Polis müdürleri tutuklandı, Kaplan hakim karşısına çıktı: Gizli tanık ifadesini geri çekti

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın 10’uncu duruşması görülüyor.

Dün Bora Kaplan'ı gözaltına alan polis müdürlerinin aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

Bugün gerçekleşen duruşmada "Ü5W1G8K6L3" kod adlı gizli tanık ifadelerini geri çekti. Gizli tanık, Bora Kaplan için çalışan kişilerin isimlerini tek tek vermiş, işlenen bazı suçlara katıldığını belirterek Kaplan'ın bu suçlara bizzat azmettirdiğini söylemişti.

İddia: AKP'li patrona yaranmak için işkence yapmış

Mahkeme heyeti, Bora Kaplan tarafından işkenceye uğradığını söyleyen Erkan Doğan'ı dinlendi. Eski patronu Barış Kurt'la yaşadığı anlaşmazlıktan sonra Bora Kaplan'ın kendisini iki gün alıkoyduğunu ve dişlerini söktüğünü anlatan Doğan, "Ayhan Bora Kaplan, siyasetçi olduğu için Barış Kurt’a yaranmak için bana bunları yaptı" dedi. Barış Kurt, AKP Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapmıştı.

Doğan kendisine işkence uygulayanlar arasında Muhammed Kaplan'ın da olduğunu söyledi. Muhammed Kaplan, Doğan’a bağırdı ve salonda gülüşmeler oldu.

Alıkonulduğu yerden kaçarak kurtulduğunu aktaran Doğan, başvurduğu polislerin kendisini tehdit ettiğini, savcınınsa anlattıklarını kayda geçirmediğini söyledi.

Mağdur: Yerlikaya'ya güvendiğim için buradayım

Doğan, ''Kaplan’ı şikayet ettiği süreçte polise ve yargıya inancının kalmadığını'' ifade ederek, “Yeni emniyet kadrosuna, yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım" dedi.

Muhammed Kaplan, Erkan Doğan’a "Organize Şube polisleri size en son ne zaman ulaştı, bu 2-3 gün içerisinde ulaştılar mı?" diye sordu. Doğan, "Resul Aydoğdu isimli polis memuru ulaştı" dedi. Bunun üzerine Muhammed Kaplan, "Yönlendiriyorlar Erkan Doğan’ı" iddiasında bulundu.

Erkan Doğan, açıklamalarının sonunda Barış Kurt’un yakınlarının, televizyonlara çıkmaması için aradığını ve dün akşama kadar kendisine bazı meblağlar sunulduğunu öne sürdü. Doğan, istendiğinde bunları mahkemeye sunabileceğini de belirtti.

Bugüne nasıl gelindi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve gelmesinin ardından suç örgütlerinden Ayhan Bora Kaplan ve çetesi hedefe konuldu.

Kaplan’ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakın olduğu iddia ediliyordu. Bu iddia çok konuşulunca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Soylu’ya sahip çıkmıştı.

Kaplan ve ekibi 7 Eylül’de Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yurtdışına kaçmak üzereyken gözaltına alındı. Kaplan, hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunuyordu.

Gözaltına alınan Kaplan, 12 Eylül’de çıkarıldığı Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan diğer 28 kişiden 13’ü tutuklanırken, 15 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Genişletilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2’nci sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın da adı çok konuşuldu. Kaplan’ın, Kocaman’a lüks bir villa ile otomobil hediye ettiği iddia edildi. Kocaman, Kaplan’la görüştüğünü doğruladı ama hediyeleri yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın soruşturmayla ilgili MİT’ten özel rapor istediği de kulislere yansıdı. Erdoğan’ın, Kaplan ile görüştüğü ortaya çıkan Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a da randevu vermediği söylendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamladı. 28’i tutuklu 61 şüphelinin yargılandığı davanın sanıklarını, Kaplan ve ona bağlı çalışan adamları oluşturdu. Kaplan hakkında, iki cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 169 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Kaplan, tüm suçlamaları reddetti. Duruşmalar sonucunda 8 şüpheli tahliye edildi.

Bu sırada Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli üç polis müdürü Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanığı, bakanları suçlamaya zorladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İktidar yanlısı gazeteler hükümete "darbe" hazırlığı yapıldığı yorumlarını yaptı.

Üç müdürü göreve getiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaşananları "darbe girişimi" olarak değil, Cumhurbaşkanına "oyun ve tuzak kurma" olarak nitelendirdi. Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli ‘oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı, idari soruşturmayı tamamlayarak polisler hakkında son kararı verecek. Diğer yandan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kaplan'ı yurt dışına kaçarken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, yardımcısı Şevket Demircan ve komiser Ufuk Gültekin de buluyor.

Cezaevine götürülenlerden biriyse Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat. Kubat aynı zamanda eski MHP Ankara İl yöneticisi.

Gözaltına alınan Organize Suçlarla Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in serbest kalması dikkat çekti. Öner, soruşturmaya kendisinin dahil edilmek istenmediğini anlattı ve Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'i işaret etti.



