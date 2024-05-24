Erdoğan kendisinden şikayetçi: Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesi'ndeki konuşmasında servet eşitsizliğine ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

Dünyada servet eşitsizliğinin tarihi bakımdan en yüksek seviyeye çıktığını söyleyen Erdoğan, "En zengin yüzde 1'lik kesim küresel servetin neredeyse yarısına sahip. Alttaki yüzde 50'lik kesimin payı ise yüzde 1'i dahi geçmiyor” dedi. Türkiye Avrupa’da servet eşitsizliğinde birinci sırada yer alırken Erdoğan konuşmasında bundan bahsetmedi.

“Fakirden zengine doğru artan bir servet transferi yaşanıyor. Afrika'dan Asya'ya milyarlarca insan bir avuç kişi için adeta seferber olmuş durumdadır” diye konuşan Erdoğan “elini vicdanına koyan kimsenin” bu manzarayı içine sindiremeyeceğini söyledi.

Erdoğan “Kapitalist sistemin serbest piyasayı teşvik ediyor gibi görünse de tekelleşmeyi, paradan para kazanmayı ödüllendirdiğini görüyoruz. Fakiri daha da fakirleştiren bu sistemin dertlerimize derman olamayacağını hepimiz kabul etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kapitalizmin dertlere derman olamayacağına ilişkin sözlerinin ardından Erdoğan’ın önerisiyse “katılım finans” oldu. Erdoğan “Sosyal adaleti önceleyen, pozitif sosyal etki etmeyi amaçlayan katılım finans, tüm insanlığa hitap edecek potansiyele sahiptir. Türkiye olarak bunu tecrübe ettik. Özel finans kurumları 40 sene içerisinde sürekli değişerek bugünlere kadar geldi” diye konuştu.

Dünyadan örnekler veren Erdoğan kendisinin ve partisi AKP’nin iktidarı döneminde Türkiye’de artan eşitsizliğe ise değinmedi, “Son 21 yılda Türk ekonomisine başarılar yaşatmış bir hükümet olarak katılım finansı hak ettiği yerlere getireceğiz” dedi. Erdoğan “İstanbul’u küresel finans ve katılım finans merkezlerinden biri haline getireceğiz” diye belirtti.

2022 verileriyle Türkiye servet eşitsizliğinde Avrupa birincisi

İktidara geldiğinden beri kamu kaynaklarını özelleştirmelerle yağmalayan AKP son yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşanan “bölüşüm şoku”nun da mimarı.

Türkiye Avrupa’da servet dağılımında adaletsizliğin en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında birinci sırada yer alıyor. İki ay önce Credit Suisse ve UBS tarafından yayımlanan 2022 yılına ait verilere göre, Türkiye’de en zengin yüzde 1’lik kesim ülkedeki servetin yüzde 40’ını alıyor. Türkiye bu kritere göre Avrupa’da servet dağılımı adaletsizliğinde ilk sırada yer alıyor.

En zengin yüzde 5 ve en zengin yüzde 10’un servetten aldığı paya bakıldığında Türkiye İsveç’ten sonra ikinci sırada yer alıyor.

Servet dağılımı adaletsizliğini gösteren Gini katsayısında da Türkiye 80,2 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye’de en zengin yüzde 5’lik kesim servetin yüzde 59,2’sine sahipken, en zengin yüzde 10’luk kesim servetin yüzde 69,8’ine sahip.

Rapora göre 2022 yılında Türkiye’de halkın yüzde 71’inin 10 bin dolardan az serveti bulunuyor. 10 bin dolardan az servete sahip yetişkinler sıralamasında Türkiye açık ara zirvede yer alıyor. Bu dilimde ikinci sıradaki Sırbistan’da bu oran yüzde 40.