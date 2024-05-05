Üniversitelerde çatlak mı var: Gazi'den sonra Hacettepe'de de Ülkü Ocakları gerilimi

Hacettepe Üniversitesi, bugün dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Ülkü Ocakları'nın Hacettepe Üniversitesi'nde faaliyetlerini yürüttüğü "Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı" isimli oluşum hedef alındı.

Açıklamada söz konusu oluşumun yaklaşık 3 yıldır okuldaki huzurun olumsuz etkilenmesine yol açacak eylemler içinde bulunduğu belirtildi ve son yıllarda gerçekleştirdiği eylemlere yer verildi.

"Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı"nın yıllardır dahil olduğu eylemler okul yönetimi tarafından bilinirken, üniversitenin bugün açıklama yapmasının sebebi ise farklı okul toplulukları ve Hacettepe Rektörlüğü tarafından 30 Nisan'da düzenlenen "ABD ve İsrail Zulmüne Karşı Yürüyüş" etkinliği oldu.

Tehdit, darp, yaralama...

Çeşitli yöntemlerle yıllardır üniversitelere müdahale eden AKP'nin, bu süreçteki müdahale araçlarından birisi de MHP güdümünde hareket eden Ülkü Ocakları oldu. Öyle ki AKP'li veya AKP'yle yakın ilişkiler içerisinde olan üniversite yönetimleri, Ülkü Ocakları'na mensup grupları, üniversitelerin dönüşümü misyonuyla korudu, kolladı.

Üniversite yerleşkelerine fiili siyaset yasağı getirilmeye çalışılırken, Ülkü Ocakları'nın siyasi faaliyet yürütmesine izin verildi, hatta teşvik edildi. Bu yapıya bağlı kişiler, öğrencileri tehdit etti, yaraladı, darp etti. Yeri geldi ellerinde satırlarla fakülte bastı, yeri geldi okul içinde silahla tehditlerde bulundu. Sonuç olarak ülkücülerin çoğuna soruşturma bile açılmadı.

Önce Gazi, şimdi Hacettepe

Ülkü Ocakları'nın kampüslerde sergilediği şiddet politikasının en büyük destekçisi ise AKP'li veya AKP'yle yakın ilişkiler içerisinde olan üniversite yönetimleri oldu. Bu bağlamda okul yönetimi ve ülkücüler, birlikte hareket etti, birbirlerinin ayağına bu zamana kadar hiç basmadı.

Ta ki geçtiğimiz günlere kadar...

Önce Gazi Üniversitesi'nde yaşananlar yansıdı basına. Bugün de Hacettepe Üniversitesi açıklama yaptı. Yaşananlar ise akıllara "Kampüslerde adeta et ve tırnak olan AKP'li yöneticiler ile MHP güdümlü Ülkü Ocakları arasında çatlak mı var?" sorunu getirdi.

Gazi'de ülküler ve islamcılar birbirini dövmüştü

Her 3 Mayıs'ta Ülkü Ocakları ve Gazi Üniversitesi yönetimi işbirliğinde "Türkçülük Günü" kapsamında etkinlik düzenlenirken, rektörlük bu yıl 3 Mayıs'ta "Filistin'e destek eylemi" düzenleme kararı aldı.

Okulun merkez kampüsünde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Cami'sinde kılınacak cuma namazının ardından yapılması planlanan basın açıklamasına Ülkü Ocakları'na bağlı bir grup saldırdı. Gerekçe ise basın açıklamasına katılan islamcı bir grubun "tekbir" getirmesi oldu. İslamcı grubun attığı "tekbiri" gerekçe gösteren ülkücü grup, "Okulda Arapça slogan attırmayız" diyerek etkinliğe müdahale etti, yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Filistin'i desteklediklerini iddia etmesi ve Ülkü Ocakları'nın sıkça "tekbir" getirmesi düşüldüğünde, yaşanan kavganın Filistin gündemi veya "Arapça slogan attırmayız" iddiası olmadığı aşikar.

Dikkat çekici kısım ise ülkücü grubun, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen bir etkinliğe saldırmış olması. AKP ve MHP ile yakın ilişkiler içerisinde olan Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız ile Ülkü Ocakları'na üye grup arasındaki bağların olay gününe kadar çok kuvvetli olduğu biliniyordu.

Hacettepe'den açıklama: Ülkücülerin eylemleri sıralandı

Gazi Üniversitesi'nde yaşanan olayın ardından Hacettepe Üniversitesi tarafından da dikkat çekici bir açıklama yayımlandı.

Yapılan açıklamada, Ülkü Ocakları'nın Hacettepe Üniversitesi'nde faaliyetlerini yürüttüğü "Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı" isimli oluşum hedef alındı.

