Netanyahu'dan ateşkes sonrası açıklama: Hamas ile denklemi değiştirdik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılarını "başarılı" diye niteleyerek Hamas'a büyük zarar verdiklerini öne sürdü.

"Hamas ile denklemi yalnızca operasyonlar sırasında değil gelecek için de değiştirdiklerini" savunan Netanyahu, "Kamuoyu henüz her şeyi bilmiyor, Hamas da her şeyi bilmiyor. Ama kazanımlarımız zamanla ortaya çıkacaktır" dedi.

Gazze'den yeni bir roket saldırısı yapılırsa karşılık vereceklerini söyleyen Netanyahu "Eğer kara harekatı yürütmeye ihtiyacımız olduğunu düşünseydim bunu yapardım ama daha iyi yollardan başarılı sonuçlar alacağımızı düşündüm" diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise İsrail ordusunun "hücum ve müdafaa" için konumlandığını söyleyerek "Sahadaki gerçeklik nasıl ilerleyeceğimizi gösterecek" ifadelerini kullandı.

Netanyahu konuşmasında son dönemde 6 kez görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'a da İsrail'e desteği için teşekkür etti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Twitter hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde bölgeyi ziyaret edeceğini belirterek "(İsrail) Dışişleri Bakanı ve diğer İsrailli, Filistinli ve bölge liderleriyle görüşmeyi bekliyorum" dedi.

Gazze'de 66'sı çocuk 243 kişi yaşamını yitirdi, 20 aile tamamen yok oldu

Filistin medyası Mısır'dan bir heyetin Gazze'de bugün Hamas yetkilileri ile görüşeceğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 243'e yükseldiği, ölenlerden 66'sının çocuk olduğu bildirildi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracaklarını duyurdu.

Filistin İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucu meydana gelen büyük yıkıma ek olarak Gazze'deki 20 Filistinli ailenin de tamamen yok olduğunu bildirdi.