Damacanayla su dökmüşlerdi: Tosyalı fabrikasındaki patlamada ölen işçi sayısı 3'e yükseldi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada ölen işçi sayısı 3’e yükseldi.

Fabrikada 8 Kasım günü meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı. Oğuz Çetin adlı işçi yaşamını yitirmiş 12 işçi ise yaralanmıştı. Yaralanan işçilerden üçünün hayati tehlikesi vardı.

Evrensel'in haberine göre, patlamada yaralanan işçilerden Mehmet Cemil Yiğitel, 14 günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirmişti. Dün de yaralı işçilerden Hüseyin Memili hayatını kaybetti. Yaralı işçilerden Ferhat Tanak’ın da hayati tehlikesinin devam ettiği alınan bilgiler arasında.

Ne olmuştu?

Türkiye Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu Tosyalı Holding’e bağlı Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda 8 Kasım’da meydana gelen patlamada yanan işçinin üzerine damacanayla su döküldüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi, bu görüntüler kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Tosyalı Holding’in başvurusu üzerine konuya ilişkin neredeyse tüm haberlere erişim engeli getirildi.

Patlamanın görüntüleri yayılmıştı: Tosyalı Holding işçilere cep telefonu kullanımını yasakladı

Görüntülerin yayılmasından rahatsız olan Tosyalı Holding’in fabrikalarında işçilerin cep telefonu kullanımına yasak getirdiği öğrenildi.

Tosyalı Holding ile Japon Toyo Kohan şirketinin iştiraki olan Tosyalı Toyo Çelik, Osmaniye’deki çelik fabrikasında işçilerin cep telefonuyla fotoğraf ve video çekmelerini yasakladı.

soL’un edindiği bilgiye göre Osmaniye’deki Tosyalı Toyo Çelik fabrikasında çalışan işçiler cep telefonlarından görüntü almalarına yasak getirilmesinin sebebinin “olası yeni kazalardan görüntülerin ve çalışma ortamının uygunsuzluğunu gösteren delillerinin yayılmasını engellemek” olduğu kanısında.

Bir yılda net satış miktarında yüzde 150 artış

soL'un engellenen haberine göre, İSO 500’ün sitesinde bulunan verilere göre patlamanın yaşandığı Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş'nin sadece 1 yılda 29 sıra birden yükselmesi göze çarpıyor. 2021 yılında 129. sırada olan Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin üretimden net satış miktarı 3 milyar 376 milyon 519 bin 582 lira. Dönem karı/zararı verileriyse paylaşılmamış.

2022 yılında yani bir yılda 29 sıra birden atlayıp 100. sıraya yükselen Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin üretimden net satış miktarı 8 milyar 470 milyon 720 bin 513 liraya yükselmiş. Dönem karı/zararı verileriyse yine paylaşılmamış. Bir yılda üretimden net satış miktarı 5 milyar 94 milyon 200 bin 31 lira artmış. Yani, artış yüzde 150 oranında olmuş.

Fuat Tosyalı, Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Demir Çelik Sektör Kurulu Başkan Vekilliği, Türkiye İhracatçılar Meclis üyeliği, ENVERDER Yönetim Kurulu Üyeliği ve DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.

Haberlerimizi engellediler

Patlamaya ilişkin üç haberimize erişim engeli getirilmişti. Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından tebliğ edilen kararın uygulanmaması durumunda ceza kesilirken, soL TV de “soL’a Sansür” isimli bir program yapmaya başladığını duyurmuştu. Erişim engeli cezalarının anlatılacağı programın ilk bölümünde ise Tosyalı Holding konu edinmişti.

Hemen her gün haberlerimize getirilen "erişim engeli" kararlarını okura duyurmak ve "kamu yararı"nın ne olduğuna okurun karar vermesi için hazırladığımız program daha ilk bölümüyle sansüre uğramıştı. soL’a Sansür: Tosyalı Holding, damacana, devasa kârlar, ucuz hayatlar…" başlığıyla yayımladığımız habere Tosyalı Holding tarafından yapılan başvuru sonucu erişim getirilmişti.