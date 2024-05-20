DTCF Dekanı ile Ülkü Ocakları el ele: 'Taşıma ülkücülerle' kampüs içinde devir teslim töreni

Fiili siyaset yasağı uygulanan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF), yasağın Ülkü Ocakları'nı kapsamadığı bir kez daha görüldü.

Başka bir fakültede eğitim görmekte olan Ankara Üniversitesi öğrencilerinin bile güvenlik gerekçesiyle giriş yapamadığı yerleşkeye, dekanlığın onayıyla okulla ilişiği bulunmayan 100'ü aşkın Ülkü Ocakları mensubu sokuldu.

Herhangi kontrole tabi tutulmayan ve güvenlik personelinin eşliğinde okula giren ülkücüler, yerleşke içerisinde Ülkü Ocakları'nın DTCF başkanlığının devir teslim törenini gerçekleştirdi.

AKP'nin kampüslere müdahale aracı: Ülkü Ocakları

Çeşitli yöntemlerle yıllardır üniversitelere müdahale eden AKP'nin, bu süreçteki araçlarından birisi de MHP güdümünde hareket eden Ülkü Ocakları oldu. Öyle ki AKP'li veya AKP'yle yakın ilişkiler içerisinde olan üniversite yönetimleri, Ülkü Ocakları'na mensup grupları, üniversitelerin dönüşümü misyonuyla korudu, kolladı.

Üniversite yerleşkelerine fiili siyaset yasağı getirilmeye çalışılırken, Ülkü Ocakları'nın siyasi faaliyet yürütmesine izin verildi, hatta teşvik edildi. Bu yapıya bağlı kişiler, öğrencileri tehdit etti, yaraladı, darp etti. Yeri geldi ellerinde satırlarla fakülte bastı, yeri geldi okul içinde silahla tehditlerde bulundu. Sonuç olarak ülkücülerin çoğuna soruşturma bile açılmadı.

Ülkü Ocakları'nın kampüslerde sergilediği şiddet politikasının en büyük destekçisi ise AKP'li veya AKP'yle yakın ilişkiler içerisinde olan üniversite yönetimleri oldu. Bu duruma dair örneklerinden birisi de bugün Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) yaşandı.

Güvenlik eşliğinde okula sokuldu

Başka bir fakültede eğitim görmekte olan Ankara Üniversitesi öğrencileri, güvenlik gerekçesiyle DTCF yerleşkesine alınmıyor. Hatta fakülte öğrencileri de kimlik kontrolü, çanta araması ve x-ray cihazından geçtikten sonra okullarına giriş yapabiliyor.

Ancak bugün öğle saatlerinde okul öğrencisi olmayan yaklaşık 100 kişi, herhangi bir kontrole tabi tutulmadan güvenlik personellerinin eşliğinde yerleşkeye sokuldu. Kitle, okula giriş yaptıkları sırada "Alparslan Türkeş'in askerleriyiz" sloganı attı.

Sabah saatlerinde okula asılan Ülkü Ocakları bayrağının altında toplanan ülkücüler, üniversitelerde uygulanmakta olan fiili siyaset yasağına karşın kampüs içerisinde Ülkü Ocakları'nın DTCF başkanlığının devir teslim törenini gerçekleştirdi. Devir tesliminin ardından "ülkücü yemini" edildi, sonrasında ise "İntikam, intikam, intikam alacağız" şeklinde slogan atıldı.

soL'un edindiği bilgiye göre Ülkü Ocakları'na mensup öğrenciler, toplu giriş öncesinde DTCF Dekanı Levent Kayapınar ile görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca güvenlik personelinin, okulla ilişiği bulunmayan kişilerin kampüse sokulmasına tepki gösteren öğrencilere "Dekanlık izni var. Bizi ilgilendirmiyor" dediği öğrenildi.

soL'a konuşan bir öğrenci, yerleşkede Ülkü Ocakları'na üye veya sempatizan sayısının çok az olduğunu bu yüzden dekanlık ve güvenlik eliyle "devir teslim töreni" için okula 100'ü aşkın kişinin sokulduğunu aktardı. Öğrenci şunları söyledi:

"Kampüste siyasi faaliyetler tamamen yasaklı, ki aksi durumda yaptırım uygulanıyor. Ancak bir grup faşist elini kolunu sallayarak okula giriyor. Toplulukların faaliyetlerini denetleyen ve kendi izinleri dışında olan dergilere bile izin vermeyen okul yönetimi ise bugün okul öğrencisi olmayan kişileri fakülteye soktu."