Yine KYK yine asansör arızası: Öğrenci mahsur kaldı, itfaiyenin aranmasına izin verilmedi

Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda yaşanan asansör "arızalarına" her gün bir yenisi ekleniyor.

Bu defa Van'da bulunan Seyyid Fehim Arvasi Öğrenci Yurdu'nda elektriklerin kesilmesi üzerine bir öğrenci asansörde sıkıştı.

Perşembe gecesi yaşanan olayda asansördeki öğrenciyi önce güvenlik görevlileri çıkarmayı denedi. Kurtarma çabaları sonuçsuz kalınca iddiaya göre öğrenciler itfaiyeyi çağırmak istedi ancak güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

Daha sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu öğrenci asansörden çıkarıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mayıs ayı başında da Van'da bulanan KYK'ya bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda asansör düşmüş ve bir öğrenci yaralanmıştı.

Öğrenciler rektörden hesap sordu

Art arda yaşanan kazalar tepkileri beraberinde getirdi. Yurt önünde toplanan yüzlerce öğrenci, yönetimi protesto etti. Karşılarında bir muhatap bulamayan öğrenciler, yurttan çıkarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü'ne yürüdü.

Güvenlik görevlilerinin engelleme girişimlerine karşın durdurulamayan öğrenciler, “Rektör uyuma öğrencilere sahip çık” sloganıyla Rektör Hamdullah Şevli’yi dışarı çağırdı.

Öğrencilerin yanına giden Şevli, elektrik kesintisinin neden olduğunu ve jeneratörün neden devreye girmediğini yurt yönetimine soracaklarını söyledi.

Asansörlerin, kesintinin yaşanmadığı günlerde de arızalandığını söyleyen bir öğrenci "Ben iki kere kaldım. O da mı elektrik kesintisiyle oldu" sorusunu yöneltti.

'Neden düşman gibi davranıyorsunuz?'

Öğrencilerin bir şikayeti de güvenlik görevlilerinin sert tutumuydu. Görevlilerin kendilerine "düşman gibi" davrandığını belirten öğrenciler, tepkilerini dile getirdikleri için tekme yumruklarla darp edildiklerini anlattı.

Bir öğrenci güvenlik şefine “Bakın, gözüme bakın! Vallahi siz yaptınız bunu. Siz yaptınız” demesi üzerine görevliler öğrenciler tarafından yuhalandı.

Rektörü Şevli de öğrenciler tarafından yuhalanarak alandan ayrıldı.

'Can güvenliğimiz yok'

Protestoların ardından soL'a konuşan bir öğrenci, arızaların yaşandığı yurtta kendilerini güvende hissetmediklerini vurguladı:

"Geçtiğimiz sene asansör kazaları ilk yaşandığı zaman kendi yurtlarımızda can güvenliğimiz olup olmadığı konusunda şüpheye düşmüştük. Daha sonra çok kısa zaman önce erkek yurdunda asansörün düşmesiyle tereddütümüz arttı. Dün gece bizim yurdumuzda da asansörün arızalanmasıyla beraber güvenliğimizin olmadığına neredeyse emin olduk. Bu durumdan ötürü yurtta kalmaktan çekiniyorum ve eve çıkmak istiyorum ama Van’daki fahiş ev kiraları benim eve çıkmamın da önüne geçiyor."