zam, yakacak parası olarak da 1.200 lira teklifinde bulundu. Taslakta yer alan aile parası, devamsızlık primi gibi diğer başlıklarda ise anlaşma sağlanamadı.

'Grev pankartımızı coşkuyla asıyoruz'

Greve çıkan işçiler adına basın açıklaması konuşmasını Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar yaptı. Atar'ın konuşması şöyle:

"Sendikamız, bu yılın başında imzalanan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere, yurdun dört bir yanında imzaladığı başarılı toplu iş sözleşmeleriyle metal işçilerinin yaşadığı kayıpları bir nebze olsun telafi edecek önemli kazanımlar elde etti. Purmo işçilerini de enflasyona ezdirmeyecek bir toplu sözleşme taslağı hazırladık. Teklifimizde işçilerin mevcut ücretlerine birinci altı ay için yüzde 120 zam yapılmasını önerdik.

Purmo işverenleri ise sendikamıza işçilerin en temel ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmeyecek, aldatıcı enflasyon rakamlarının dahi altında kalan bir ücret teklifi verdi.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik tablo, işçiler için yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Hükümetin kemer sıkma diye adlandırdığı, işverenlerin de dört elle sarıldığı ekonomik politikalar neticesinde yaşadığımız sıkıntılar günbegün artıyor.

Purmo işverenin teklif ettiği zam oranlarıyla da kayıplarımızı telafi etmemiz mümkün görünmüyor. Gelinen noktada, işverenler bize grev silahımızı kullanmaktan başka çare bırakmıyor.

İşçilerin sürekli olarak yoksullaştığı, gelir kaybına uğradığı bir dönemde işveren oldukça düşük oranlı ücret zammı teklifleri yerine Purmo işçilerinin kabul edilebileceği bir ücret teklifi vermelidir.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak bundan tam 2 ay önce Ege Serbest Bölgesi’nde 12 gün süren ve önemli bir zaferle taçlandırdığımız GATES grevimizi gerçekleştirdik. Bugün de Kemalpaşa’da Purmo işvereninin, üyelerimizin beklentilerini ve taleplerini karşılamayan toplu sözleşme teklifine karşı grev pankartımızı coşkuyla asıyoruz.

Bugün başlattığımız grevimiz, taleplerimiz karşılanana kadar devam edecek. Tüm sınıf dostlarımızı Purmo işçilerinin haklı mücadelesiyle, grevimizle dayanışmaya çağırıyoruz."