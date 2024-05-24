TÖB-SEN’den Akit’e ‘Filistin’ yanıtı: 'Suç bastırmaya çalışanlar…'

Gerici Akit gazetesi Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek’i ÇEDES projesine ilişkin ifadeleri üzerinden hedef aldı.

Sözcü gazetesi dün manşetine taşıdığı “MEB’in ÇEDES Projesi’nde yeni skandal: Kefenli ders mi olur?” başlıklı haberinde, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Küçükköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Filistin’e destek temasıyla düzenlenen tiyatro gösterisinin fotoğraflarını yayımladı. Fotoğrafta 5 öğrencinin yere yatırılarak üzerlerinin beyaz kefenle örtüldüğü görülüyordu.

Haberde TÖB-SEN Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek’in de görüşüne yer verildi. Bebek "Hiçbir değerle alakası olmayan ‘Filistin'e destek’ temalı etkinlikte çocukların ölen insanları canlandırıp üzerlerine beyaz örtü örtünmesiyle karşı karşıyayız. Bu pedagojik bir cinayettir. Okullar fiili işgal ve tam bir gerici kuşatma altındadır. Din, ahlâk ya da değerler eğitimi adı altında çocuklara siyasal islamcı ideoloji empoze edilmek istenmektedir” diye belirtti.

Gerici Akit gazetesiyse “Kefenden değil dansözden rahatsız ol Sözcü! Sen İsrail gazetesi misin” başlığıyla Sözcü’nün haberini hedef aldı. Akit ayrıca Serkan Bebek’i de “devletin sürgün ettiği öğretmen” ifadeleriyle hedef gösterdi.

Bebek: Akit’in konuyu çarpıtarak Filistin üzerinden beni hedef göstermesini kınıyorum

İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkına destek için Bursa’da defalarca basın açıklamaları yapan TÖB-SEN Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek, Akit’in kendisini hedef almasına tepki gösterdi. Bebek “Gerici Akit'in Filistin meselesiyle alakalı istismar edilen çocukları görmeyip de sanki Filistin meselesi 8-12 yaşındaki çocukların konusuymuş gibi hiçbir pedagojik karşılığı olmayan, çocuklarda travma yaratacak çalışmalara eğitimden bihaber şekilde sahip çıkarak, konuyu çarpıtarak Filistin meselesi üzerinden beni hedef göstermesini kınıyorum” açıklamasını yaptı.

TÖB-SEN’den Akit’e yanıt: Ne trollerden ne tetikçi gazetelerden korkuyoruz

TÖB-SEN Genel Merkezi de bir açıklama yaparak sendikanın Bursa il temsilcisinin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada “Filistin’in intifadadan gelen haklı direnişini selamlıyor, Filistin meselesi üzerinden çocuklarımızı istismar eden Akit gazetesi zihniyetini de açıkça kınıyoruz” denildi.

Akit’in “sürgün” edilmesi üzerinden hedef aldığı Serkan Bebek’in geçmişte Muş’ta sendikal faaliyetleri nedeniyle hukuksuz bir biçimde Van’a sürgün edilip kınama cezası aldığı, daha sonra bu cezalara karşı açılan davalarıysa kazandığı vurgulandı.

TÖB-SEN Merkez Yürütme Kurulu adına Genel Başkan Deniz Ezer imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kamusal, Parasız, Bilimsel, Laik Eğitimi Sonuna Kadar Savunmaya Devam Edeceğiz.

Okullarımızda Gerici Çalışmalara İzin Vermeyeceğiz!

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Bursa İl Temsilcimiz Serkan Bebek, ÇEDES faaliyete başlayınca sendikamızın genel merkezi tarafından ÇEDES'e yönelik çalışma yapmak üzere sendikamız tarafından görevlendirilmiştir. Türkiye’de ÇEDES’in gerçek yüzünü kamuoyuna göstererek en ciddi çalışmaları yapan kişidir Serkan Bebek.

Maket mezar, çocukların ellerinin arkadan kelepçe ile bağlanılarak yapılan Filistinli taklidi, ellerine gerçek bıçak verilerek yapılan kurban provası ve yakın zamanda da tiyatro adı altında çocukların üzerlerine kefen örtülerek ölmüş taklidi yapıldığı süreci Türkiye kamuoyuna ilk defa duyuran sendikamızın Bursa İl Temsilcisi olan Serkan Bebek, ÇEDES’e yönelik yaptığı halk toplantıları, mahalle buluşmaları ile ciddi bir emek ve mesai harcayan bir arkadaşımızdır. Elbette ki bu çalışmalar çocukları ideolojik bir aygıt olarak gören ve eğitimi bunun bir aracı olarak gören birtakım gerici odakların hoşuna gitmemiştir. Oyun dönemlerinde şahadet, ölüm, cihat gibi kavramlarla ileride ciddi sonuçlar yaratacak bir kişilik gelişimini savunan bazı odakların rahatsızlıkları Bursa temsilcimiz Serkan Bebek'in bir eğitimci kaygısıyla çocuk haklarını savunmasıdır.

Filistin konusuna gelince malum tetikçi gazete sendikamız TÖBSEN'in geçmişte yaptığı basın açıklamalarına bir göz atsa Filistin davasını nasıl sahiplendiğimizi görebilir. Bizler çocuklarımızın umutla bakmaları için mücadele ediyoruz.

