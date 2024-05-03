Erzurum Şenkaya'ya sürgün edilen sendikacı tek başına 1 Mayısı kutladı: 'Umudu yenemezler'

Ahmet Aydoğan Adana'da PTT'de çalışıyordu. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek kendisine "yer değiştirme" cezası verdiler. Adına "sürgün" deniyor.

KESK'e bağlı Haber-Sen 7 No'lu Şube Sekreteri olarak aynı zamanda sendikal mücadele de veren Aydoğan, verilen kararın hukuki değil siyasi olduğunu düşünüyor. Zira hukuki süreçler kendisi lehine karar verse de yaşanan "yer değiştirme" cezası için yürütmeyi durdurma talebi sonuçlanmış değil.

Erzurum'un Şenkaya ilçesine sürülen PTT çalışanı Ahmet Aydoğan'ın tek başına kutladığı 1 Mayıs fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu. soL'a konuşan Aydoğan yaşadığı süreci ve gördüğü baskıları anlattı.

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterildi

Adana'da görev yapan Ahmet Aydoğan, WhatsApp durum paylaşımlarında yer alan ifadelerinden dolayı "Cumhurbaşkanlığına hakaret" ve "kurum müdürlerine hakaret"ten soruşturma yaşadı.

Aydoğan, soruşturmanın neticesinde hem bir maaş kesinti cezası hem de kıdem durdurma cezası aldı. Bunun üstüne bir de "yer değiştirme" kararıyla karşılaştı. Şimdi ise yaklaşık 7 ay önce görevlendirildiği Erzurum'un Şenkaya ilçesinde görevine devam ediyor.

Aydoğan yaşadığı sorunları anlatırken şu ifadelere yer veriyor: "Hakkımda açılan soruşturmaların hukuki bir karşılığı yok. Mahkemeye başvurdum. Sonuçta yaptığım eleştirlerin hiçbirinde hakaret yok, küfür yok. Medeni insanlarız. Bir şeyleri anlatırken bunlara başvurmaya gerek yok zaten. Ama en nihayetinde herkesin bir dünya görüşü, hayat görüşü var. Benim de var. Eşitliği, adaleti, insanlığı, barışı savunuyorum. Böyle bir dünya istiyorum. Ama benim WhatsApp durum paylaşımlarındaki yaklaşık 30 paylaşımın ekran görüntüsü alınarak hakkımda soruşturma açılmış. Elbette kimseye hakaret ettiğim falan yok. Yazdığım her şey eleştiri kapsamında. Mahkeme süreci de böyle karar verdi zaten. 'Soruşturmaya gerek yoktur yazılanlar eleştiri kapsamındadır, hakaret değildir' dediler. Ama 'yer değiştirme' kararı bir ceza değil hukuki olarak. Beni de buraya sürdüler."

PTT çalışanı ve KESK Haber-Sen 7 No'lu Şube Sekreteri Ahmet Aydoğan

'Önce açtım penceremi, 1 Mayıs marşını dinledim, sonra sokaktaki pankartı gördüm'

Ahmet Aydoğan'ın Adana'dan Erzurum'un Şenkaya ilçesine sürülmesi onun için o kadar da kolay olmamış doğal olarak. Ancak Ahmet Aydoğan bunları anlatırken kendi hayatındaki zahmeti değil geride bıraktığı ailesini hesaba katıyor.

"Yaşlı bir annem ve babam var. Evet şükür ikisi de ayakta. Ama sonuçta 65 yaş üstü insanlar. Yaşlılar. Sağlık ihtiyaçları oluyor, hastane süreçleri oluyor. Ben oradayken bunları kolaylıkla halletmeye çalışıyorduk. Sonra babam emekli. Sonuçta eline üç beş kuruş emekli aylığı geçiyor. Ben evden ayrılınca ekonomik olarak da zorluk yaşadılar, yaşıyorlar" diyor.

1 Mayıs sabahı uyandığında ilk iş pencereleri açtığını ve 1 Mayıs marşını açtığını ifade eden Aydoğan ilk an kendini yalnız hissediyor. "Pencereleri açtım, birileri duysun istedim bunu. Bugün 1 Mayıs, bizim, emekçilerin bayramı dedim" diyor.

Sonra evden çıkınca, Şenkaya ilçe merkezindeki meydana doğru yürürken kenarda önünde poz verdiği 1 Mayıs pankartlarını görüyor. Hemen yanına geçip sokaktan geçen birine telefonunu veriyor ve hikayesi de başlıyor:

"Hemen geçip poz verdim. Sokaktan geçerken bana gülümseyenler, el sallayanlar, zafer işareti yapanlar oldu. Anladım ki emekçiler gittikleri hiçbir yerde yalnız ya da yabancı değil. Şenkaya'yı, buranın insanını, bu toprakları elbette çok sevdim. Çok seviyorum. Zoruma giden şey bunun bir sürgün olması. Buraya atanmış olsam gururlu bir şekilde çalışırdım. Ama hak etmediğim bir biçimde görev yerim değiştirildi. Ailemden uzak kaldım. Üstelik mahkeme de benim lehime karar vermişken bu yer değiştirme kararından vazgeçilmesi lazım.

Çünkü biliyorum. Alınan kararlar da yaptırımlar da siyasi nedenlerle yapıldı. İktidarı desteklemediğim için, sorunları görmezden gelmediğim için, boyun eğmediğim için yaşanıyor bunlar. Mesela Adana'dayken bulunduğum yerde sendika üye sayısını iki katına çıkardım. Bunlar gerçek gerekçeler.

Ama bir yerden sonra önemi yok. Bu toprakları seviyoruz. Umudu, umut etmeyi yenemezler. Memleketin her yerinde aynı duygularla yaşıyor insan. O yüzden ben de gidip 1 Mayıs'ta tek başıma o pozu verdim. Tüm emekçilerin 1 Mayısı da bu bahane ile yeniden kutlu olsun".

Ahmet Aydoğan yaşadığı mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. Dava süreci şu an İstinaf Mahkemesi'nde ve kendisi için verilen kararın düzeltilmesini istiyor. Şenkaya'daki kutlaması ise inadını ve inancını simgeliyor.