UCM ilk kez ABD'nin yakın bir müttefikini hedef aldı: ‘Böyle giderse sıra bize gelir’

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “yakalama kararı” çıkarılmasını istemesi mahkeme açısından bir ilk oluşturuyor. UCM’de ilk kez ABD'nin yakın müttefiki bir ülkenin başbakanı hakkında yakalama emri çıkarılması talep edilmiş oldu.

Başsavcı Khan, Hamas liderleri İsmail Haniye ve Yahya Sinvar ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında da yakalama kararı istedi. Ancak İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarının ağırlığına karşı başsavcının izlediği bu “denge” politikası ABD’yi memnun etmedi.

Aksine ABD Başkanı Joe Biden başsavcının kararını “rezilce” diye niteledi ve “Başsavcı neyi ima ederse etsin” İsrail ile Hamas arasında bir denklik kurulamayacağını savundu, “güvenliğine karşı tehditler karşısında” daima İsrail’in yanında olacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da UCM Başsavcısı’nın yakalama kararı açıklamasını "temelden reddettiklerini” söyledi.

'UCM’nin İsrailli liderleri tehdit etmesine izin verilirse, sıra bizimkilere gelir'

ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçiler ise UCM’ye karşı “yaptırım” da dahil olmak üzere girişimlerde bulunacaklarını duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson kongre olarak “Beyaz Saray’dan bir liderliğin yokluğunda UCM’yi cezalandırmak” için yaptırımlar dahil tüm seçenekleri gözden geçirdiklerini söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Johnson “UCM’nin İsrailli liderleri tehdit etmesine izin verilirse, sıra bizimkilere gelir” dedi.

Pentagon UCM'yi Rusya'ya karşı desteklemeye devam edecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise UCM’yi Rusya’ya karşı davasında desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna’da “savaş suçu” işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkarmıştı.

Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Austin İsrail’e desteklerinin “katı bir şekilde” sürdüğünü söyledi. Austin “Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili olarak UCM'ye destek sağlamak istiyoruz. Evet, bu konuda çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kirby'ye göre İsrail sivilleri 'kasıtsızca' öldürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da UCM’nin ABD’nin hâlâ desteklediği “önemli işler” yaptığı söyledi. ABD yönetiminin UCM’ye karşı bir adım atıp atmayacağına ilişkin soru üzerine Miller “Bunu sindirecek ve muhtemelen daha kapsamlı bir yanıt verecek zamanımız olacak” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise İsrail’in sivilleri kasıtlı olarak öldürmediğini iddia etti.

Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş ile İsrail’in Gazze’deki saldırıları arasında “niyet” açısından fark olduğunu savunan Kirby, Rusya’nın Ukrayna’da “kasıtlı olarak sivil altyapıyı” hedef aldığını, “masum Ukraynalıları öldürmenin Putin’in savaş amacı” olduğunu ileri sürdü.

Gazze’de dün itibariyle İsrail’in 227 gündür düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 500’ü aşarken Kirby İsrail’in sivilleri kasıtsızca öldürdüğünü iddia etmekten çekinmedi.

CNN International’in aktardığına göre Kirby Gazze’deki sivil ölümlerini “içler acısı ancak kasıtsız” diye niteledi.