'Ankara Büyükşehir seçimlerinde iki sağcıya mecbur değiliz, kendi seçeneğimiz var'

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye seçimleri iki MHP kökenli aday arasında geçiyor gibi görünüyor.

Birisi CHP, birisi AKP listesinden seçime giren iki isme karşı Türkiye Komünist Partisi (TKP) başkentte seçimlere kendi adayıyla giriyor.

Gazeteci Ali Ufuk Arikan, TKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Arikan’la Ankara’daki tabloyu ve seçimleri konuştuk.

'CHP, Ankara’nın tüm ilçelerini AKP ve MHP eskilerine teslim etti'

Ankara’da ve Türkiye’nin birçok kentinde halka açıkça aday dayatması yapıldığını belirten Arikan, “Türkiye’nin sorunlarına, içinde bulunduğu kriz ve karanlıktan nasıl çıkacağına ilişkin tek bir şey söylemeyen partilerin adayları karşımıza çıkarılıyor ve bunlardan birini seçin deniyor. Daha da tuhafı, aynı siyasi gelenekten gelen, aynı düşünce kaynağından beslenen isimler, farklı partilerin, farklı dünyaların adayı gibi sunuluyor bizlere. Belediyecilik denildiğinde dünyaları aynı, öncelikleri aynı” dedi.

Ankara’nın bu konuda çok çarpıcı bir aday tablosu olduğunu belirten Arikan, “CHP’nin mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş MHP kökenli. Karşısındaki aday, iktidarın adayı Turgut Altınok, o da aynı şekilde MHP kökenli. İki sağcı aday çıkarılıyor Ankara’da halkın karşısına. Bu iki ismin de değerleri ortak. Bu dünyanın merkezinde rant ve gericilik var, burada ortaklaşıyorlar. Tam da bu nedenle Ankara’nın dört bir yanında, tüm ilçelerinde bu iki isim de AKP ve MHP geleneğinden gelen isimleri ilçe belediye başkan adayı yaptılar. Yani sadece büyükşehirde değil, ilçelerde de halka tek seçenek sunuluyor. Açın CHP listelerine bakın, Ankara’nın tüm ilçelerini AKP ve MHP eskilerine teslim ettiler. Biz tam da buna meydan okuyoruz” ifadesini kullandı.

'Gökçek’in hayalleri gerçekleşiyor, buna sessiz mi kalacağız?'

Ankara’da Mansur Yavaş’ın nasıl CHP adayı olduğunu hatırlamak gerektiğini belirten Arikan, “CHP halkı sistematik bir şekilde sağcılaştırma adımları atarken, bu konudaki sembol isimlerden biri hiç kuşkusuz Mansur Yavaş oldu. Melih Gökçek’ten kurtulmak isteyen Ankaralılara, onu ancak onun gibi sağcı bir isimle yeneriz diye masallar anlattılar. Bu masal, bir yerde gerçek oldu. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Peki, ne değişti? Ankaralılar, Gökçek’in rant projelerine ve Erdoğan’ın Saray adımlarına karşı Ankara Mimarlar Odası’nın verdiği mücadeleyi yakından biliyor. Aynı Oda, Mansur Yavaş’la ilgili şu açıklamayı yapalı çok olmadı örneğin, “Gökçek’in cesaret edemediği kötülükler bu dönemde projeye dönüştürülüyor.” Atatürk Orman Çiftliği yağması, ODTÜ yolu, Ulus projesi bunlardan yalnızca birkaçı. Biz sırf CHP’den aday oldu diye, Gökçek’in bile cesaret edemediği projeleri hayata geçiren bir isme teslim mi olacağız, sessiz mi kalacağız?” diye konuştu.

'Ankara 'A Takımı'na da Yavaş’a da sığmaz'

Seçimlere giderken Ankara halkının karşısında Mansur Yavaş dışında bir de AKP’nin MHP eskisi adayı Turgut Altınok’un olduğunu belirten Arikan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Keçiören’de bir parkta el ele oturan çiftlerin üzerine çeteleri salan, halkın, esnafın tepesinde A Takımı çetesini gezdiren bir belediyeden ve o belediyenin başkanından söz ediyoruz. Bu isim şimdi AKP’nin Ankara adayı. Biz Ankara’nın Altınok’un A Takımı’na da, Mansur Yavaş’ın ve onun MHP’li arkadaşlarına da mecbur olmadığını daha yüksek sesle söyleyeceğiz. Ankara bu iki sağcı isme sığmayacak bir kent.”

'İnanmadığınız isimlere değil, sizinle aynı değerleri savunan adaylara oy verin'

Ankaralılara bir çağrıyla sözlerine devam eden Arikan, “Ankara, ülkenin başkenti açıkça ölüm gösterilip sıtmaya razı edilmek isteniyor. Ancak Ankara bu değil, Ankara devrimdir ve şimdi bu kent için bize yapılan bu dayatmaya meydan okumak bizim, Ankaralıların yurttaşlık görevidir. Biz varız, bu ülkenin emekçileri var, aydınlık bir ülke için mücadele eden kadınlar, gençler var… Sağcıdan sağcı, rantçıdan rantçı, gericiden gerici beğenmek zorunda değiliz. Ankara satılık değil, oyumuz satılık değil, irademiz satılık değil, cumhuriyet satılık değil diyenler bir adım öne çıkmalı. Bunun için inanmadığınız adaya, sizi asla temsil etmeyecek isimlere değil, sizinle aynı değerleri savunan adaylara oy verin. Oyunuzu rantçılara karşı duvar öreceklere, ülkeyi karanlığa teslim etmek isteyenlere meydan okuyacak olanlara verin” diye konuştu.