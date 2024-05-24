AB komiseri Gürcistan Başbakanı'na 'Sonun Slovakya'daki gibi olur' dedi, tehdit olmadığını öne sürdü

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, bir Avrupa Birliği Komisyon üyesinin, yabancı ajanlara ilişkin yasa tasarısına ilişkin kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Kobakhidze, tasarıya dair telefonda tartıştığı AB Komisyonu üyesinin, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı gündeme getirerek kendisini korkutmaya çalıştığını söyledi.

'Son derece tehlikeli bir güçle karşı karşıyayız'

Konuştuğu AB yetkilisinin ismini vermeyen Kobakhidze, "Batı tarafından uzun süredir yapılan şantajın ortasında dahi olsak bile, bu tehdidi AB komisyon üyelerinden biriyle yapılan bir telefon görüşmesinde duymak şaşırtıcıydı. Konuştuğumuz sırada, AB komiseri, Batılı ortakların alabileceği bir dizi önlemi sıraladı. Bu önlemleri sıralarken, 'Fico'ya ne olduğunu gördünüz ve çok dikkatli olmalısınız' dedi" diye konuştu.

Kobakhidze, şöyle devam etti:

“Birkaç gün önce terör saldırısına hedef olan ve halen tedavi gören Slovakya Başbakanı'nın Şeffaflık Kanunu'na ilişkin şantaj kapsamında anılması bizi son derece rahatsız ediyor. Ön bilgilere göre, Başbakana yönelik saldırının arkasında Küresel Savaş Partisi ile özellikle yakın bağlantılı ülkelerden birinin özel servislerinin olduğunu vurgulamak isterim"

"Önleyici tedbir" olarak bu bilgiyi Gürcü toplumuyla paylaşmaya karar verdiğini belirten Başbakan Kobakhidze, şunları kaydetti:

"Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimiyle paralellik bize, Gürcistan'a kaos getirmek için her şeyi yapacak olan Küresel Savaş Partisi şeklini almış son derece tehlikeli bir güçle karşı karşıya olduğumuzu hatırlatıyor. Bu sefer de planlarının başarıya ulaşmayacağından ve Gürcistan'ın, ülkenin gelişmesinin gerekli koşulu olan barışı ve siyasi istikrarı mutlaka koruyacağından eminim.”

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze

AB Komiseri görüşmeyi üstlendi, tehdit etmediğini öne sürdü

AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olivér Várhelyi, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Kobakhidze'nin bahsettiği konuşmayı üstlendi.

Gürcistan Başbakanı'nın suçlamalarını reddeden Várhelyi, görüşmede Fico'ya yönelik suikastı örnek vermesinin bir tehdit olmadığını öne sürdü.

Telefon görüşmesinin belirli bir bölümünün “bağlamının dışına çıkarıldığını” ve “başlangıçta amaçlanan amacın tamamen yanlış yorumlanmasına yol açabilecek şekilde kamuoyuna sunulduğunu” iddia ederek, bundan “çok içten üzüntü duyduğunu” ifade etti.

Görevi gereğince, iletişim kanallarını her zaman “doğrudan siyasi görüş alışverişine” açık tutmak amacıyla Gürcü hükümet yetkilileriyle düzenli temas halinde olduğunu belirten AB Komiseri, "Mevcut siyasi durumda, Gürcistan siyasi liderliğini, Gürcistan'ın AB yolunu baltalayabilecek Dış Nüfuzun Şeffaflığı Kanununu kabulünden caydırmak için büyük çaba harcıyorum" dedi.

'Fico'yu yalnızca örnek gösterdim'

Komiser şöyle devam etti:

“Gürcü toplumunun çok güçlü AB yanlısı duyarlılığının bütünüyle farkında olarak, telefon görüşmem sırasında, halihazırda kırılgan olan durumu daha da alevlendirmemenin önemi konusunda Başbakanın dikkatini çekme ihtiyacı hissettim. Bu yasa daha fazla kutuplaşmaya ve Tiflis sokaklarında olası kontrolsüz durumlara yol açabilir. Bu bağlamda Slovakya'da yaşanan son trajik olay, Avrupa'da bile bu kadar yüksek seviyedeki kutuplaşmanın bir toplumda nereye varabileceğine örnek ve referans olarak gösterildi.”

Gürcü yetkililere hâlâ bu yasayı çıkarmamaları yönünde çağrıda bulunduğunu belirten Várhelyi, "Bunu Gürcistan'ın çok iyi bilinen ve bugüne kadar saygı duyulan bir dostu olarak da soruyorum. Avrupalı bir gelecek için çalışan Gürcüleri desteklemeye devam ediyorum” diye konuştu.

AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olivér Várhelyi

Gürcistan Parlamentosu'nun onayladığı tasarı

Gürcistan Parlamentosu, "yabancı ajanlar" yasa tasarısı olarak da bilinen Dış Etkinin Şeffaflığına ilişkin bir yasa tasarısını 14 Mayıs'taki üçüncü oturumda kabul etmişti.

Batı ülkelerinden fonlanan medya ve sivil toplum kuruluşlarına şeffaflık zorunluluğu getirecek yasa tasarısına karşı Batı yanlısı gruplar tarafından başlatılan ayaklanmalar uzun süredir devam ediyor.

Tasarı, ayrıca Avrupa Birliği'nin ülkenin bloğa entegrasyonunu durdurma yönündeki tehditlerine yol açmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı James O'Brien, "ülkede demokrasinin baltalanması" halinde ABD'nin Gürcü yetkililere yaptırım uygulayacağını söylemişti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, yasayı 18 Mayıs'ta veto etse de, Parlamento Başkanı Şalva Papuashvili'ye göre milletvekilleri vetoyu geçersiz kılmayı planlıyor. Parlamento vetoyu gelecek hafta oylayacak.

Söz konusu yasa tasarısı, medya ve ticari olmayan kuruluşların, finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından almaları halinde "yabancı bir gücün çıkarlarını koruyan" olarak kaydedilmelerini öngörüyor. Tasarı kapsamında, bu kuruluşlardan, kaynak bildirimlerinde daha şeffaf olmaları zorunluluğu getirilecek.

Batı yanlısı göstericiler hem AB hem Gürcistan bayraklarıyla sokakta

Slovakya Başbakanı'na yönelik suikast girişimi

AB üyesi Slovakya da, Başbakan Robert Fico'nun katıldığı bir toplantı sonrasında küçük bir kalabalığı selamlarken uğradığı silahlı saldırının hâlâ şokunu yaşıyor.

Geçtiğimiz gün Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığı açıklanmıştı. Ancak saldırı, ülke siyasetinde uzun süre etkisini gösterecek gibi duruyor.

Ukrayna'daki savaşı desteklemeyen Fico'nun son reformları, Batıcı muhalefetin tepkisine neden oluyordu. Suikast girişiminin hemen ardından koalisyon hükümetinin bazı üyeleri, Batıcı muhalefeti ve basını Fico'ya karşı toplumsal öfkeyi teşvik etmekle suçlamıştı.