Sandık başında görülen usulsüzlükleri gün boyu soL'a bildir

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AKP'li Savcı Sayan seçim günü SMS'le oy istedi
AKP'nin İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Savcı Sayan, seçim günü yasakların başlamasına karşın seçmenlere SMS atarak oy istedi.
Sayan'ın, bugün seçmenlere "Değerli İzmirliler, AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayı olarak desteklerinizi bekliyorum. Saygılarımla" diye mesaj attığı görüldü.