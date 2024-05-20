Narenciye bahçesinden kaçak hurda deposuna: İnşaatı durduran yok!

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesindeki Sazlık Mahallesi’nde imara açık olmayan tarım arazisine kaçak hurda deposu inşa ediliyor.

Daha önce mandalina bahçesi olan tarım arazisine beton döküldü, kaçak hurda deposu inşa ediliyor.

Mahalleli 2,5 ay önce inşaatına başlanan kaçak yapının durdurulması için hem CİMER’e, hem de Toprakkale kaymakamlığı ve belediyesine şikayette bulundu.

Ancak söz konusu arazinin Toprakkale Belediyesi ile Türkmen Belediyesi sınırında yer aldığı, iki belediyenin bu araziyle ilgili yetki konusunda mahkemelik olduğu öğrenildi.

Mahalleli belediyelerin sorumluluğu birbirine attığını, bu nedenle kaçak yapılaşmanın durdurulmadan devam ettiğini dile getiriyor.

Mandalina ağaçları kesildi, mahallenin ortasına hurda deposu inşa ediliyor.

Sefalı Hurdacılık iddiaları reddetti: 'Bize ait değil'

soL’a konuşan bir mahalleli “Tarım arazisiydi burası. Mandalina, narenciye bahçesiydi. Burayı söktüler. Mahallenin ortasına hurda dükkanı açıyorlar” dedi.

Kaçak inşaatın bölgede bir başka hurda deposu daha olan Orhan ve Mehmet Sefalı kardeşlere ait Sefalı Metal Hurdacılık’a ait olduğu iddia edildi.

soL’un telefonla ulaştığı Mehmet Sefalı mahallelinin şikayet ettiği yerdeki inşaatın kendilerine ait olmadığını öne sürdü, kime ait olduğunuysa bilmediğini söyledi. Sefalı kendi işlettikleri yerinse imarı ve ruhsatı olduğunu kaydetti.

Mahalleliyse bu yerin Sefalı Metal Hurdacılık’ın ilçedeki ikinci şubesi olmaya hazırlandığını, sahiplerini de inşaatta gördüklerini öne sürüyor.

İki belediye de 'Biz ruhsat vermedik' diyor

Mahalleli "Ruhsatsız, imara açık olmayan yeri, tarlayken hurda dükkanına çeviriyorlar" diyerek tepki gösteriyor.

soL’a konuşan bir mahalleli Sazlık sakinleri olarak yaptıkları başvurulardan henüz sonuç alamadıklarını belirterek “Toprakkale Belediyesi Türkmen Belediyesi’nin üzerine atıyor. Türkmen Belediyesi Toprakkale Belediyesi’nin üzerine atıyor. İkisi de biz vermedik ruhsat diyor. Ama inşaat sürüyor. Aşağı yukarı 2-2,5 aydır” dedi.

Toprakkale Kaymakamı’nın kendilerine “kesinlikle mahallenin ortasında hurda dükkanı olamaz, biz burayı durduracağız” dediğini belirten mahalleliler, buna karşın inşaatın sürdüğünü dün de araziye beton döküldüğünü anlatıyor:

“İçine iki katlı ofis yaptılar. Dün de beton döktüler. Sahayı komple betonladılar. Hurda dökmek için hazırlık yapıyorlar. Mahallenin ortası burası. Evlerimizde arası bir metre, arada bir tane duvar var.”

Alana hurda depolanacağını söyleyen mahalleliler “Her şey hazır, hurdayı gelip dökecekler. Ruhsatsız, imara açık olmayan yeri, tarlayken hurda dükkanına çeviriyorlar” diyerek tepki gösteriyor.

İki aydır toz, toprak ve gürültüden şikayet eden mahalleliler ruhsatsız inşaatın durdurulması için yetkililerden görevlerini yapmalarını bekliyor.