Cem Garipoğlu'nun otopsiden sonra şimdi de cezaevindeki görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin ardından şimdi de cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Mahkemenin Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmamasına karar vermesi beklenirken, otopsi görüntülerinin ardından şimdi de cezaevindeki görüntülerin servis edilmesi dikkat çekti.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Garipoğlu, Silivri'de 10 Ocak 2013'e kadar koğuşu aynı hapishanede cezasını çeken kişilerle paylaştı ancak bu tarihten itibaren güvenlik gerekçesi ve kendi talebiyle tek başına F Blok F3 Alt koğuşuna alındı.

Garipoğlu'nun intihar ettiği iddia edilen 10 Ekim ve 9 Ekim 2014 tarihlerindeki koğuş giriş çıkış ve içerisini gösteren kamera kayıtları adli emanete alındı. Kameralar, özel yaşam alanı olan bölmeler ve mutfağı görmüyordu, sadece bölmelere giriş çıkış, koğuş dışı ile içinin koridor kısmı ve mutfakla bağlantısı bulunan avluyu gösteriyordu.

Bir gün önce anne ve babasıyla görüştü

İntihardan bir gün önce 9 Ekim'de sabah sayımını saat 08.11'de veren Garipoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle anne ve babası ile açık görüş yapmak için saat 10.50'den 11.42'ye kadar gardiyanlar tarafından koğuşundan alınarak geri götürüldü.

Garipoğlu, 11.42'de koğuşa getirildiğinde öğle yemeğini de koğuştayken aldı ve yemekten sonra bir süre koğuşta bir süre de avlu da dolaştı. 14.30 sıralarında tekrar koğuşuna geçti ve mazgaldan verilen yemeği aldı. Akşam saatlerine kadar koğuş içerisinde bölmeler arasında yaşantısına devam etti. 20.07'de akşam sayımını verdi.

Habere göre gardiyanlar koğuşa gelerek gece sat 01.50 sıralarında koğuş içerisini mazgaldan kontrol etti. Garipoğlu o sırada mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Kapıya gelen gardiyanlara başını uzatarak cevap verdi.

Tabure alarak kapıyı kapattı

Kamera görüntülerine göre 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece uzun bir süre koridorda volta atan Garioğlu saat 03.09'da 3'üncü bölmenin kapısını tamamen kapattı. Garipoğlu 4 dakika sonra ise koridorda bulunan tabureyi aldı ve 3'üncü bölmeye geçip kapısını tekrar kapattı. Bir daha da dışarıya çıkmadı. Bu esnada kamera kayıtlarına göre, avlu, iç ve dış koridor görüntülerinde koğuşa giren, çıkan kimse yoktu.

Gardiyanlar ölü buldu

İnfaz koruma memurları 10 Ekim sabah sayımı için koğuşa geldi ve seslendi. Ancak Garipoğlu ses vermedi. İçeri giren gardiyanlar Garipoğlu'nu 3 numaralı odada başında poşet, boynunda, kırmızı renkli düğümlenmiş naylon çamaşır ipi, üstü çıplak, altında eşofman bulunur şekilde yerde yatar şekilde buldu. Görevliler revir ve 112 sağlık ekiplerini haberdar etti. Yapılan sağlık kontrolünde Garipoğlu'nun öldüğü anlaşıldı.

Boş resim tuvalleri bulundu

3 numaralı odada yani Garipoğlu'nun intihar ettiği iddia edilen odada yapılan aramada, boş resim tuvali, boyalar, yatağı bulunmayan boş bir ranza ve üstünde bazı eşyalar yer alıyordu. Şüpheli görülen tüm eşyalara el konuldu. 4 numaralı odada ise temizlik malzemeleri yer alıyordu.

Karabulut'un babası 'Fotoğraflarla bu iş olmaz' demişti

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, katil Cem Garipoğlu'nun ortaya çıkan otopsi fotoğraflarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

"İşi örtbas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda" diyen Karabulut "Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor" ifadesini kullanmıştı.

Bir televizyon programına telefonla bağlanan Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söylemişti.

Dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çeken Karabulut “Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim” demişti.

Yayımlanan fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini dile getirmişti:

“İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim.“