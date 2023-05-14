Bursa'dan sonra Gaziantep: Binlerce seçmene 'sahte sandık görevlisi' oyunu

Bursa'nın Alevi seçmenlerin yoğunlukta olduğu Panayır Mahallesi'nde birçok seçmen oy kullanmaya gittiğinde haberleri olmadan Vatan Partisi'nden "sandık görevlisi" gösterildiklerini öğrenmiş, bu nedenle yurttaşların oy kullanmaları engellendiği soL'un haberiyle ortaya çıkmıştı.

Sözcü'nün haberine göre Gaziantep’te de yüzlerce vatandaş bilgileri dışında Vatan Partisi tarafından seçim kurullarına sandık kurulu üyesi olarak bildirildiği için oy kullanamadı.

Oy kullanmaları engellenen çoğu yaşlı ve okur-yazar olmayan vatandaşların önceki seçimlerde HDP ağırlıklı sandıklarda oy kullanan, Yeşil Sol Parti seçmeni oldukları belirtildi. Sözcü Muhabiri, Gaziantep'te Vatan Partisi tarafından 4 bin 433 kişinin görevli olarak yazdırıldığı bilgisine ulaştı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'ne bağlı Vatan Mahallesi'nde oturan yüzlerce vatandaş oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde gittikleri başta Kazım Karabekir İlköğretim Okulu olmak üzere birçok okulda kendilerini şok eden bir gerçekle karşılaştı.

Çoğunluğu yaşlı, okuma-yazma bilmeyen ve aralarında engellilerin de bulunduğu vatandaşlara sandık görevlileri tarafından, “Siz Vatan Partisi'nin sandık kurulu görevlisiniz. O nedenle görevli olduğunuz sandıklarda oy kullanacaksınız” yanıtı verildi.

Karşılaştıkları durumla şoke olan vatandaşlar ellerinde hangi sandıkta görevli olduklarını gösteren bir belgede olmadığı için şaşırıp kaldı. Çoğu Yeşil Sol Parti seçmeni olduğu ileri sürülen ve geçtiğimiz seçimde HDP ağırlıklı oy kullanılan vatandaşların bu sorunun çözümü için Yeşil Sol Parti Gaziantep milletvekili adayları Sevda Karaca ve Murat Sarısaç iddiaların yoğunlaştığı okullara giderek sorunu çözmeye çalıştı.

İki milletvekili adayı, HDP'in seçime girmemesi nedeniyle sandık kurullarına görevli verme hakkının 5 ve 6. partiye geçtiğini, Vatan Partisi'nin sandık görevlisi bulundurmayacağını bildirdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

Bilgiler nasıl elde edildi?

“Sonradan öğrendik ki gidip bu seçmen kütüklerine bakarak yurttaşları haberi olmadan sandıklara görevlendirilmiş. TC ve diğer belgileri alınan binlerce vatandaş, bilgileri dışında Vatan Partisi binlerce sandıkta seçmenleri oraya görevlendirmiş.

Bu durumdaki vatandaşlarımız oylarını nerede, nasıl kullanacaklarını da bilmiyorlar. Bizler, seçim kurulu üzerinden bu kişilere görevli belgesi alarak bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Şuanda tam anlamıyla kaos ortamı var.

Binlerce seçmen şuan iradesini kullanamıyor. 142 belgeleri de vatandaşlarda yok. Mesaj da gelmemiş. 85 yaşındaki, okuma yazma bilmeyen vatandaşı sandık başkanı, görevlisi yazmışlar. Binlerce insan oy kullanamayıp, iradesini sandığa yansıtamıyor. Oy kullanacakları sandıkları belirleyip oraya götürüp oy kullanmasını sağlamak.

Buradan halkı imkanlarımız ölçüsünde taşımaya çalışıyoruz. Saat 17'ye kadar vatandaşlarımızdan belgelerini alıp, oyuna sahip çıkarak oy kullanmalarını bekliyoruz. Sadece Kazım Karabekir'de bine yakın insan bu durumda. 10 okulda yapıldığını düşünürseniz 10 bin insan. Bu bir milletvekilliğini etkileyecek oy. Hileli bir şekilde oyumuz gasp ediliyor.”

Okuma yazma hatta Türkçe bile bilmeyen seçmenler sandık görevlisi yapıldı.

CHP İl Başkanı Uçar: Siz insanların namusuna kast ettiniz

CHP İl Başkanı Neşet Uçar ise sosyal medya hesabından AKP’den istifa edenlerin bilgisi dışında Vatan Partisi sandık görevlisi yazılarak oy kullanmasının engellendiğini belirten bir paylaşım yaptı.

Uçar mesajında, “Gaziantep’te AKP’den istifa eden çok sayıda vatandaşımızın rızaları dışında Vatan Partisi’nden sandık kurulu üyesi olarak bildirilmiş. Sandık kurulu üyesi olarak bildirildiklerinden haberdar olmayan ve görevli olduklarına dair belgeverilmeyen yurttaşlarımız oy kullanamıyor. OY NAMUSTUR. Siz, insanların namusuna kastettiniz” dedi.

85 yaşında sandık başkanı

Oy kullanmak için Kazım Karabekir İlköğretim Okuluna giden ve Türkçe bilmediği için yanındakiler aracılığıyla derdini anlatan 85 yaşındaki bir vatandaş, “Beni sandık başkanı yapmışlar. Hani sandık nerde? Beni memur yapmışlar. Ben Türkçe bile bilmiyorum” dedi.

Bu arada Vatan Partisi sandık kurulu görevlisi olarak kaydedildikleri için oy kullanmayan vatandaşların çoğunluğunun yaşlı, bazılarının engelli vatandaşlardan seçildiği dikkat çekti.

Baston ile yürümeye çalışan bir vatandaş da “Beni sandık görevlisi yazmışlar. Ayakta duramıyorum” diye yakındı.

Konuyla ilgili olarak HDP tarafından yapılan açıklamada ise, konunun yasal takibinin yapıldığı belirtildi.

