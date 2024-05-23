Madenciler ocağa indi: 6 ay ücretsiz izne çıkarılınca greve başladılar

Çorum'un Dodurga ilçesindeki Alpagut Köyü'nde bulunan, Odaş şirketi bünyesindeki Yel Enerji işletmesi maden ocağında çalışan işçiler, patronun kanunsuzca 6 aylık ücretsiz izin dayatmasına karşı direnişe başladı.

150’yi aşkın maden işçisi kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere ve verilmeyen sosyal haklara karşı DİSK'e bağlı Dev Maden-Sen'e üye olmuştu. Sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki belgesi almış ardından işvereni toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çağırmıştı. Yel Enerji ise sendikanın yetki belgesine mahkeme yoluyla itiraz etmişti.

Bu süre zarfında işçilere istifa etmeleri için baskı yapıldığını duyuran sendika suç duyurusunda bulundu.

'Sözleşme ihlali yapılıyor'

Yel Enerji, son olarak Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezine yaptırdıkları bir çalışmayı gerekçe göstererek tamamına yakını sendikalı olan 88 işçiyi 6 aylığına ücretsiz izne çıkarmak istedi.

Sendika kararın kanuna aykırı olduğunu savunarak şu açıklamayı yaptı:

"İşçilere 6 aylık ücretsiz izne çıkmaları için belge imzalamayı dayatmakta, sendikadan istifa ederlerse işyeri tekrar açılana kadar diğer işletmelerde geçici olarak çalışabileceğini, istifa etmeyenleri ise işsizlikle terbiye etmeye çalışmaktadır. Bu koşulları kabul etmeyenlere ise, ölümü gösterip sıtmaya razı olma misali, yalnızca kıdem tazminatlarını 12 ay taksitle ödemeyle tüm haklarından vazgeçmelerini içeren belgeyi imzalamaları teklifiyle tehdit etmektedir. İşçinin sendikalaşma hakkını engellemek için muvazaalı işlerle kamu malına zarar vermek ve rödovans gelirlerini engelleyerek TKİ ile imzalanmış rödovans sözleşmesi ihlali yapılmaktadır. Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve TKİ’yi göreve çağırıyoruz."

Toprak kayması gerekçesiyle izne çıkardılar

Sendikanın açıklamasının ardından şirket "toprak kaymasını" gerekçe göstererek işçileri 6 aylık ücretsiz izne çıkardı. Greve başlayan ve 2 haftadır direnişlerini sürdüren maden işçileri ücretsiz izne çıkarılmaları sonrası ocağa indi.

İşçiler, "Sendikalı olduğumuz için bizi yıldırmaya çalışıyorlar yılmıyoruz. Bu ocak bizim ekmeğimiz, aşımız, evimiz, yuvamız. Sonuna kadar direnip hakkımızı alacağız. Ekmeğimize sahip çıkacağız" diye konuştu.

Dışarıda bekleyen madenci yakınları da, "Tarlalarımız, bahçelerimiz gitti. Hakkımızı arayacağız. Çocuklarımız hakkını alana kadar buradayız. Burada kimse çalışmayacak" diyerek nöbete başladı. (Video: Dev Maden-Sen)