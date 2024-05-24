1 Mayıs tutuklamalarında sayı 76’ya yükseldi

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik üçüncü kez yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 27 kişi dün 3 günlük gözaltı sürecinin ardından savcılığa çıkarıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen 27 kişinin tamamı tutuklandı.

1 Mayıs’ta ve ardından yapılan ev baskınlarında daha önce 49 kişi tutuklanmıştı. Dünkü tutuklamalarla birlikte İstanbul'da 1 Mayıs'a katıldıkları gerekçesiyle tutuklananların sayısı 76’ya yükseldi.

Tutuklanan işçiye sosyal medya paylaşımları soruldu

ANKA’nın aktardığına göre tutuklananlar arasında eşini koronavirüsten kaybeden 80 yaşındaki annesi ve 9 yaşındaki kız çocuğu ile yaşayan 34 yaşındaki muhasebeci Tacim Yıldız da yer aldı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde yapılan sorgusunda Tacim Yıldız’a 1 Mayıs günü dışında X'te yaptığı paylaşımlar soruldu. Tacim Yıldız’a sorulan söz konusu paylaşımlarında HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili atılan tweetler yer aldı ve ''Paylaşımları yapmaktaki amacınız nedir?” sorusu yöneltildi.

Gözaltı işlemi sırasında şiddet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadesinde, gözaltına alındığı sırada kapı zilinin çalınmadan evinin kapısının kırılarak polislerce içeriye girildiğini belirtirken, gözaltı işlemi sırasında şiddete maruz kaldığını da anlattı ve savunmasında “Hastane raporuna bu durumu yansıtmadılar. Çünkü rapor alındığı esnada yanımda polisler vardı. Onlardan korktuğum için bir şey diyemedim” ifadelerini kullandı.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde “Yasal bir bayramı kutlamak için oraya gittim. Bu kadar şeyin yaşanacağını bilseydim gitmezdim'' diyen Tacim Yıldız, ''Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama'' suçundan adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı.

Tutuklama kararına itiraz edilecek

Tacim Yıldız’ın avukatlığını üstlenen Çağdaş Hukukçular Derneği’nden avukat Ziya Ergin konuya ilişkin, ''Anayasa Mahkemesi'nin Taksim Meydanının 1 Mayıs İşçi Bayramı ile özdeş olduğu ve Taksim’de 1 Mayıs kutlamasını engellemenin hak ihlali olduğuna dair kararına rağmen idare tarafından işçilerin 1 Mayıs'ı Taksim meydanında kutlaması yasaklanmıştır. Müvekkil de bu yasaklama kararı gerekçe gösterilerek tutuklanmıştır. Tutuklama koruma tedbirinin uygulanmasını gerektiren bir neden olmamasına rağmen müvekkil hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Tutuklama kararının hukuken elle tutulur bir yanı yok açıkçası, tamamen bir cezalandırma amacı taşımaktadır. Söz konusu karara karşı itiraz edeceğiz. Yazılı hukuk uygulandığı takdirde müvekkilin serbest bırakılacağı kanaatindeyim'' dedi.