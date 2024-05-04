İliç'te toprak altındaki iki işçinin daha cesedine ulaşıldı

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde siyanürlü toprağın kayması nedeniyle 9 işçi toprak altında kalmıştı. 5 Nisan ve 19 Nisan tarihlerinde iki işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu sabah toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, ulaşılan cenazelerin Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait olduğunu belirtti.

'Kapasite artırımı sonrasında sahada gerekli denetimleri yapıldı mı?'

Öte yandan TBMM’de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nun toplantıları da sürüyor. Önceki toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri dinlenmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın işaret ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri sorumluluk kabul etmedi.

Dün yapılan toplantıda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan ve Bakanlıktan yetkililer dinlendi. Sunumun ardından milletvekilleri, bakanlık yetkililerine soru sordu.

ANKA'nın haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Bakanlık müfettişleri kapasite artırımı sonrasında sahada gerekli denetimleri yaptı mı?" sorusunu yöneltti. DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, "İşçilerin sağlık kontrollerinin hangi periyotlarda yapıldığını" ve "işçilerde görülen hastalıkların ne olduğunu" sordu.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise, "Çalışma Bakanlığı bu denetimlerde belki yasa olarak yok ama, çalışma güvenliğinin sağlanması açısından, iş cinayetlerinin ortadan kaldırılması açısından Çalışma Bakanlığı üzerine düşeni yeteri kadar yapıyor mu?" diye sordu.

'Hangi Bakanlığın sorumluluk alanına giriyor?'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, daha önce komisyona katılan iki bakanlığın da yığın liç sahasının sorumluluğunu üstlenmediğini hatırlattı. Yavuzyılmaz, Çalışma Bakanlığı'nın "göçüğe ilişkin hangi saatte haberdar olduğunu ve patlatmanın hangi bölgelerde yapıldığını" sordu:

"Bugün siz geldiniz, Çalışma Bakanlığı olarak diyorsunuz ki, 'Yığın liç sahasıyla ilgili konular bizim sorumluluk alanımıza girmiyor.' Peki, hangi Bakanlığın sorumluluk alanına giriyor? Ben sayayım, Dışişleri Bakanlığı olabilir mi? Milli Eğitim Bakanlığı olabilir mi? Maalesef bu anlamda Bakanlıkların kesişim alanında bulunması gereken bu önemli yığın liç sahası konusu Bakanlıkların arasında topu birbirlerine atmalarıyla havada kalıyor."

'Ne kadar altın üretildiğini kim, nasıl denetliyor!'

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da denetim eksikliğine dikkat çekti. Yavuzyılmaz, "Eğer bakanlıklar bu sahayı denetlemiyorsa, bu sahadan ne kadar altın üretildiğini kim, nasıl denetliyor! Kayıt dışı kazanç şüphesi oluşuyor!" dedi.

'Zaten faaliyet alanımız değil'

Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, "facia olmadan önce tespitiniz var mı?" sorusuna, "Olay olmadan önce, Aralık ayında oraya şikayet üzerine gidiliyor yığın liçi alanıyla ilgili bir denetimimiz yok orada zaten faaliyet alanımız değil" ifadesini kullandı.

'Aralarındaki koordinasyon eksik'

İş sağlığı güvenliği uzmanlarının "sahada sıkıntı olduğunu tespit ettiklerini ve oradaki çalışanların çıkartılmasını ve solüsyonun durdurulmasını talep etiklerini" belirterek "Fakat böyle bir kaza daha oluşmadığı için bir bilgilendirme yok yani AFAD’a, kaymakamlığına veya dışarıya, emniyete bir bilgilendirme yok, bize de yok. Bir müddet sonra, öğleye doğru solüsyon durduruluyor. Oradaki görüşmelerden aldığımız kadarıyla fakat çatlaklar var. Oradaki işi de durduruyorlar, konteynere doğru çekiyorlar fakat yine uzmanlar, görevliler durum nedir diye tespit etmek için tekrar oraya gidiyorlar. Ayrıca, Çiftay firmasının madenle ilgili faaliyetleri devam ediyor ki zaten o gün için aralarındaki koordinasyonun, iletişimin eksik olduğuyla ilgili de bir tespit var" dedi.

Bir işçi CİMER'e şikayet etmiş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Aktürk ise "işçilerin kişisel koruyucu donanımların kullandırılmadığıyla ilgili, CİMER'den bir işçinin "hijyen şartlarının oluşmadığı, denetim yapılması" talebinin olduğunu kaydetti.

Aktürk, olayın yaşandığı gün işçilere çöken liç yığınına dönme talimatını kimin verdiğine ilişkin soruyu, "Konuyla alakalı çoğu sorumlu şu an tutuklu olduğu için onlara bunu yöneltemedik" diye cevaplandırdı.

'O liç sahasında işçi çalışmıyor mu?'

Aktürk'ün, yığın liçiyle ilgili bakanlığının denetimleri olmadığını söylemesi üzerine CHP'li Yavuzyılmaz'ın, "O liç sahasında işçi çalışmıyor mu? İşçi sağlığı konusunda çalışan, özel sektördeki, oradaki şirket çalışanları da doğrudan işçi sağlığı bakımından sizin sorumluluk denetim alanınızda değil mi?" diye sorması üzerine AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı arasında "süreyle ilgili" bir tartışma yaşandı.

'Dört gündür hiçbir sorumuza cevap alamadık'

Milletvekilleri Bakanlık yetkililerinin sorulara yeterli cevap vermediğini eleştirdi. DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, "Ben dört gündür burada sadece dinliyorum, hiç soru bile sormadım çünkü hiçbir sorumuza cevap alamadık. Sunumlarının içinde olduğu sorulara yalnızca cevap verdiler" dedi.

'Toplam 1837 işçi çalışıyor'

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhammet Fatih Bilal Alodalı ise kaza tarihinde madende taşeron işyerlerinin çalışanları dahil olmak üzere 1837 işçi çalıştığını, "Anagold madenciliğin 599 çalışanı, Çiftay şirketinin 1181 çalışanı, Asil Çöpler şirketinin 16 çalışanı, Keklikler şirketinin 6 çalışanı, Kar-Sa şirketinin 35 çalışanı" olduğunu söyledi.