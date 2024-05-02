Gürcistan'da AB'ciler sokağa çıktı: Foncuları engelleyecek yasa tasarısını protesto ettiler

Gürcistan'da Batı ülkelerinden fonlanan medya ve sivil toplum kuruluşlarına şeffaflık zorunluluğu getirecek yasa tasarısına karşı Batı yanlısı gruplar tarafından başlatılan ayaklanmalar devam ediyor.

Protestocular, çarşamba gecesi Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te polisle çatışarak parlamentoya girmeye çalıştı.

Önceki gece çevik kuvvet polisiyle çatışan Batı yanlısı eylemciler, dün gece de Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarıyla Tiflis'teki ulusal meclisin önünde toplandı.

Başkent Tiflis, finansmanının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan kuruluşları "yabancı ajan" olarak kaydolmaya zorlayacak ve kaynak bildirimlerinde şeffaf olma zorunluluğu getirilecek yasa tasarısına karşı yapılan protestolarla karıştı. Milletvekilleri, tasarıyı Çarşamba günü yapılan ikinci meclis oturumunda onayladı.

Kar maskesi takan bir grup protestocu, güvenlik çitlerini sökerek parlamento binasına girmeye çalıştı. Polis tazyikli su ve biber gazıyla eylemcileri parlamento girişinden uzaklaştırdı.

Bazı protestocuların polisle çatıştığı ve tutuklanmaya direndiği görüntülendi. Protestocuların Tiflis'in merkezinde barikatlar kurarak birçok yolu kapattığı görüldü.

Polis muhalefet liderini darp etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Alexander Darakhvelidze gazetecilere verdiği demeçte, eylemcilerin polisle de çatıştığı önceki gece toplam 63 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Batı yanlısı muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket, lideri Levan Khabeishvili'nin Çarşamba günü erken saatlerde polis tarafından kısa süreliğine "kaçırıldığını" ve darp edildiğini söyledi. Khabeishvili aynı günün ilerleyen saatlerinde parlamento oturumuna burnunda ve alnında bandajlarla katıldı.

Batıcı muhalefet 'Rus yasası' olarak damgaladı

Muhalefet, söz konusu yasa tasarısını, Rusya'da 2012'de kabul edilen ve o zamandan bu yana genişletilen yasayla karşılaştırarak "bir Rus yasası" olarak damgaladı. Batıcı muhalefet, hükümetin yasayı muhaliflere ve bağımsız medyaya karşı baskı uygulamak için kullanacağı iddiasında bulunuyor.

İktidardaki Gürcü Rüyası partisiyse, tasarının 1938 tarihli ABD Yabancı Ajanlar Kayıt Yasasına daha yakın olduğunu ve AB standartlarıyla uyumlu olduğunu savunuyor.

Başbakan: STK'lar ve medya şeffaflık noksanlığından faydalanıyor

Tasarıyı savunan Başbakan Irakli Kobakhidze, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın şeffaflık yoksunluğunu kullanarak Gürcistan devletinin ve toplumunun çıkarlarına tamamen aykırı faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Yurt dışından fonlanan kuruluşlar 'yabancı ajan' olarak kodlanacak

Batılı grupların, söz konusu yasa tasarısına karşı başlattıkları "Avrupa Yürüyüşü" adlı protestoları üçüncü haftaya girmişti.

Gürcistan'ın adaylık statüsünü Aralık ayında onaylayan AB, tasarının kabul edilmesi halinde Tiflis'in AB'ye girmesinin zora girebileceğini belirtmişti.

Söz konusu yasa tasarısı, medya ve ticari olmayan kuruluşların, finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından almaları halinde "yabancı bir gücün çıkarlarını koruyan" olarak kaydedilmelerini öngörüyor. Tasarı kapsamında, bu kuruluşlardan, kaynak bildirimlerinde daha şeffaf olmaları zorunluluğu getirilecek.

Hükümet tasarıyı ilk kez geçen yıl sunmuş ancak protestolar ve çatışmalar sonrasında geri çekmek zorunda kalmıştı.