Yerleşkede yıllardır yaralama, darp, etkinlik basma gibi eylemleriyle gündeme gelen ülkücülere karşı elle tutulur herhangi bir adım atmayan Hacettepe Üniversitesi, söz konusu açıklamayla "Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı"nın zaten bilinen kimi eylemlerini ifşa etti.

Hacettepe Üniversitesi tarafından yayımlanan açıklamada, "Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı"nın eksik de olsa şu eylemlerine yer verildi:

22.03.2022 tarihinde, izinsiz Nevruz kutlaması yapan bir grup öğrenci grubuna, bahse konu HÜT grubu tarafından müdahale edilmesi ve içlerinden bir tanesinin karşı gruptaki öğrencilere, yaklaşık uzunluğu 40 cm olan bir pala bıçak ile saldırması,

28.03.2022 tarihinde, bu grup içerisinde yer alan 5 öğrencinin bir araya gelerek başka bir öğrenciyi dövmesi,

13.12.2023 tarihinde, bu grup içerisinde yer alan 4 öğrencinin bir araya gelerek başka bir öğrenciyi dövmesi,

27.02.2024 tarihinde, gece saat 23:50'de aynı grup içerisindeki 2 kişinin trafik levhaları, otobüs durakları ve bine kapılarına siyasi içerikli izinsiz afiş, pankart asması, etiket yapıştırması, güvenlik personeli tarafından söz konusu dokümanların toplanması nedeniyle yüzleri kar maskeli olarak 12 kişilik bir grup halinde bir araya gelerek güvenlik personelinin tehdit edilmesi,

30.04.2024 tarihinde, farklı öğrenci topluluklarının bir araya gelerek üniversite yönetiminden izin alarak organize ettikleri ABD ve İsrail Zulmüne Karşı Yürüyüş etkinliği sırasında, etkinliği sabote etmeye yönelik tutum sergilenmesi ve bahse konu grup içerisindeki bir öğrencinin "Kahrolsun Filistin" şeklinde yürüyüşe katılan öğrencileri provoke edecek slogan atması,

Çeşitli tarihlerde, izinsiz eylem yapılması, pankart asılması ve slogan atılması.

Açıklamada, "Yukarıda sıralanan tutum ve davranışlar yükseköğretim mevzuatı açısında suç niteliği oluşturmaktadır. Ayrıca bazıları ise ceza hukuku açısından suç niteliği oluşturabilecek niteliktedir" denilirken, söz konusu oluşumun ise yaklaşık 3 yıldır huzurun olumsuz etkilenmesine yol açacak eylemler içinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada dikkat çekici bir diğer iddia da "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Üniversitemizin huzur ortamını bozmaya çalışan hiç bir kişi ya da gruba tolerans gösterilmeyecek ve suç oluşturan tutum ve davranışlar içerisinde olan kişiler hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin tesis edilmesine devam edilecektir" oldu.

Rektörün konuşmacı olduğu etkinliğe müdahale

Peki "Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı"nın yıllardır dahil olduğu eylemler okul yönetimi tarafından da bilinirken, üniversite neden bugün açıklama yaptı?

Açıklamada da yer alan farklı okul toplulukları ve Hacettepe Rektörlüğü tarafından 30 Nisan'da düzenlenen "ABD ve İsrail Zulmüne Karşı Yürüyüş" etkinliği sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle.

Hacettepe'de faaliyet yürüten Ülkü Ocakları'na bağlı grup, "ABD ve İsrail Zulmüne Karşı Yürüyüş" etkinliğini sabote etmeye yönelik tutum sergiledi. Hatta grup içerisindeki bir ülkücü, "Kahrolsun Filistin" şeklinde slogan attı.

AKP'yle yakın ilişkiler içerisinde olduğu bilinen Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran da etkinliğin konuşmacıları arasında yer alıyordu. Ülkücü grup ve Güran arasında da gerginlik yaşandı. Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı içinde yer alan bir kişi rektöre "Bizim yaptığımız şehitleri anma yürüyüşüne katılmadınız" derken, Güran'ın cevabı "Sizin bildiğiniz gibi değil, bir gün Devlet Bey'le oturtayım sizi, o anlatsın size" oldu.

Devamı gelecek gibi duruyor

Son 5 gün içinde yaşanan gelişmeler dikkat çekici.

Bu zamana kadar uyumlu hareket eden AKP'ye yakın okul yönetimleri ve Ülkü Ocakları, birbirlerinin ayağına basmaya başladı.

Yaşananların devamı ise gelecek gibi duruyor.