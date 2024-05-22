İzmir'de belediye şirketlerinde işten atılan işçiler oturma eylemine başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzenerji'de ve İzdoğa şirketlerinde çalışan işçiler işten çıkarılmıştı. İşçilere haklı bir gerekçe olmadan "4 numaralı kodla" çıkış verilmişti.

İzenerji ve İzdoğa işçileri bugün Konak'ta Egemenlik Binası önünde oturma eylemine başladı.

Oturma eylemi öncesinde basın açıklaması yapan işçiler yaşadıkları süreci şöyle ifade etti:

“Aramızda deneme süresi içerisinde işine son verilenler de deneme süresi geçmiş olmasına rağmen 'Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi' nedeniyle işten çıkarılanlar da var. Kimimiz iş başvurumuzun ardından yıllarca bekledik, kimimiz yıllarca çalıştığımız iş yerlerimizdeki işlerimizi bırakarak, haklarımızdan vazgeçerek belediye şirketlerinde iş başı yaptık. İşten çıkarıldığımızın haberini, kimimiz masal evlerinde öğrencilerimizle dersteyken kimimiz eşya taşırken, kimimiz ise personel kartlarımızı teslim almaya gittiğimizde öğrendik. Yakın tarihlerde düğünü olan arkadaşlarımız var ve bu mutlu günleri öncesinde işsiz kaldılar. Yine içimizde kredi borcu olan, eşi işsiz ve çocuklarına bakmakla yükümlü olan arkadaşlarımız var. Bir arkadaşımız engelli olarak işe alındığı halde işine son verildi.”

'İşimizi geri istiyoruz!'

İşlerine dönmek istediklerini ifade eden işçiler “Belediye’nin yanlış yönetildiği iddia edilen personel planlamasından ve bütçe problemlerinden güvenceli bir iş umuduyla kamu hizmeti yapmak adına işe giren bizler mi sorumluyuz?" diye sordu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, CHP İzmir İl Örgütü’ne ve belediye bürokratlarına seslenen işçiler, "Bizler, haksız yere çıkarıldığımız işlerimize geri dönmek ve İzmir halkına hizmet üretmek istiyoruz" dedi:

"Bizleri işlerimize iade edin!

İzenerji ve İzdoğa işçileri olarak bir araya geldik, işe dönüş mücadelemizi ortaklaştırdık. İşlerimize dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!

Bugünden itibaren Egemenlik binası önünde başlattığımız eylemimizle birlikte çalışma arkadaşlarımız ve İzmir halkının desteği ile işimize geri dönene kadar buradayız!”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önünde oturma eylemine başlayan işçiler, işe dönene kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ediyor.