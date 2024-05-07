Laikliğe karşı işlenen suçlar devam ediyor: Dosya kabarıyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Tarikatların Ensesindeyiz çalışması kapsamında, laikliğe karşı işlenen suçlara yer verdiği dosyayı yayımlamaya devam ediyor.

Her pazartesi günü yayımlanan "Laikliğe Karşı İşlenen Suçlar" dosyasının 20'nci sayısı yayımlandı.

Açıklamada, "Yaşamımızın her alanını piyasacı ve gerici hamleleriyle kuşatanlar, dur durak bilmeden suç işlemeye devam ediyorlar. Sadece geçtiğimiz hafta içinde laikliğe karşı işledikleri suçların listesi, nasıl bir karanlıkla karşı karşıya olduğumuzu kanıtı" ifadelerine yer verildi.

Dosyada son bir hafta içinde laikliğe karşı işlenen suçlar şöyle sıralandı:

1. 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Uşak Belediyesi, AKP’den CHP’ye geçti. Yönetim değişikliğinin ardından bazı belediye binalarının bedelsiz olarak TÜGVA ve ÖNDER gibi vakıflara tahsis edildiği tespit edildi.

2. Diyanet kafilesinin, ‘91,8 milyar TL’lik 2024 bütçesinin nasıl harcanacağını’ planlamak için beş yıldızlı otelde müzikli eğlenceli toplantı yaptığı ortaya çıktı. Toplantıya katılanlara, “Fotoğraf paylaşmayın” talimatı verildi.

3. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Diyanet, Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi’ndeki “Aday din görevlileri” için 26 Mart’ta yemek ihalesi düzenledi. 210 günlük yemek hizmeti için düzenlenen ihaleyi, yaklaşık 13 milyon TL teklif veren Aşsa Grup Yemekçilik Şirketi aldı. Diyanet’in hazırladığı ihale dosyasında ise istenilen yemeklere dair ayrıntılara yer verildi

4. AKP’li Hilmi Türkmen’in başkanı olduğu dönemde Üsküdar Belediyesi sık sık arsa satışlarıyla ve milyonlarca liralık kamu ihaleleriyle gündeme gelmişti. Bunlardan birinin Ensar olduğu ve milyonlarca liralık ihalelerin imzalandığı ortaya çıktı.

5. Menzil tarikatının kavgası bitmiyor, pislikler ortaya dökülüyor. Kavganın taraflarından Saki Erol ve taraftarları, Semerkand Vakfı ile Beşir Derneği’nin yüz milyonlarca liralık yolsuzluk yaptığı iddiasında bulundu. Menzil köyündeki Buhara Evleri Kooperatifi aracılığıyla vurgun yapıldığı, kayıt sahteciliğiyle devletin dolandırıldığı iddia edildi.

6. Fethiye’de Hz. Fatıma Kız Kuran kursunda hafızlığını tamamlayan ve hafızlığa devam eden öğrenciler için taç takma töreni düzenlendi. Törene öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yanı sıra Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Seydikemer İlçe Müftüsü Orhan Turan ve Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay da katıldı.

7. Üniversitelerde tarikat ve cemaat yapılanmaları bitmiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Genel Sekreterinin Ensar Vakfı Artvin Şubesi’nin başkanı olduğu öğrenildi. Öte yandan İdari ve Mali İşler Daire Başkanı’nın ise müftülük personeli olduğu iddia ediliyor. Yönetim kademesinde çok sayıda FETÖ üyeliğinden açığa alınmış akademisyen bulunuyor.

8. Çocuklar zorunlu eğitimden özel okullar eliyle kaçırılıyor. Üniversite sınavına hazırlanmak üzere dershanelere gitmek zorunda bırakılan öğrencilerin son sene okula uğramaması yıllar içinde alışılageldik bir süre oldu. Ancak iddiaya göre “hayalet öğrenciler” bununla sınırlı değil. “Hayalet öğrenci”leri yoklamada var yazmak istemediği, bu duruma tepki gösterdiği için çalıştığı eğitim kurumundan istifa eden bir öğretmenin açıklamaları kan dondurdu. “Örneğin bir özel ilkokulda kayıtlı görünen kız öğrencinin okula gelmediği fark ediliyor. Yönetim ‘Böyle bir durum yok’ dese de kız öğrenci sadece sınav günleri sakallı, cüppeli adamlar tarafından okula getiriliyor, özel bir odada sınava sokuluyor ve sonra da götürülüyor.”

TKP'den yapılan açıklamada "Bu karanlığa boyun eğmeyeceğiz. Laikliğe karşı işlenen suçları açıklayacak ve her birinin takipçisi olacağız. Güzel ülkemizi karanlığa boğmaya çalışanların yakasına yapışacağız. Tarikatların Ensesindeyiz!" denilerek laikliğe karşı işlenen suçları [email protected] adresine ihbar etme çağrısında bulunuldu.