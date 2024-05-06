Rusya, İngiltere ve Fransa'ya 'nükleer tatbikat'la yanıt veriyor

Fransa’nın Ukrayna’ya asker gönderebileceğine ve İngiltere’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahların Rusya topraklarını hedef alabileceğine yönelik açıklamalarının ardından Rusya nükleer tatbikat başlatıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı “bazı batılı yetkililerin Rusya Federasyonu’na karşı provokatif açıklamaları ve tehditlerine yanıt olarak” Güney Askeri Bölge’deki Rus birliklerinin stratejik olmayan nükleer silahlarla hazırlık tatbikatı yapacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da tatbikatın geçtiğimiz günlerde Batılı yetkililerin yaptıkları “saldırgan açıklamalar” ve bazı NATO ülkelerinin giriştikleri “istikrarı bozucu eylemler” bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Ukrayna’nın Batılı ülkelerden aldığı gelişmiş silahlarla Rusya’ya karşı terör eylemlerine destek ve katkıda bulunduğu kaydedilen açıklamada, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği uzun menzilli füzeler ile ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı ATACMS füze sistemlerinin Rusya’daki hedeflere saldırı düzenleme yeteneğine sahip olduğu vurgulandı.

Rusya'ya karşı füze rampaları

ABD’nin Rusya’ya karşı füze tehditlerini dünyanın muhtelif bölgelerine konuşlandırdığı fırlatma rampalarıyla artırdığını vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir dizi NATO ülkesinin bu eylemlerinin Ukrayna’daki krizi NATO-Rusya arasında açık bir çatışmaya doğru tırmandırma girişimi olduğunu ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı stratejik olmayan nükleer silahlarla yapılacak tatbikatın “Rusya’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koşulsuz olarak güvenceye almayı” amaçladığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD’nin Asya Pasifik bölgesine ve Avrupa’ya benzer füze sistemleri yerleştirdiğini bu yüzden Rusya’nın da yeni orta ve kısa menzilli füzeler geliştireceğini bildirdi.

'İngiltere'ye ait askeri unsur ve teçhizatlar hedef olur'

Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca bugün İngiltere ve Fransa’nın Rusya'daki büyükelçilerini bakanlığa çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üç gün önce Economist dergisine verdiği demeçte Ukrayna’ya asker göndermelerinin olasılık dahilinde olduğunu söylemişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da Reuters’a yaptığı açıklamada ülkesinin Ukrayna’ya gönderdiği silahları Kiev’in Rus topraklarına karşı kullanma hakkı olduğunu öne sürmüş ve buna Kiev’in karar vereceğini söylemişti.

Cameron’un bu açıklamasına Kremlin’den “çok tehlikeli bir açıklama”, “Avrupa’nın güvenliğine olası bir tehdit oluşturacak olan, Ukrayna krizi etrafındaki gerilime yönelik doğrudan bir tırmandırmadır” tepkisi gelmişti.

Bugün İngiltere’nin Rusya’daki büyükelçisi Nigel Casey’i çağırarak protesto notası veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna’nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına saldırması durumunda Rusya’nın Ukrayna’da veya Ukrayna dışındaki İngiltere’ye askeri unsurları vuracağı uyarısında bulundu.

'Cameron ülkesinin fiilen çatışmanın tarafı olduğunu kabul etti'

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Cameron'un düşmanca açıklaması, İngiltere'nin, Ukrayna'ya verilen uzun menzilli seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanılmayacağı yönünde daha önce verdiği taahhütleriyle çelişiyor. Cameron, bu yaklaşımı reddederek, ülkesinin fiilen çatışma tarafı olduğunu kabul etti. Rus tarafı, Cameron'ın ifadelerini ciddi bir gerilim kanıtı ve Londra'nın çatışmalarda Kiev tarafında yer aldığının teyidi olarak değerlendiriyor. Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına yapacağı saldırılara yanıt olarak, Ukrayna'da ve Ukrayna dışında bulunan İngiltere'nin herhangi bir askeri unsur ve teçhizatı vurulabilecek.”

'Paris'in yıkıcı ve kışkırtıcı politikası'

Açıklama Ukrayna’nın Kırım’da Rusya’ya ait kısa menzilli balistik İskender füze sistemlerini vurmasının ardından yapıldı.

Fransa’nın Rusya Büyükelçisi Pierre Levy de bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Levy’nin bakanlığa çağrılmasına ilişkin Rusya Dışişleri’nin açıklamasında, Moskova’nın Paris’in “yıkıcı ve kışkırtıcı” politikalarına ilişkin değerlendirmesini aktardığını kaydedildi. Açıklamada “Fransız yetkililerin, Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilme olasılığına ilişkin sorumsuz açıklamalarıyla Rusya için bir tür 'stratejik belirsizlik' yaratma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğu” ifadesi yer aldı.

Macron: Rusya ile savaşta değiliz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "Rusya ile ya da Rus halkıyla savaşta değiliz" açıklamasını yaptı. Elysee Sarayı'nın X hesabından yayımlanan konuşmasında Macron "Aynı zamanda Rusya'da bir iktidar değişikliği arayışında da değiliz" dedi. Macron ayrıca AB ülkelerinin "ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini" söyledi.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde, 2023 yılında Alman Sosyal Demokrat Partisi’ne düzenlenen siber saldırıyla ilgili Moskova’yı suçlayan Almanya da bugün Rusya’daki büyükelçisini geri çağırdı.