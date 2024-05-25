Sıra Denizbank yöneticilerinin ifadelerinde: 'Terim, Turan ve Belözoğlu toplantıya geldi'

Kamuoyunda önce "Fatih Terim Fonu" adıyla bilinen sonra "yüksek kârlı gizli fon" ismini alan ünlü davada, 275 yıl hapis istemiyle yargılanan eski Denizbank yöneticisi Seçil Erzan, dün 5. kez hakim karşısındaydı.

Davada 2'si tutuklu 7 sanık dolandırıcılıktan yargılanıyor. Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasında Erzan, futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor.

İlk defa Denizbank çalışanlarının dinlendiği duruşmada Erzan’ın birinci dereceden sicil amiri Sermin Tekin, yaklaşık 5 saat ifade verdi. Tekin'in uzun ifadesinin alındığı duruşma Ulusal Yargı Projesi'nin (UYAP) bakıma girmesi nedeniyle 29 Mayıs'a ertelendi.

Cezaevi aracı kaza yaptı

Erzan'ı duruşma için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götüren cezaevi aracı Büyükçekmece'de kaza yaptı. Bir otomobilin patlayan lastiğinden savrulan parçaların cezaevi aracının camına çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından Erzan, olay yerine çağrılan midibüsle adliyeye sevk edildi.

125 bin dolarını kaptırdı

Duruşmada ilk olarak müşteki Deniz Güzel ifade verdi. Müştekilerden Evrim Pınar Güzel'in eski eşi olan Deniz Güzel, Nisan 2022'de Berlin'e taşındıktan sonra Erzan'ın kendisini aradığını, fona bu sayede girdiğini söyledi. Sabah'ın haberine göre fona eski eşinin olduğu için katıldığını, 125 bin dolarını Nazlı Can'a gönderdiğini söyledi. Güzel, "Seçil şube müdür olduğu için kendisine göndermemin hukuki sakıncası olduğunu söyledi. O yüzden Nazlı Can'a gönderdi. Bu hesaptaki parayı kullanabilirsin dedim ama o parayı farklı bir hesap üzerinden göndermemi istedi. Geri ödeme almadım" dedi.

'Fonu başlattık, hayırlı olsun'

Nazlı Can'ı Erzan'ın akrabası olarak bildiğini ve parayı gönderdikten bir süre sonra ikilinin kendisine "Fonu başlattık. Hayırlı olsun" diye fotoğraf attıklarını söyledi. Sanık Nazlı Can'ın avukatı "Neden nazlı Can'ın hesabına attınız başka bir isim olsaydı atar mıydınız" sorusuna Deniz Güzel cevap olarak "Başka birisi olsaydı atmazdım. Nazlı Can'a neden parayı hesabına gelmesini kabul ettiğini soralım" şeklinde konuştu.

İlk kez Denizbank yöneticisi konuştu: "Terim, ‘Seçil benim kızım gibidir’ demiş"

Dava kapsamında banka çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti. Bankanın yaklaşık 16 kişilik tanık listesi oluşturduğu öğrenildi. Denizbank Avrupa 1. Bölge Müdürü Sermin Tekin dinlenen ilk isim oldu. Sermin Tekin duruşma salonuna Seçil Erzan'ın bankadaki odasının bulunduğu katın maketiyle giriş yaptı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen ve Erzan'ın sicil amiri olarak bilinen Tekin, şubeyle ilgili 7 Nisan 2023'te kendisine telefon edildiğini, müştekilerden İnci Çeviker'in Erzan'a ulaşmak istediği ancak ulaşamadığının söylendiğini ifade etti.

Duvar'da yer alan habere göre Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun Denizbank yönetimiyle görüşmek için genel müdürlüğe gittiği gün hakkında Sermin Tekin şunları kayda geçirdi:

“Arda Turan, Seçil Erzan’a çeşitli miktarlarda paralar verdiğini ve bir kısmını geri aldığını bir kısmını ise geri alamadığını söyledi. Emre de parasını kuzeni Volkan Bahçekapılı üzerinden Seçil’e vermiş. Bu görüşmede futbolcular, Seçil’e paraları vermeden önce Fatih Terim’e sorduklarını onun da, ‘Seçil benim kızım gibidir’ dediğini söylediler. Terim de, ‘Artık hocalıkları olmasam da beni dinlerler’ dedi."

Tekin: Erzan'ın yurt dışına kaçacağını ve buna engel olmamız gerektiğini söyledi

Bu sırada art arda telefonlar almaya başladığını dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"İnci Hanım'ı beklerken bir telefon daha aldım. Futbolcuların da aralarında bulunduğu kişilerin Seçil Erzan'ı görmek ve paraları hakkında bilgi almak istedikleri yönünde bilgi aldım. O sırada odaya ağlayarak İnci Çeviker girdi. Bana, '10 yıllık arkadaşım tarafından sırtımdan vuruldum, beni dolandırdı.' dedi. Önce onu sakinleştirmeye çalıştım. Bana, Seçil Erzan'ın yurt dışına kaçacağını ve buna engel olmamız gerektiğini söyledi. Ben de Seçil Erzan'a izinli olduğu için ulaşılamadığını söyledim. Sonra biz İnci Hanım'ı dinledik ve notlar aldık."

Tanık Tekin, yöneticilerinden Tanju Kaya'yı aradığını, bankaya gittiğinde Volkan Bahçekapılı ile karşılaştığını ifade ederek, Bahçekapılı'ya bir sıkıntı olup olmadığını sorması üzerine, "Seçil Erzan'la ilgili bir şikayetimiz yok. Sadece elimdeki evraklarla ilgili bilgi almak istiyorum" yanıtını aldığını anlattı.

'Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu genel müdürlüğe geldi'

Şubede sanık Erzan'ın odasına girdiğinde müştekilerden Evrim Pınar Güzel ve Burhan Taşpolat'la karşılaştığını anlatan Tekin, Güzel'in burada ağladığını, babasının kendisini sakinleştirmeye çalıştığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evrim Hanım da uzun yıllardır Seçil Erzan'a para verdiğini ancak Seçil'in kendisine geri dönmediğini, intihar etmiş olabileceğini söyledi. İbrahim Kocabaldır da Çanakkale'den geldiğini, Erzan'a elden para verdiğini söyledi. Aktarılan kişilerin hesapları olup olmadığına baktık ve hiçbirini görmedik. Yöneticilerimizi de bilgilendirip toplantıdan çıktık. 7 Nisan gecesi Genel Müdür Hakan Ateş'ten telefon aldık. 10.00'da Fatih Terim ile futbolcuların geleceğini söyledi. Ertesi sabah Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu genel müdürlüğe geldi. Birlikte görüşme yaptık. Arda Turan, Seçil Erzan’a paralar verdiğini, bir kısmını aldığını ama daha fazla geri alamadığını söyledi. Biz Seçil Erzan ile görüşemediğimizi söylediğimizde Arda Turan, 'Bende Seçil'in telefon numarası var, size verebilirim.' dedi. Toplantının ardından Fatih Terim ile diğer futbolcular gitti."

Tanık Tekin, bunun üzerine konuştuğu sanık Erzan'ın kendisine çok üzgün olduğunu, olaydan dolayı utandığını ve korktuğunu ifade ettiğini belirterek, "Ne yapabileceğimi sordum. Mümkünse görüşebileceğimizi söyledim. Bana 'Siz gelin' dedi. Ben de şoförümle birlikte attığı konuma gittim" dedi.

'Bankada Seçil'e telefonu kır at demedik'

Çorlu'ya gittiğini, Erzan'ı perişan halde gördüğünü söyleyen Tekin, evde Erzan'ın annesi, bakıcısı ve iki kadın daha olduğunu anlattı. Tanık Tekin, Erzan'ın kendisine zor zamanlar geçirdiğini, tehdit edildiğini, başkalarından para aldığını ama veremediğini söylediğini dile getirerek, "'Çalıp çırpmadım, kendim için bir şey yapmadım' gibi cümleler kuruyordu. Orada 3 saat kaldım. Yıllar önce bir hisse senedinden kaynaklanan bir açığının olduğunu söyledi. Sonra, 'Beni çok tehdit ettiler, kapıma dayandılar, intihar etmek gibi bir amacım var' dedi. Kendisine annesini ve sevenlerini hatırlattım. Ölümün çare olmadığını söyledim" diye konuştu.

Görüşmelerinde Erzan'ın izni dışında bir şey yapmadığını belirten Tekin, "Bizdeki tüm para alışverişleri ve nakit alışverişler kameralarla izlenen operasyon alanında olur. Bu fon mevzusunu ben ilk kez İnci Çeviker'den duydum. Sonra Tanju Kaya’ya ilettim. Muhtemelen Mehmet Aydoğdu'nun haberler çıktıktan sonra bilgisi olmuştur. Şubede herhangi bir tartaklama olayı olsaydı, çalışanlarımız oradaysa bunu görmemesi ve de müdahale etmemesi mümkün değildir. Orada değillerse bilemem" dedi.

Tekin, "Bankada Seçil'e telefonu kır at demedik. Zaten Seçil yanında telefonsuz gelmişti. Bunları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Ulusal Yargı Projesi'nin (UYAP) bakıma girmesi nedeniyle tanık Tekin'in beyanlarından sonra ara karar oluşturdu.

Sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 29 Mayıs Çarşamba gününe erteledi.

Terim dava açtı

Sessiz kalmakla eleştirilen Fatih Terim, Denizbank'tan şikayetçi oldu. 70 yaşındaki teknik direktörün avukatları banka ve banka çalışanları hakkında maddi ve manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Fatih Terim’in avukatları aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, kişilik haklarına yönelik haksız saldırılar nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca, Müvekkilimiz 2 Haziran 2023 tarihinde, bizzat kendi inisiyatifi ve iradesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek müşteki sıfatıyla beyanını vermiş ve kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Müvekkilimiz, anılan soruşturmada şikayetçi konumundadır. Denizbank A.Ş.'nin ilgili dönemde şube müdürü olan şahsın ve diğer banka çalışanlarının kendisine verdiği mevduat bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığının 2023 yılının Nisan ayında ortaya çıkması üzerine Müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikayetçi olmuştur.

Son olarak şu hususu da ifade etmek isteriz: Müvekkilimiz Fatih Terim, tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacaktır. Müvekkilimiz, bugüne kadar adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle ve bu süreçlerin masuniyetini dikkate alarak, kendisini maksatlı şekilde hedef alan asılsız ve mesnetsiz yorumlar dahil olmak üzere bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamayı özellikle tercih etmiştir. Bu süreçte, hukukun izin verdiği ölçü ve zamanlarda müvekkilimizi ilgilendiren konularda gerekli açıklama ve bilgilendirmeler yine tarafımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 21 isim şikayetçi olarak yer alıyor.

Seçil Erzan için 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık' suçlarından istenen ceza oranı da 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talebine çıktı. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.