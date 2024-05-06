Ayasofya’dan sonra Kariye de cami olarak açıldı: 4 yılda biten restorasyon

İstanbul’daki Ayasofya ile Kariye müzeleri 2020 yılının Ağustos ayında AKP-MHP iktidarınca camiye dönüştürülmüştü.

Bu kararın ardından Ayasofya hemen ibadete açılmış, Edirnekapı'daki Kariye ise restorasyona alınmıştı. Dört yıldır restorasyonda olduğu gerekçesiyle kapalı olan Kariye bugün cami statüsüyle ibadete açıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açılış törenine Beştepe’den video konferans yoluyla katıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyonu yapılan “201 eserin toplu açılışı” kapsamında Erdoğan, Kariye’deki açılış törenine uzaktan bağlanarak “Kariye Camii'nin hayırlı olması”nı diledi.

Törende konuşan İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Kariye’nin uzun yıllar müze olarak kullanıldığını belirterek “79 yıl sonra Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restore edilerek yeniden ibadete açılıyor. Ayasofya-i Kebir Camii'nden sonra, daha önceden cami olarak kullanılan mekan müzeye çevrilmişti. 1947'den sonra müze haline gelen bu cami vakıflarımızın gayret ve himmetleriyle tadilattan geçirilmiş ve bugün inşallah yeniden ibadete açılarak İstanbul'umuzda müminlerle buluşacaktır" diye konuştu. Konuşmanın ardından Erdoğan, "Ya Allah, Bismillah" denilerek kurdelenin kesilmesini istedi.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

Mozaik ve freskleriyle ünlü

İstanbul'un Fatih ilçesinin Edirnekapı semtinde bulunan ve 6. yüzyılda inşa edilen Kariye Kilisesi, 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilmişti. 1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresi’ne bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden camiye dönüştürüldü.

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı. Mozaik ve freskleriyle ünlü Kariye, sadece İstanbul’daki değil son dönem Doğu Roma sanatının, tüm dünyadaki en zengin ve ayakta kalabilen örneklerinden birini oluşturuyor.

Ayasofya'yı 'kültürel amaçlı' ziyaret için 25 Avro ödemek gerekiyor

Öte yandan müze statüsünü kaybettikten sonra kontrolsüz ve yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya, zemininde ve kapısında oluşan tahribatla gündeme gelmişti.

Ayasofya'nın tarihi İmparator Kapısı'ndaki tahribat

Bu yıl Ocak ayında başlatılan uygulamayla Ayasofya’nın birinci katına yalnızca ibadet amacıyla girilmesine izin verilirken, mozaiklerin bulunduğu ikinci katı gezmek isteyen yerli ve yabancı tüm turistlerdense 25 Avro ücret ödemeleri isteniyor.

Bu alana girmek için kadınların başlarının kapalı olması şartı koşulurken, turist rehberlerinin anlatım yapmasına da izin verilmiyor. soL'un edindiği bilgiye göre turist rehberleri "Biz anlatım yapamazken, orada cami görevlilerinin özel misafirlerine mozaikleri anlattıklarını görüyoruz" diyerek bu duruma tepki gösteriyorlar.