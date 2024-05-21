UCM kararı Batı'nın dengesini bozdu: 'Mahkeme Putin'e, Afrika'ya karşı kurulmuştu, bize değil'

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısı Karim Khan, bazı ülke liderlerinin kendisine UCM'nin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi haydutlar ve Afrika" için kurulduğunu söylediğini belirtti.

Söz konusu liderlerin ismini vermeyen Khan, ABD'nin, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı tutuklama emri çıkarma niyetine ilişkin açık tehditlerini onaylamadığını ifade etti.

CNN'e verdiği röportajda Khan, UMC'nin değerlerinin "Amerikan inançlarıyla eşanlamlı" olduğunu ifade ederek, ABD'li Senatörlerin imzaladığı mektubu bir tehdit olarak nitelendirdi.

“Ve elbette bazı seçilmiş liderlerin benimle konuşmasını ve çok açık sözlü olmalarını sağladım. Üst düzey bir lider bana 'Bu mahkeme Afrika ve Putin gibi haydutlar için inşa edildi' dedi" diyen Khan, "Biz buna bu şekilde bakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Khan "Bazıları kamuoyu önünde, bazılarıysa dışarı kapalı şekilde edilen farklı türde tehditlere kapılmayacağız" diye ekledi.

UMC Başsavcısı Khan, CNN muhabiri Christiane Amanpour'a konuştu.

ABD ve İsrail anında hedef aldı

Mahkeme, İsrail yetkililerine dava açma kararının hemen ardından İsrail ve ABD yönetimi tarafından hedef alındı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, UCM'nin kararına tepki göstererek, bu hareketin "İsrail devletinin kendini savunma hakkını inkar etme girişimi" olduğunu iddia etti.

ABD'de bazı Senatörler, "İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız. Raporda belirtilen önlemleri uygulamaya devam ederseniz, Amerika'nın UCM'ye verdiği tüm desteği sona erdirmek için harekete geçeceğiz, çalışanlarınıza ve ortaklarınıza yaptırım uygulayacağız ve sizi ve ailelerinizi Amerika Birleşik Devletleri'nden men edeceğiz. Uyarıyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir mektup imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'e yönelik iddiaları "çirkin" olarak nitelendirdi.

Biden, Pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenlenen Yahudi Amerikan Mirası Ayı etkinliğinde, "Açık konuşayım, UCM'nin İsrailli liderlere yönelik tutuklama emri başvurusunu reddediyoruz. İsrail'le Hamas arasında eşdeğerlik yoktur”" dedi.

Hamas liderleri için de tutuklama talebi var

UCM, Gazze'deki savaş suçları nedeniyle Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için de tutuklama emri istiyor.

Mahkeme aynı zamanda üç Hamas şefi için de tutuklama emri talep ediyor. Tutuklanması istenen kişiler arasında Hamas'ın liderleri Yahya Sinvar ve İsmail Haniyeh'in yanı sıra örgütün silahlı kanadı El Kasım Tugayları lideri Muhammed El Masri bulunuyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, kuruluş belgesi Roma Statüsü olan, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkeme. 1 Temmuz 2002 tarihinde kurulan mahkeme 11 Mart 2003 tarihinde çalışmaya başladı. Mahkeme binası "Ev Sahipliği Anlaşması" yaptığı Hollanda'nın Lahey kentinde bulunuyor. Mahkemeye 124 ülke taraf olmuştur.

Putin ve Ugandalı gerilla lideri için tutuklama emri çıkarılmıştı

UCM, bireyleri soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçlarından yargılama yetkisine sahip ilk ve tek daimi uluslararası mahkeme.

UCM, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi ve Ugandalı gerilla lideri Joseph Kony için tutuklama emri çıkarmıştı.

Joseph Rao Kony, BM Barış Muhafızları, AB ve çeşitli hükümetler tarafından terörist grup olarak belirlenen, Hristiyan bir devlet kurmak amacıyla Tanrı'nın Direniş Ordusu'nu (LRA) kuran Ugandalı gerilla lideri.

Mahkemeye üye devletler, aranan kişiyi kendi topraklarındaysa derhal tutuklamakla yükümlü.

İsrail ve en büyük müttefiki ABD, UCM'nin bir üyesi değil.

İsrail aynı zamanda Güney Afrika'nın suç duyurusu sonucunda Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) ayrı bir davayla karşı karşıya.