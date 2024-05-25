Öğrenci şehrinde sahne öğrencilerin: 26 Mayıs'ta Eskişehir’de gençlerden bağımlılığa karşı konser

Fotoğraflar: İsmail Burak Düzer

Türkiye’de her geçen yıl artan uyuşturucu bağımlılığı, özellikle gençler arasında kendisini hissettiriyor. Ekonomik sıkıntılar ve geleceksizlik gibi kaygıların gençleri uyuşturucu kullanımına ittiği bilinirken, devletin buna karşı ciddi bir adım atmaması çokça tartışılıyor. Devletin bağımlılığa karşı adım atmamasının karşısında Türkiye Komünist Partisi (TKP), uyuşturucuya karşı savaş açan siyasi partilerin başında geliyor.

Geçtiğimiz aylarda TKP’nin gençlik örgütleri Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ve Solcu Liseliler tarafından başlatılan “Uyuşturucuya karşı yaşamın dozunu yükselt” kampanyası kapsamında uyuşturucu kullanımına karşı bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Spor müsabakaları ve söyleşilerle geçen dönemi TKP, “Uyuşturucu kullananlara uzatılan bir dost eli” olarak görüyor.

TKG ve Solcu Liseliler öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyanın bir ayağı, 26 Mayıs saat 18.00’de, Özdilek Eskişehir Koruluğu’nda düzenlenecek konser olacak. Gençlerin oluşturduğu müzik grupları Ezolin, Gelgi, Santral ve Spontane konserde sahne alacak.

‘Uyuşturucu, gençlere bir kaçış yolu olarak gösteriliyor’

Konserin anlamını ve uyuşturucuya karşı mevzi oluşturmayı konserde sahne alacak gruplardan birer kişiyle konuştuk.

Spontane grubunun davulcusu Ege Bağcı, 10. sınıf öğrencisi. Bağcı, sözlerine uyuşturucunun gençler için bir kaçış yolu olarak gösterildiğini söyleyerek başladı. Konserin Eskişehir’de olmasının özel bir yanı olduğunu söyleyen Bağcı, Eskişehir’de uyuşturucunun daha meşru olduğunu kaydetti:

Spontane grubunun davulcusu Ege Bağcı

“Yaşamın dozunu yükselt sloganıyla başlatıyoruz bu işi. Gençlik artık günümüzde bütün umutlarının yerle bir edildiği bir senaryo içerisinde. Uyuşturucu, gençlere bir kaçış yolu olarak gösteriliyor. Bu konserin Eskişehir’de olmasının özel bir yanı da var bence. Özellikle burada gençler arasında maalesef meşru bir tarafı var uyuşturucu kullanımının.”

Konserin genç müzik grupları açısından da kendilerini göstermesi bakımından önemli olduğunu belirten Bağcı, Eskişehir’deki genç müzik gruplarının en iyi ihtimalle barlarda sahne aldığını söyledi:

“Bu konserin diğer bir yanı da Eskişehir’deki genç gruplarına kendilerini gösterebilecek bir fırsat vermesi. Yeni reşit olan çocuklar en iyi ihtimalle barlarda çalıyor. Bu insanların sarhoş eğlendirmesi başlı başına tartışmalı bir konu.”

‘Konser fikrini ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım’

Gelgi grubunun vokali Nil Uluşerbet

Gelgi grubunun vokali Nil Uluşerbet, 11. sınıf öğrencisi. Uyuşturucuya karşı verilecek bu konserin öneminin buradan kaynaklandığını söyleyen Uluşerbet, konser fikrini ilk duyduğunda çok heyecanlandığını söyledi. Uluşerbet, TKP’nin uyuşturucu başlığı üzerinden böyle bir konser vermesinin, kendisi açısından çok kıymetli olduğunu belirtti:

“Bu konserin amacı uyuşturucu karşıtlığı, bizim için önemi de buradan kaynaklanıyor. Diğer yandan biz genciz ve sanatımızı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sanatımız ortaya çıkardıkça kendimiz olabiliyoruz. Bu konser bir açıdan da bize kendimiz olma fırsatı veriyor. Konser fikrini ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Konserin politik bir boyutu var. TKP’nin böyle bir şey yapabilmesi, böyle bir şeye cesaret edebilmesi benim için çok değerli. Bunu uyuşturucu başlığı üzerinden yapması ayrıca kıymetli.”

‘Müzik evrensel, evrensel olduğu gibi iyileştirici bir etkisi de var’

Ezgi Hayat Uçar, Ezolin grubundan. 10. sınıf öğrencisi olan Uçar, grupta gitar çalıyor. Uzun zamandır müzikle ilgilendiğini söyleyen Uçar, müziğin kendisini en iyi hissettiği alan olduğunu söyledi. Kendilerini uyuşturucuya karşı düzenlenecek bir etkinlikte ifade etmenin büyük şans olduğunu kaydeden Uçar, sözlerine şöyle başladı:

“Uzun zamandır müzikle ilgileniyorum ve müzik her zaman benim için kendimi en iyi ifade ettiğim alan oldu. Bu etkinlik sayesinde aslında kendi şarkılarımızı da çalmayı planladık, yani insanlara kendimizi daha kolay ifade edebileceğiz ve bunu uyuşturucu bağımlılığına karşı düzenlenen bir etkinlikte yapmak çok büyük bir şans.”

Ezolin grubunun gitaristi Ezgi Hayat Uçar

Konserin uyuşturucuya karşı yapılan en güzel etkinliklerden biri olacağını söyleyen Uçar, müziğin evrenselliğinden ve iyileştirici etkisinden bahsetti:

“Ben henüz TKP’li değilim ama şu an partili olma yolunda ilerliyorum. Örgütlenmek istediğim bir partinin müziği böyle bir alanda kullanması beni daha çok içine çekiyor açıkçası. Gençlere böyle bir fırsat verilmesi çok güzel. Bence uyuşturucuya karşı yapılan en güzel etkinliklerden biri olacak bu konser. Çünkü müzik evrensel. Evrensel olduğu gibi iyileştirici bir etkisi de var.”

‘Bağımlılığa karşı yapılan bir etkinliğin parçası olmak mutluluk verici’

Santral grubunun vokali, 12. sınıf öğrencisi Artun Dumlupınar. Dumlupınar, konserin içeriğinin kendilerini mutlu ettiğini ve liseli grupların sahne almasının güzel olduğunu söyledi. Şarkılarını konserin sloganı nedeniyle hareketli seçtiklerini söyleyen Dumlupınar, şu sözleri kaydetti:

Santral grubunun vokali Artun Dumlupınar

“Eskişehir’de böyle bir konser olması beni çok mutlu etti çünkü günümüzde artık ünlü gruplar dışında sahne alma fırsatı olan grup sayısı çok az. Liseli grupların sahne alması ayrıca güzel oldu çünkü üniversiteli gruplar en azından Barlar Sokağı’nda çıkabiliyor, bizim böyle bir şansımız da yok.

Konseri duyunca grup üyeleri olarak çok mutlu olduk, sonra konunun uyuşturucu karşıtlığı olduğunu öğrenince daha da mutlu olduk. Bağımlılığa karşı yapılan bir etkinliğin parçası olmak mutluluk verici. Sloganımız ‘Yaşamın dozunu yükselt’ olduğu için daha hareketli şarkılar seçtik.”