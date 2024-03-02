Kartal'da mahallenin göbeğine 'kaçak' beton santrali: TKP adayı tepki gösterdi

İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan Yunus Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, geçtiğimiz ay başlatılan beton santraline tepkili.

Yerleşim alanının içerisine inşa edilen santrale ilişkin halka herhangi bir bilgilendirme yapılmazken; santral Eczacıbaşı Holding’e ait olduğu belirtilen arazide yapılıyor.

Hafriyat kamyonlarını nedeniyle yurttaşların can güvenliğini kalmadığı mahallede santralin, Eczacıbaşı Holding’in yapımına başladığı voleybol sahasının inşaatına beton sağlayacağı ifade ediliyor.

Hafriyat kamyonlarının yolu ters istikamette kullanmaları, ortaya çıkan toz ve santralin inşası sürecinde ve sonrasında ortaya çıkacak olumsuzluklar tepkilere neden oluyor.

Belediyeden çelişkili yanıtlar

Bölgede yaşayan bir yurttaşın Kartal Belediyesi’ne santral inşaatını sorması sonrası belediye önce “Zabıta Müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre; konu yerde bulunan alanda yapılan kontrolde inşaatı devam etmek olan spor salonu inşaatına beton sağlamak için geçici süre için beton santrali yapılacağı anlaşılmıştır” ifadeleri ile yanıt verdi.

Bir süre sonra yurttaş yeniden belediyeye başvurduğunda ise şu yanıtı aldı:

“İnşaat alanında bir beton santrali olmadığını belirtiriz.”

Santrali yapanlar Eczacıbaşı’nı işaret ediyor

Beton santralinin yapıldığı yer, uzun yıllardır Eczacıbaşı’na ait. Daha önce Eczacıbaşı’nın seramik fabrikasının yer aldığı arazi, fabrikanın Bozuyük’e taşınması sonrası atıl durumda kaldı. TOKİ’nin araziyi kullanma girişimleri uzun yıllar devam etti ve mahkeme süreci başladı. Mahkeme iki yıl önce Eczacıbaşı lehine sonuçlandı.

Santralin inşaatını Anadolu Beton diye bir şirket yaparken; bu şirket muhatap olarak Eczacıbaşı’nı işaret ediyor.

TKP adayı: 'Holdinglerin mahallelerimizde at koşturmasına izin vermeyeceğiz'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TKP Kartal Belediye Başkan Adayı Avukat Gökmen Dumlu da duruma tepki göstererek talanın karşısında duracaklarını belirtti.

Dumlu, "'Kartal’ı ranta kapatacağız' derken tam olarak bu yağmayı kastediyorduk. Rantçılar, insanlarımızın sağlığını, yaşamını değil; ceplerini düşünürler. Ne bir ruhsat bildirimi yaptılar, ne de bir bilgilendirme. Hafriyat kamyonları yurttaşlarımızın sağlığını tehdit ediyor. Ortaya çıkan toz, yurttaşlarımızın sağlığını tehdit ediyor. Holdinglerin mahallelerimizde at koşturmasına izin vermeyeceğiz. Halkımızla birlikte bu talanın karşısında duracağız" dedi.