Patlamanın görüntüleri yayılmıştı: Tosyalı Holding işçilere cep telefonu kullanımını yasakladı

Türkiye Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu Tosyalı Holding’e bağlı Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda 8 Kasım’da meydana gelen patlama sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi, 12 işçi yaralandı.

Patlama anı hem güvenlik kameralarına hem de cep telefonu kameralarına yansıdı. Patlamada yanan işçinin üzerine damacanayla su döküldüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi, bu görüntüler kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Tosyalı Holding’in başvurusu üzerine konuya ilişkin neredeyse tüm haberlere erişim engeli getirildi.

Görüntülerin yayılmasından rahatsız olan Tosyalı Holding’in fabrikalarında işçilerin cep telefonu kullanımına yasak getirdiği öğrenildi.

Tosyalı Holding ile Japon Toyo Kohan şirketinin iştiraki olan Tosyalı Toyo Çelik, Osmaniye’deki çelik fabrikasında işçilerin cep telefonuyla fotoğraf ve video çekmelerini yasakladı.

'Fotoğraf veya video çekimi için kesinlikle kullanılmasın'

Tosyalı Toyo Çelik İnsan Kaynakları’nca şirket yönetim birimlerine gönderilen yazıda “Telefon kullanımlarının minimuma indirilmesi ve sadece konuşmak için kullanılması, mümkünse hiç kullanılmaması, fotoğraf veya video çekimi için ise kesinlikle kullanılmaması” istendi, aksi davranışta bulunan işçiler hakkında yaptırım uygulanacağı belirtildi.

İskenderun'daki patlamadan 9 gün sonra e-postayla gönderilen yazıda, cep telefonu kullanımının iş verimini düşürdüğü ve iş kazası risklerini getirdiği savunuldu. Oysa İskenderun’daki fabrikada cep telefonuyla çekilen görüntüler iş cinayeti ve sonrasında yaşananları gözler önüne sermişti.

İşçilere göre yasağın nedeni delillerin yayılmasını engellemek

soL’un edindiği bilgiye göre Osmaniye’deki Tosyalı Toyo Çelik fabrikasında çalışan işçiler cep telefonlarından görüntü almalarına yasak getirilmesinin sebebinin “olası yeni kazalardan görüntülerin ve çalışma ortamının uygunsuzluğunu gösteren delillerinin yayılmasını engellemek” olduğu kanısında.

Tosyalı Toyo Çelik’in cep telefonlarına getirdiği kısıtlamaya ilişkin şirketin İnsan Kaynakları’nın yazısında şu ifadelere yer veriliyor:

“Değerli çalışma arkadaşlarımız,

Dijitalleşen dünyamız ile birlikte hayatımızın merkezinde akıllı cep telefonları hayatlarımızı kolaylaştırdığı kadar birtakım riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu olumlu-olumsuz dengesi sosyal hayatımızda olduğu gibi iş hayatımıza da yansımaktadır. Çalışma saatleri içerisinde tesis içinde cep telefonu kullandığımızda ciddi riskler ile karşı karşıya kalıyoruz. Sürekli telefon kullanımı sebebiyle hem çok ciddi iş kazası riskleri taşıyoruz, hem de konsantrasyonumuzu kaybedip iş verimimizi düşürüyoruz. Bu konsantrasyon kaybı bazen öyle seviyelere ulaşıyor ki yanından geçip gittiğimiz arkadaşlarımız bizi fark etmiyor bile.

Bu kapsamda ilk adım olarak bundan sonraki süreçlerde telefon kullanımında ciddi kısıtlamalara gidiyoruz.

Telefon kullanımlarının minimuma indirilmesi ve sadece konuşmak için kullanılması, mümkünse hiç kullanılmaması, fotoğraf veya video çekimi için ise kesinlikle kullanılmaması konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Kapsam haricinde kullananlar hakkında iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca yaptırım uygulanacaktır.

Konu ile ilgili sizlere bağlı çalışanların bilgilendirilmesini rica ediyoruz."