Soylu: Yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası evi yıkılan vatandaşlara yapılacak acil kira yardımının bugün hesaplarına yatacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ Valiliğinde basın açıklaması yaptı.

Soylu, Elazığ depremine ilişkin ''İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Köyler dahil her yere ulaşıldı tüm çadır ihtiyaçları karşılandı. Havada 3 İHA 1 helikopter sürekli keşiflerine devam etmektedir. Kira yardımları konusunda ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek.

'HASARLI EVLERDEN EŞYASINI ALAMAYANLARA 30 BİN LİRA YARDIM VERİLECEK'

Bina yıkımları devam edecek. Yıkıldıktan sonraki günün ertesi sabahı hesaplarına bu paralar gönderilmiş olacak. Yıkım için söylüyorum diğerlerine müracaat üzerine gerçekleştirilecek. Hasarlı evlerden eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım verilecek.

Elazığ'ın içinde şimdiye kadar 10 bin çadır kurduk. Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Eski eşya gönderilmemesini rica ediyoruz. Şu ana kadar devletimiz tarafından 24 milyon nakdi yardım gelmişti. Dün Cumhurbaşkanımızdan 10'ar milyon lira daha talimat geldi. Toplam 44 milyon oldu. 30 bin ton kömür yardımı var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ise şöyle:

'DURUMU KRİTİK OLAN YOK'

Bugün depremin 4. günündeyiz. 41 vatandaşımızı kaybettiğimiz afette 1607 kişi hastanelere başvurdu çoğu taburcu edildi. Hastanelerde 70 yaralı söz konusu 9 yaralımızı yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Durumu kritik olan yok. Yüsra bebek, annesi ve Azize'nin genel durumunun iyi olduğunu söylemek istiyorum.

Sahra mobil hastanelerini oluşturmaya başladık dün itibariyle 7 tane merkezimizi açmış olduk. Bu merkezlerde 24 saat uzman ekibin de olduğu acil ikinci basamak hizmetlerin verilebildiği merkezler olarak planlandı.

'10 BİN KONUTLUK YENİ BİR UYDU KENT İNŞASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise şunları söyledi: