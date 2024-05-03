İstanbul Barosu yıllarca bünyesinde çalıştırdığı avukatı sosyal medyada engelledi

Dünyanın sayısal olarak en büyük avukat meslek örgütü olan İstanbul Barosu, 12 yıl boyunca bünyesinde çalışan ve hala üyesi olarak avukatlık faaliyetine devam eden Avukat Gökmen Dumlu'yu sosyal medyada engelledi.

Söz konusu engelleme, Dumlu'nun, İstanbul Barosu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma eleştirel bir yorumda bulunmasının ardından geldi.

Öte yandan, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç'ın da Dumlu'yu sosyal medya üzerinden engellediği öğrenildi.

Av. Gökmen Dumlu, engellemeyi sosyal medya hesaplarından "12 senelik avukat olarak uğraştığım, üyenin baro ve başkanının tweetlerine attığım için beni engelliyor..1 Mayıs'a yakışan bir hareket için kendilerine teşekkür ediyorum..." ifadeleriyle duyurdu.

Yurtsever Hukuçular'dan açıklama

Konu hakkında açıklama yapan Yurtsever Hukukçular, "İstanbul Barosu Yönetim Kuruluna meslek onurunu ve hukuku hiçe sayan engellemeden dönmeleri için çağrı yapıyoruz" ifadeleriyle Yönetim kuruluna çağrıda bulundu.

Açıklamada, Yurtsever Hukukçular üyesi Gökmen Dumlu'ya dönük hukuksuz engellemeye karşı gerekli adımların atılacağı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yurtsever Hukukçular üyesi Gökmen Dumlu’ya uygulanan sosyal medya engelinin kaldırılması için hem yasal yollara başvuracağımızı hem de meslek örgütümüzün üyeleri olarak bu meslek hukukundan doğan haklarımızı kullanacağımızı bütün kamuoyuna ve meslektaşlarımıza bildiriyoruz."

'Hem hukuk mücadelemize hem de meslek onuruna zarar vermekte'

Yurtsever Hukukçular adına soL'a konuşan Avukat Mert Doğan, İstanbul Barosu'nun AKP tarzı yönetim anlayışıyla meslek onuruna zarar verdiğini vurguladı.

Doğan'ın açıklaması şöyle:

"İstanbul Barosu Yönetim Kurulu baskı, sansür, engelleme ve susturma gibi AKP tipi yönetim anlayışıyla hem hukuk mücadelemize hem de meslek onuruna zarar vermektedir. Üyesinin eleştirilerine tahammül edemeyen, bünyesindeki komisyon ve merkez çalışmalarını yer yer sansüre varacak derecede engellemeye çalışan bir baro yönetimiyle karşı karşıyayız. İstanbul Barosunun bu anlayışla yönetilmeye devam etmemesi gerekir."