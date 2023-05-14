Sandık başında görülen usulsüzlükleri soL'a bildir: İşte sandık başında yaşanan usulsüzlükler

Bugün gerçekleşecek seçimde, sandık başında görülen usulsüzlükleri gün boyunca soL'a bildirebilirsiniz.

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Ümraniye'de mükerrer oy iddiası

Ümraniye'de bulunan İstanbul Ticaret İlkokulu 3010 no'lu sandıkta kendisi adına imza atılarak oy kullanıldığını iddia eden bir yurttaş oy kullanmayı talep etti. İsminin olduğu haneye imza atılmış olduğu için görevli müşahit ve avukatlar, mükerrer oy atılması durumu oluşabileceğini ve oy kullanamayacağını söylediler. AKP'li görevliler ise oy kullandırmaya çalıştılar. Duruma avukatlar müdahale ederek tutanak tuttular.

Denizli'de bir polis daha mükerrer oy kullanmaya çalışırken tespit edildi

13.40: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu'nda bulunan Türkiye Komünist Partisi müşahitleri, görev kağıdıyla okulda bulunan birden fazla sandıkta oy kullanmaya çalışan bir polis memurunu tespit etti. TKP'li müşahitlerin müdahalesine rağmen polis memuru, sandık sandık gezme girişimini sürdürmeye çalıştı. TKP müşahitlerinin ısrarı sonucunda mükerrer oy kullanamayan polis memuru okulu terk etti.

Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu, Pamukkale'de müşahit sayısının düşük olduğu okullardan biri. TKP Denizli İl Örgütü, bu gibi okulların tespit edilerek mükerrer oy girişimlerinin özellikle buralara yönlendirilmiş olabileceğine dair kuşku duyduklarını belirtti. Sabah saatlerinde yine Pamukkale ilçesinde Hürriyet Ortaokulu'nda mükerrer oy kullanmak isteyen bir diğer polis memuru TKP'li müşahitlerce tespit edilmiş, oy kullanması engellenmişti.

Antalya'da mühürsüz oy pusulaları

Antalya Kepez ilçesinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 1033 numaralı sandıkta seçmene mühürsüz oy pusulası verildi.

Akdeniz Gerçek Gazetesi'nden Arda Kır'ın haberine göre seçmenin itirazı üzerine sandık görevlileri pusulayı değiştirdi. Konuyla ilgili olarak uzmanlar ‘Pusulada mühür olup olmadığını kontrol edin’ uyarısında bulundu.

Ümraniye'de bir okulda YSK mühürsüz 19 zarf

İstanbul Ümraniye'de Mustafa Vasıf Karslıgıl İlköğretim Okulu'nda 3345 numaralı sandıkta 19 adet YSK tarafından mühürlenmemiş oy zarfları bulundu. Gönüllü avukatlar tarafından tutanak tutuldu, ilçe seçim kuruluna itirazda bulunuldu.

Beyoğlu'nda Cumhurbaşkanı pusulalarında mühür olmamasına itiraz edildi

İstanbul Beyoğlu’nda, Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampüsünde müşahitlik yapan TKP’liler, bir sandıkta, oy kullanılmış Cumhurbaşkanı pusulalarında mühür olmadığı için itiraz edildiğini bildirdi.

TKP’li müşahitler olayı şöyle aktardı:

“Cumhurbaşkanlığı seçim pusulaları mühürsüzdü, fark eden bir vatandaşın itirazından sonra tartışma başladı ve sandık kurulu hazır pusulaları mühürlemeye başladı. Sandıktan çıkanları geçerli sayarız, sonrasında mühür basarız gibi bir öneri sunuldu ama kabul edilmedi.”

Sandık kurulu başkanı görev kağıdıyla ikinci oyunu kullanmaya çalıştı

Çanakkale'de bir okulda sandık kurulu başkanı, görev kağıdıyla ikinci bir oy kullanmaya çalıştı. Sandık kurulu başkanı, kendi bulunduğu okulda fark edilip engellendi.

