İsrail polisinin cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdığı bildirildi.
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da ses bombalı saldırı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da ses bombalı saldırı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı.
Haber Merkezi
İsrail polisinin cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdığı bildirildi.