Filistin’e destek temalı yapılan tiyatroda çocukların üzerlerine kefen örtülmüş, bu skandalı Serkan Bebek kamuoyuna teşhir etmiş ve bu süreç ‘Yine ÇEDES yine skandal’ şeklinde ülkenin gündemine oturmuştur.

Sözcü Gazetesinin haberinden sonra Akit TV, TÖB-SEN Bursa İl Temsilcimizi hedef göstererek yine en iyi bildikleri yerden saldırmaya ve linç operasyonuna girişmişlerdir. Akit TV yaptığı haberde ‘Kimdir bu Serkan Bebek?’ diyerek söze girmiş, ‘Serkan Bebek sürgün edilen ve kınama cezası yiyen bir öğretmendir, devletin sürgün ettiği öğretmeni aklamak için Sözcü’nün onlarca haber yaptığı da arşivlerde durmaktadır’ şeklinde cümlelere yer vermişlerdir.

Öncelikle Serkan Bebek, Fakir Baykurt’un ‘Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez , öğretmen el açmaz , öğretmen ders verir.’ sözünün inadını, umudunu, inancını, direncini bu memlekette yaşatmak kararlılığı ile TÖB-SEN Muş Temsilcisi olarak yaptığı sendikal faaliyet sonrası sendikal faliyet suç konusu haline getirilmiş, haksız ve hukuksuz bir şekilde Bulanık İlçe Milli Eğitim tarafından Van iline sürgün edilmiş ve şahsına kınama cezası tecziye edilmiştir.

Süreç sendika avukatlarımız tarafından mahkemeye taşınmış Serkan Bebek bölge idare mahkemesinin kesin kararı ile bu davaları kazanmış ve bu süreç birçok ulusal basın tarafından da haber yapılmıştır.

Ya Trol gazete Akit'e yanlış bilgi verilmiştir ya da Trollük yapmak isteyen Akit gazetesi işine gelmediği için bu kısımları yazmayarak gayri ahlaki bir şekilde sendika temsilcimizi sabıkalı bir eğitimciymiş gibi toplum nezdinde hedef göstermeye çalışmaktadır.

Filistin meselesinde sendikamızın duruşunu, tutumunu bilerekten es geçen gerici, mezhepçi, faşist zihniyetin uzun yıllardır tanıdığımız taktik ve söylemiyle ‘Kefenden değil, dansözden rahatsız ol, Filistin’e destek amacı ile yapılan müsamere sizi neden rahatsız ediyor.’ şeklindeki söylemlerle sendika temsilcimizi hedef gösteren Akit isimli gerici, cumhuriyet ve aydınlanma düşmanı, tetikçi yayın halkın dini değerlerini istismar ederek, dini değerler üzerinden örgütlü ve organize bir şekilde linç kampanyasıyla suç bastırmaya çalışanlar daha düne kadar Fetö’cülere karşı olanları din karşıtı ilan eden Akit kadrosu TÖB-SEN Bursa İl Temsilcimiz Serkan Bebek’in Türkiye kamuoyuna teşhir ettiği pedagojik cinayet olarak nitelediğimiz, öğrencilerimizde derin yaralar oluşturacak bu akıl ve bilim dışı uygulamalara çanak tutmaya çalışıyorlar.

Filistin halkının intifadalardan gelen direnişi ve mücadelesi haklı bir mücadeledir ve aynı zamanda meşrudur. Ayrıca Filistin halkının mücadele birikimini temsil eden güç Hamas değildir. Hamas’ın sivillere yönelik saldırısı da onaylanamaz. Filistinlilerin mülklerini gasbetmeye, yerlerine yerleşmeye devam eden İsrail karşısında haklı ve meşru bir savunma yapan bir halka dünyanın gözü önünde adeta bir soykırım uygulanıyor. Filistin topraklarının parça parça işgal edilmesi, Filistin halkının yerlerinden yurtlarından edilmesi kabul edilemez. Filistin’in intifadadan gelen haklı direnişini selamlıyor, Filistin meselesi üzerinden çocuklarımızı istismar eden Akit gazetesi zihniyetini de açıkça kınıyoruz.

Bu ülkede binlerce insan iş kazalarında ,kadın cinayetlerinde, savaşlarda hayatını kaybederken kendi ülkesinin insanına ve ölüme politik yaklaşarak bu zamana kadar gündeme getirmeyenler dünyanın neresinde olursa olsun zulme, soykırıma, savaşa ve tecride karşı din, mezhep, ırk gözetmeden karşı çıkan bizleri Filistin meselesi üzerinden hedef göstermeye çalışan Akit’e son olarak şunları söylemek istiyoruz.

Bizler piyasacı, gerici, cinsiyetçi 4+4+4 eğitim sisteminin ilk ortaya atıldığı ve zorla uygulamaya koyulduğu andan itibaren mücadele ediyoruz. Bu nedenle de Akit’in saldırılarına maruz kaldık. Her defasında daha da güçlendik. Çünkü biliyoruz ki haklıyız! Gericiliğin , mezhepçiliğin karşısında aklı, bilimi, insanlığı temsil ediyoruz. Saltanat değil demokrasi, gericilik değil laiklik, tebaa değil yurttaşlık, faşizm değil özgürlük demeye devam edeceğiz.

Kamusal, Parasız, Bilimsel, Laik Eğitim mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Ne Trollerden korkuyoruz ne de tetikçi gazetelerden. Biz ne olursa olsun bilimsel, laik ve kamusal eğitim talebimizden vazgeçmeyeceğiz.”