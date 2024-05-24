Normalleşme mi?: CHP'li vekilin övgülerine AKP sıralarından alkışlar ve işsiz kalan depremzedeler

Bir süredir ülke gündeminde tartışılagelen normalleşme gündemlerine, deprem bölgelerinde daha önce Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işe alınan depremzedelerin işsiz kalması eşlik ediyor.

Daha önce iktidarın depremzedelere "müjde" olarak duyurduğu program kapsamında işe alınan depremzedeler, kadro beklerken işsiz kaldı. Gündemde depremzedelerin işsiz kalma haberleri yer alırken geçtiğimiz Salı günü meclis oturumunda Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın konuşması sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı AKP'li vekil Mehmet Özhaseki'ye teşekkürlerini iletmesi AKP sıralarından alkışlarla karşılık buldu.

Deprem bölgelerinde yaşanan imar afları ve kaçak yapılarla denetimsiz binalara verilen ruhsat izinleriyle gündemde olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın CHP'li vekil tarafından övgü konusu olması ise "Deprem bölgesinde yaşanan sorunlar unutuldu mu?" sorusunu akıllara getirdi.

CHP'li vekilden teşekkürler, AKP sıralarında alkışlar, işten atılan depremzedeler

Deprem gündemiyle yaptığı konuşmada bir dizi eleştiriyi sıralarken konuşması arasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AKP'li vekil Mehmet Özhaseki'ye teşekkürü de bir nazar boncuğu gibi sıkıştıran CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın konuşması AKP sıralarından boş geçilmedi. Alkışlarla karşılandı. Bu süre zarfında ülke gündeminde ise işten atılan depremzedeler yer alıyordu.

Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın 21 Mayıs Salı günü meclis açık oturumunda yaptığı konuşması meclis tutanaklarına şöyle geçti:

"Buradan tekrar söylüyorum: Yerel yönetimlerle, STK’lerle, iş birliği içerisinde olmak isteyen paydaşlarla bu konuyu doğru ve sağlıklı bir zeminde konuşamıyorsunuz ama ben buradan Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Sayın Özhaseki biz ne zaman ne dediysek, ne istediysek her zaman geldi ve bu masaya oturmamızı sağladı. (AKP sıralarından alkışlar) Ama devletin kurumları, idarecileri -buradan eleştiriyorum- vatandaşın telefonuna bakmıyorsunuz."

Bir süredir siyasette "normalleşme, yumuşama" kavramlarını hatırlatan konuşmalar ise TYP kapsamında işe alınıp kapı dışarı edilen depremzede işçilerin tepkisini çekti.

'Koca bir boşluk Hatay, şimdi nereden iş bulacağız?'

Deprem bölgelerinde, depremzedelerin ekonomik sorunlarına çözüm arayışı olarak ortaya çıkan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işe alınan emekçiler, işsiz kaldı. Kadro beklerken işsiz kalan emekçiler deprem bölgesinde yaşanan işsizlik sorununa dikkat çekiyor. soL'a konuşan emekçiler sorunlara geçici değil kalıcı çözümler aradıklarını ifade ediyor.

Bekir Antakyalı. Depremde kaldığı evi, ailesinden iki kişiyi ve işini kaybetmiş. Depremden sonra bir süre hurdacılık yapmış, enkazlardan demir ve plastik malzemeler toplamış. "Ama şimdi onun da sonu geldi" diyor.

Bekir, "TYP kapsamında bizi işe aldılar. Yalan yok haklarını yemeyelim. İlaç gibi geldi bu iş. Para yok, elde yok avuçta yok. Bir yandan da hayata tutunmaya çalışıyoruz. Hatay kocaman bir boşluk. Her yerde enkaz vardı, kaldırıldı, kocaman bir şantiyeye dönüştü ortalık. Ben eskiden sanayide çalışıyordum. Kendime ait bir işletmem vardı. Rot-balans ayarı ve araba tamiri yapıyordum. Ama sonra tüm malzemelerim zarar gördü. Şimdi bu malzemeleri telafi etsem nerede kuracağım bile belli değil. TYP benim için ilaç olmuştu. Şimdi kapı dışarı edildik. Ben 'bu vicdana sığmaz, mutlaka vazgeçerler bu karardan' dedim ama oralı bile değiller. Biz iktidarıyla, muhalefetiyle yumuşamayı depremzedelere ve sorunlarımıza karşı bekliyoruz." diyor.

'Kurunun yanında yaş da yanıyor'

Nimet de Hatay'dan. TYP programında işe alınmış ve akabinde de tekrar işsiz kalmış. "Kurunun yanında yaş da yanıyor" diye giriyor söze.

"Çalışmayan kişiler çok vardı fakat gerçekten ihtiyacı olup da gelenleri tespit etmek yerine bir toplamı işten attılar. Kimse kimseyi kendi adamı tutmasa veya eğitim verilse, gençlerimizin çok daha verimli olacağına inanıyorum. Daha önceleri bu iş yoktu. Eğer devlet açısından bu verimsiz ve maliyet başlığıysa o zaman bizlere üretim yapacak bir şey göstersinler. Hem kimse tembellik yapmamış olur hem kurunun yanında yaş da yanmaz. Devlet desteği bu şekilde halkına üretim yapan insanlara verilebilir. Birileri havadan para kazanıyor tartışmaları da sona erer" diyor. Bir yandan da program kapsamında işe alınan herkesin mağdur edilmesine ve bazı işçilerin çalışmadan maaş aldıkları tartışmalarına da tepki gösteriyor.

Deprem bölgesinde işçilerin yaşadıkları sorunlar devam ederken değişen tek şey deprem bölgesinde doğrudan muhatap sayılacak kurumların ve temsilcilerinin alkışlanması olarak kayda geçiyor. TYP programında işe alınan depremzedeler ise kocaman bir boşluğun içinde yeni bir iş bulmaya çalışıyor.