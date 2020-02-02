Konutlara hasar tespiti binlerce lirayı buluyor

Binasının depreme dayanıklılığını öğrenmek isteyenler, yüksek maliyetlerle karşılaşıyor. Bilgi amaçlı hızlı testler 750 TL’den başlarken, kapsamlı bir analiz 4 bin 500 TL'yi buluyor.

Elazığ depreminin ardından vatandaşlar yaşadıkları binaların güvenilir olup olmadığını bir kez daha sorgulamaya başladı. Konutların hasarlı olup olmadığını öğrenebilmek için bile 750 TL ile 4 bin 500 TL arasında analiz ücretini gözden çıkarmak gerekiyor.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, yaşadığı binaların güvenilir olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin yapması gerekler şöyle:

Binasında hasar tespiti yapanlar belediyelere ya da serbest çalışan inşaat mühendisleri bürolarına müracaat etmeli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı olan bu büroların listesine, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) internet sitesinde yer alan “tescilli işyerleri” ibaresinden ulaşılabilir.

Farklı kaynaklardan ulaşılan büroların yetkili olup olmadığıyla ilgili meslek odaları aranıp teyit ettirilmeli.

Maliyet, binanın konut ya da işyeri olmasına, kaç kata sahip olduğuna ve metrekaresine göre değişiyor. Bilgi amaçlı hızlı testler 750 TL’den başlarken, risk tespitinin maliyeti 15 bin liraya kadar çıkıyor.

Kapsamlı bir deprem dayanıklılık raporu için binanın bir katından numune alınıp laboratuvar ortamında test ediliyor ve sonuç sizinle paylaşılıyor. Bunun maliyeti 4 bin 500 TL. Eğer binanın deprem performans analizini yaptırmak istiyorsanız, bu defa tüm katlardan numune alınıyor. Bunun bedeli ise en az 15 bin TL.

Test sonrası binanızı güçlendirmek istiyorsanız, belediyeden ruhsat almalısınız. Ancak risk tespiti sonrası binanızın yıkılması öngörülürse kentsel dönüşüm kapsamına alınıyorsunuz. Buna bina sakinlerinin 15 gün içinde yaptıkları itiraz, heyet tarafından inceleniyor.

Heyet de riskli olduğunu kabul ederse 3 ay süre tanınıyor. Bu süre içinde bina boşaltılmazsa elektrik, doğalgaz, su hizmeti kesiliyor.

VATANDAŞIN EKONOMİK GÜCÜ YOK

Ekonomik kriz ortamında bireysel olarak bina güçlendirmesi yapılmasının çok zor olduğuna dikkat çeken TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna, “Her depremden sonra artan duyarlılık, 10 gün sonra azalıyor. Yurttaşın ekonomik gücü yok ki deprem güçlendirmesi yapsın” dedi. Suna, “Şunları önerebilirim: Her depremde binanızı yeniden kontrol edin. Kolon ve kirişleri iyi gözlemleyin. Bodrum katı temiz tutup sürekli havalandırın. Orası rutubetlenirse kolondaki demir paslanır. Dökülmeler yaşanır. Kanser hücresi gibidir bu. Sürekli kontrol etmek gerekir” diye konuştu.

Farklı deprem senaryolarına göre, 7,5 şiddetindeki bir depremde İstanbul’da yıkılacak bina sayısının en az 44 bin 500 olduğunu anımsatan Suna, “Bu binaların hangi binalar olduğu ‘hızlı tarama yöntemi’ ile tespit edilebilir. Bu yüzden yerel ve merkezi yönetim deprem seferberliği ilan edip en riskli bölgelerde hızlı tarama yöntemi yapmalı. Söz konusu binalar hangisiyse güçlendirilip onarılır. En azından can kaybı aza indirilmiş olur” dedi.

Ülke genelinde ise 6.7 milyon riskli yapı bulunuyor.