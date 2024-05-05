2024 yılı Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Barolar Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik saygı duruşuyla başlarken etkinliğe Türkiye Komünist Partisi (TKP), Emek Partisi (EMEP) ve Sol Parti temcilerinin yanısıra milletvekilleri de katıldı.

Yıllardır Şanlıurfa Adliyesi'nde çocukları için adelet nöbeti tutan Emine Şenyaşar ve geçtiğimiz seçimlerde Şanlıurfa Milletvekili olan oğlu Ferit Şenyaşar da etkinliğe katılanlar arasındaydı. Şenyaşar ailesinin yıllara dayanan hukuk mücadelesi ve adalet arayışı salondaki katılımcılar tarafından selamlandı.

Adalet arayışının sembolü haline gelen Şenyaşar ailesi de Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'nin konukları arasındaydı.

Açılış konuşmasını Türkiye Barolar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ercan Demir'in yaptığı etkinlikte söz alan eski Anayasa Raportörü Ali Rıza Aydın, Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'nin tarihine ve veriliş nedenine dair bir konuşma gerçekleştirdi:

"Bundan 10 yıl önce burjuva hukukunun bilinmesi, ondan kurtulacak yolların aranması, hukuka sınıfsal bakışın doğru okunması, hukuk, hukukçu ve sosyalizm ilişkisinin kurulması artık her zamankinden daha çok ihtiyaç haline geldi diyerek bu çalışmalara başladık. Aradan geçen 10 yıl gösteriyor ki bundan 10 yıl önce hedeflediğimiz şeyler ve ihtiyaçlar bugün daha çok hissedilir hale geldi."

Bugüne kadar 200'e yakın eserin incelendiğini ve 50'ye yakın eserin ödül aldığı etkinlikler kapsamında Halit Çelenk'in yaşamındaki değerleri daha ileriye taşıyarak kendisini yaşatacaklarını aktaran Ali Rıza Aydın, "Halit Çelenk sadece savunan biri değildi. Aynı zamanda bu eşitsizliğe ve adaletsizliğe saldıran, karşı çıkan biriydi. Savunmanın ayaklar altına alındığı bugünlerde bu duruş bir kez daha saygıyı hak ediyor" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

'Güzel insanların savunulması'

Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Halit Çelenk için yaptığı konuşmasını "Halit Çelenk'in yaptığı güzel insanların savunulmasıydı" diye yorumlarken, eski TCK'nin 163. Maddesine dair Halit Çelenk ile birlikte yaptığı çalışmaları anlattı.

"Eski Türk Ceza Kanunu'nda (Türk Ceza Yasası) yer alan 163. Madde laiklik maddesi olarak biliniyordu" diyen Prof. Dr. Mustafa Altıntaş 1991 yılında ceza yasasındaki değişiklik sonucunda ilgili maddenin kaldırılmasının ardından, Türkiye'de yaşanan dinci gerici uygulamaların hızlandığına ve yaygınlaştığına dikkat çekti. Halit Çelenk'in hayatı boyunca laiklik mücadelesi verdiğini ve hukuki olarak bunu savunduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Türkiye'de düzenin artık laiklik ilkesine ihtiyacının kalmadığının ve 1995 yılını takiben Türkiye'de şeriatçı örgütlenmelerin artmasına dikkat çekti. Halit Çelenk'in güzel insanları savunduğunu ifade eden Altıntaş, laiklik maddesinin de bunun çıktılarından birisi olduğunu ifade etti.

Etkinlik sırasında sahne alan Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Tuncer Tercan söylediği türkülerle katılımcılara müzik dinletisi gerçekleştirdi. "Bir Halet Çelenk dostu olarak" sahneye davet edilen Tuncer Tercan adaletin ve hukukun sağlandığı günler için türkülerini seslendirdi.

Tuncer Tercan

'Sadece anmak için değil, yaşatmak için'

Verilen ödüllerin Halit Çelenk'i sadece anmak için değil aynı zamanda onu yaşatmak için verilen mücadelenin bir çıktısı olduğunu ifade eden Halit Çelenk Hukuk Ödülleri seçici kurul üyesi Avukat Özlem Şen "Bildiğiniz gibi Halit Çelenk meslekteki duruşunu büyük insanlığa dair inancını hiç yitirmeden şekillendirdi, tüm hayatını bu inanca adadı. Hukukun egemen sınıfların yasalaşmış iradesi olduğunu ve emekçi sınıflar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığını yılmadan usanmadan anlattı. Kanlı mücadeleler ile kazanılan hak ve özgürlüklerin hukukun bu temel karakterini asla değiştirmeyeceğini bilerek mahkeme salonlarını hem bir mücadale aracı hem de bir mücadale zemini olarak gördü" dedi.

Özlem Şen konuşmasını, Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'ni alan isimleri ilan etmesiyle tamamladı.

2024 yılı Halit Çelenk Hukuk Ödülleri: Akademik Destek Ödülü başlığında Erdi Yetkin'e ait "Cezalandırılabilirliğin Öne Alınmasının Bir Görünüş Biçimi Olarak Hazırlık Hareketlerinden Doğan Ceza Sorumluluğu’ konulu teze verildi.

Teşvik Ödülü bu yıl iki eser arasında paylaştırıldı. Seda Özkan'ın "Etkili Parlamenter Muhalefetin Anayasal Esasları; Denetim Verileri Işığında Önerge Verme Eylemliliğine Çözümleyici Yaklaşım" konulu tez-kitap çalışması ve Furkan Yılmaz'ın "Hukukta Yorumun Sınıfsallığı" konulu tez çalışmaları bu ödülü paylaştı.

Halit Çelenk Hukuk Ödülü ise yazarı Murat Özveri olan “Bireysel İş İlişkileri Açısından Türkiye İşçi Hukuku” isimli kitaba layık görüldü. Konuşmacıların isim sırasıyla ödüllerini alıp konuşmalarını yaptığı buluşma, Halit Çelenk'in kızı Serpil Çelenk Güvenç'in konuşmasıyla son buldu. Serpil Çelenk konuşmasında Halit Çelenk'in savunma ve hukuk mücadelesindeki dönemlere değinirken "Halit Çelenk işçi sınıfını, emeğin örgütlerini savunur. Sadece savunmaz aynı zamanda bu örgütlerin üyesidir. Emekçilerin kazanımlarının kendi mücadeleleri ile kazandıklarını bilir. Bu nedenle de bir hukukçunun öncelikli görevlerinden birinin bu kazanımların savunulması olduğunu söyler" ifadelerine yer verdi.

Buluşma ödül törenin ardından sona ererken bir sonraki yıl yeniden buluşmak iradesiyle salondaki katılımcılar ve konuklar sahneden selamlandı.