Adalar Belediyesinin ilk icraatı: Heykeltıraşın atölyesine göz dikip, tehdit ettiler

İstanbul'da Adalar'da çevre sorunlarına dikkat çekmek isteyen heykeltıraş Ali Alizade, üretimlerini gerçekleştirmek için belediyeden yer talep etti. Bu istek, 17 Ağustos 2021'de CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül tarafından onaylandı ve Büyükada'daki Aya Nikola Halk Plajı bitişinde bulunan bir arazi "Atlara Saygı" temalı bir proje kapsamında Alizade'ye tahsis edildi.

Bu alanı kendi çabasıyla atölye haline getirerek üretimde bulunmaya başlayan heykeltıraş, belediyeden bütçe almadan, 7 metre uzunluğunda bir at heykeli, kedi heykelleri ve çeşitli biblolar üretti.

Sanatçı, Büyükada’da Türkiye Kültürel Miras Listesi’ne giren Çınar Meydanı’nda sergilenmekte olan iki heykeli de armağan etti.

Yazılı ihtar yapılmadan 'boşalt' dediler

31 Mart yerel seçimleri sonrası belediye başkanlığını kazanan CHP’li Ali Ercan Akpolat 3 Nisan’da mazbatasını aldı. Belediye meclis üyeleri de 5 Nisan’da mazbatalarını alarak göreve başladı.

Yeni yönetim göreve başladıktan hemen sonra Adalar Belediyesi tarafından görevlendirilen bir belediye meclis üyesi, Ali Alizade’nin yanına gelerek atölyesinin bulunduğu alanı 15 gün içerisinde boşaltmasını istediklerini, bu alanı projelendirdiklerini söyledi. Alizade’nin aktardığına göre kendisine, isteğiyle atölyeyi boşaltmazsa zabıta yoluyla çıkarabileceklerini söyleyerek tehditkar ifadelerde bulunuldu.

Heykeltıraş, kendisine yazılı ihtar bile yapılmadığını, atölyedeki malzemeleri taşımak için ne elverişli bir araç ne de yer tarif edildiğini ifade etti. Adalar Belediyesi'ne bir dilekçe ileterek soru ve taleplerde bulunan Ali Alizade, söz konusu proje hakkında "Bilgi Edinme Hakkı" çerçevesinde projelendirmenin hangi amaçla ve ne zaman ortaya konduğu, hangi kurum tarafından yapıldığı sorularını da yöneltti.

Alizade, kendisine yer olarak at mezarlığının gösterildiğini anlattı.

'Koca koca heykelleri taşıyacak gücüm yok'

50 metrekarelik küçük barakadan oluşan atölyeye başka sanatçıların da gelip çalıştığını, yalnızca kendisinin çalışmadığını, atölyenin kapısının sürekli açık olduğunu ifade eden Alizade kararla ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığını belirtti:

"8 gün içerisinde boşaltmamı söyleyen resmi bir tebligat gönderdiler bana. Perşembe günü boşaltmamı istiyorlar. Gelsinler atları, heykelleri yıksınlar. Ben orada işgalci değilim. İşgalcinin bile boşaltmak için 3 aylık süresi olur. Belediye başkan yardımcısıyla görüştüm ama çok sert bir şekilde karşılık verdiler, 'Biz orayı yıkacağız, topla eşyalarını' diyorlar. Zaten kararlarını vermişler. Koca koca heykelleri taşıyacak gücüm yok, yer de yok zaten."

Belediyenin sanatçıya karşı tutumu tepki çekti

Belediyenin ilk icraatlarından sayılabilecek bu adıma ve heykeltıraşın uygun imkanlar sağlanmadan bulunduğu yerden çıkarılmasına yönelik ada halkı da tepki gösterdi.

Söz konusu kararın yeni dönemde belediyenin rant politikalarının başlangıcı olabileceği düşünülürken, bölgeyle ilgili yazılı bir projelendirmenin de bulunmadığı öğrenildi.

Loc’ada adlı mekan ve CHP'li belediye meclis üyesi bağlantısı

Öte yandan iddiaya göre plajda bulunan Loc’ada adlı mekanın sahibi, CHP'li belediye meclis üyesi İsmail Onur Balbinar ve yardımcılarının bölgeye gelip orada projelendirme çalışmalarında bulundu. Ancak ortada resmi bir belge, meclisten geçmiş bir proje ya da adım yok.

Mekansa daha önce kaçak yapı inşalarıyla gündeme gelmiş, bölgede denizin doldurulduğu belirlenmişti.

Adada yaşayanlar mevcut alanın rantla ilişkilendirilmesinden endişe ediyor.