Konutlara hasar tespiti binlerce lirayı buluyor

Elazığ depreminin ardından vatandaşlar yaşadıkları binaların güvenilir olup olmadığını bir kez daha sorgulamaya başladı. Konutların hasarlı olup olmadığını öğrenebilmek için bile 750 TL ile 4 bin 500 TL arasında analiz ücretini gözden çıkarmak gerekiyor.
Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, yaşadığı binaların güvenilir olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin yapması gerekler şöyle:
VATANDAŞIN EKONOMİK GÜCÜ YOK
Ekonomik kriz ortamında bireysel olarak bina güçlendirmesi yapılmasının çok zor olduğuna dikkat çeken TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna, “Her depremden sonra artan duyarlılık, 10 gün sonra azalıyor. Yurttaşın ekonomik gücü yok ki deprem güçlendirmesi yapsın” dedi. Suna, “Şunları önerebilirim: Her depremde binanızı yeniden kontrol edin. Kolon ve kirişleri iyi gözlemleyin. Bodrum katı temiz tutup sürekli havalandırın. Orası rutubetlenirse kolondaki demir paslanır. Dökülmeler yaşanır. Kanser hücresi gibidir bu. Sürekli kontrol etmek gerekir” diye konuştu.
Farklı deprem senaryolarına göre, 7,5 şiddetindeki bir depremde İstanbul’da yıkılacak bina sayısının en az 44 bin 500 olduğunu anımsatan Suna, “Bu binaların hangi binalar olduğu ‘hızlı tarama yöntemi’ ile tespit edilebilir. Bu yüzden yerel ve merkezi yönetim deprem seferberliği ilan edip en riskli bölgelerde hızlı tarama yöntemi yapmalı. Söz konusu binalar hangisiyse güçlendirilip onarılır. En azından can kaybı aza indirilmiş olur” dedi.
Ülke genelinde ise 6.7 milyon riskli yapı bulunuyor.