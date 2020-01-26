Yurttaki deprem çatlaklarını duyuran öğrenciler anonsla tehdit edildi

Siirt Hassa Hatun Kız Yurdu’nda kalan öğrenciler, Elazığ depreminin etkisi ile yurtta oluşan çatlakları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştıkları için yurttan atılmakla tehdit edildi.

Merkez üssü Elazığ-Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremden kaynaklı Siirt Hassa Hatun Kız Yurdu’nun duvarlarında çatlaklar oluştu. 2 bin öğrenci kapasitesi olan yurtta kalan 300 öğrenci oluşan çatlaklardan kaynaklı endişelerini sosyal medyada paylaşınca yurt yönetimi tarafından tehdit edildi.

Yurdu boşaltmama konusunda ısrarcı yaklaşan yurt yönetimi, çatlakların üzerini sıvayla kapatarak depremin izlerini yok etmeye çalışırken, öğrenciler bu duruma tepki göstererek yurdun duvarlarında oluşan çatlakları fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Bu durumu fark eden yurt yönetimi ise öğrencileri yurttan atmakla, burs ve kredilerini kesmekle tehdit etti.

Gün içinde sık sık anons sistemi ile öğrencilere duyuru yapan yurt yönetimi oluşan çatlaklara rağmen yurdun tehlike oluşturmadığını savunarak şu ifadelere yer verdi:

“Elazığ’da yaşanan deprem sonrası bazı öğrenciler tarafından yurdumuzun yıkılacağı söylentileri sosyal medyada yayılarak öğrencilerin tedirgin olmalarına sebep olmuştur. Ancak Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin yanı sıra, bina ile ilgili çekilen fotoğrafların ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan değerlendirme sonucunda yurt binasının tüm taşıyıcı unsurlarında herhangi bir çatlağın olmadığından, bir tehlikenin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Sosyal medyada asılsız haber veren ve paylaşan öğrencilerimizin yurt idare ve işletme yönetmeliğine göre suç işledikleri ve bu suçun yurttan süresiz çıkarma cezası kapsamına girdiği gibi, bu suçtan yurttan atılan öğrencilerin burs ve öğrenim kredilerinin de kesileceğinin bilinci içerisinde olmaları önemle duyurulur.”

Duruma tepki gösteren birçok öğrenci ise sosyal medya hesaplarından duyarlılık çağrısı yapmaya devam ederek, "Beton yığınları altında kalmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.