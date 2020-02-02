Bakan Kurum: Elazığ'da binaların yüzde 25'e yakını ağır ve orta hasarlı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ardından kentteki 323 binanın acil yıkılacağını belirtirken, binaların yüzde 25'e yakınının da ağır ve orta hasarlı olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 6,8 şiddetindeki Elazığ depreminin adından kentteki binaların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum, 323 binanın acil yıkılacağını belirtirken depremin ardından Elazığ'daki binaların yüzde 25'e yakınının ağır ve orta hasarlı olduğunu söyledi. Bakan, "Konteyner kentlerimizin yapım süreci devam ediyor. Bu çerçevede hızlı bir şekilde üç gün içinde Elazığ'ın yüzde 90'ını görmüş ve tespiti ve neticeyi almış olacağız” diye konuştu.

'93 YIKIK BİNA MEVCUT'

Kurum, “93 yıkık, 2785 ağır hasarlı bina mevcut, 1675 de orta hasarlı bina var” dedi. Şu ana kadar 71 binanın yıkımı tamamlandığını söyleyen Kurum, "Mustafa Paşa Mahallesi'nde bütün tespitlerimizi yapıyoruz, o alanda köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Sürsürü'de hem mevcut binada hem de bugün gittiğimiz alanda kentsel dönüşüm yapacağız. Abdullahpaşa Mahallesi çok katlı ancak burada yapıların bir çoğunun orta ve ağır hasarlı olduğunu görüyoruz. Burada da büyük bir dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Elimizdeki 400 rezerv konutu vefat edenlerin yakınlarına ve yaralı kurtulan vatandaşlarımıza teslim ediyoruz” diye konuştu.

Bakan ayrıca orta hasarlı binalarda güçlendirme yapacak projeleri vatandaşların hazırlayıp belediyeye başvuracağını, belediyenin uygun gördüğü alanlarda güçlendirme yapacağını da söyledi. Murat Kurum, güçlendirmeyle kurtarabilecek binalara ruhsat vereceklerini duyurdu.