AKP araçları sesli propagandaya devam ediyor

Ankara Demetevler'de AKP'nin seçim araçları usulsüz şekilde sesli propagandaya devam ediyor

Ankara Demetevler'de AKP'nin seçim araçları usulsüz şekilde sesli propagandaya devam ediyorhttps://t.co/a8Zax4Sly9 pic.twitter.com/8crvcYOMCU — soL Haber (@solhaberportali) May 14, 2023

Kaftancıoğlu'ndan İstanbul'da 'mükerrer oy' açıklaması

11.30:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "İstanbul’da şu ana kadar tek bir kişi mükerrer oy kullanmaya kalktı. O da yakalandı" dedi. Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul’da şu ana kadar tek bir kişi mükerrer oy kullanmaya kalktı. O da yakalandı:)

Yakalayan sandık görevlimizi “seni yazdım” diye tehdit etmeseydi iyiydi.

Şimdi o düşünsün…

Başvuru yapıldı

“Mükerrer oy kullanmaya teşebbüsün ciddi cezasi var. (3-5 yil arasi hapis)”

Hatay'da AKP araçları okullar etrafında dolaşıyor

Hatay'ın Ekinci mahallesinde AKP araçlarının, oy kullanılan okullar etrafında dolaştığı görüldü. 31 RM 363 plakalı bir AKP aracını partinin milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın kardeşinin sürdüğü kaydedildi.

TKP'li müşahitlerin konuya müdahale etmeye çalışıyor.

Denizli'de bir okulda ikinci kez oy kullanmaya çalışan polis TKP müşahitlerince engellendi

Denizli Pamukkale'de Hürriyet Ortaokulu'nda G.Ş. adlı bir polis 2 kez oy kullanmaya çalıştı.

Okulda 1128 nolu sandıkta oyunu kullanan G.Ş. daha sonra 1141 nolu sandıkta da oy kullanmaya çalıştı.

Durumu fark eden TKP'li müşahitler G.Ş.'nin ikinci kez oy kullanmasına engel oldular.

'Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylama ve referandum' yazılı tutanak defterlerine itiraz

T24'te yer alan habere göre, Muğla, Marmaris’teki okullardaki tutanak defterlerinde 'Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylama ve referandum' yazılı olduğu fark edildi. Tutanak defterine itiraz edilerek, yenisi talep edildi.

Edinilen bilgiye göre tutanak defterinin yenisinin gelmemesi durumunda oylama işlemine bu defter ile devam edilecek.

AKP'li sandık görevlisi görevli olmadığı sandıkta oy kullandı

İstanbul Kartal'da Şehit Teğmen Burak Evirgen İlkokulu'nda AKP'li sandık görevlisi, görevli olmadığı başka bir sandıkta oy kullandı. Tutanak tutuldu.

Diyarbakır'da TKP müşahitine hukuksuz uygulama

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Yenişehir İlkokulu'nda TKP müşahidi, müşahit kartında TKP logosu bulunduğu gerekçesiyle okula alınmadı, polis tarafından tutanak tutulmaya çalışıldı. Diyarbakır İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunacak.

Pusulalara mühürler Erdoğan'a gelecek şekilde basıldı

Giresun'da 100 tane pusulaya mühürlerin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a gelecek şekilde vurulduğu görüldü.

Olayın ardından avukatların sayım sürecinde dikkat edilmesi için gerekli itiraz ve uyarıyı yaptığı aktarıldı.

AKP'li Savcı Sayan seçim günü SMS'le oy istedi

AKP'nin İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Savcı Sayan, seçim günü yasakların başlamasına karşın seçmenlere SMS atarak oy istedi.

Sayan'ın, bugün seçmenlere "Değerli İzmirliler, AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayı olarak desteklerinizi bekliyorum. Saygılarımla" diye mesaj attığı görüldü.