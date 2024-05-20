Osmaniye OSB'de kireç silosu devrildi: 2 işçi yaşamını yitirdi, yaralılar var

Osmaniye’de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu en az 2 işçi yaşamını yitirdi. Çok sayıda işçinin yaralandığı belirtiliyor.

AA’nın aktardığına göre Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olayda çok sayıda işçi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Yerel Payas Haber Ajansı ise kireçhane bölümünde çökme meydana gelen firmanın adını Palget olarak duyurdu.