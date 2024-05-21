Özgür Özel'in bükemediği el: Bursa'da belediye işçileri gözden çıkarıldı, akrabalara kadro açıldı

Bursa'da Nilüfer Belediyesi, seçimlerden hemen sonra çok sayıda işçiyi işten çıkarmasıyla gündem olmuştu. İşten çıkarılan işçiler, belediye yönetiminin bu kararının ardından ciddi mağduriyetler yaşadıklarını belirtti. İşçiler, "deneme süresinin sona ermesi” gerekçesiyle işten çıkartıldıkları için kanunen de hak arayamadıklarını ve yeni iş bulma konusunda büyük zorluklar yaşadıklarını ifade ederken, işçilerin hepsinin durumu telefonlarına gelen bir mesajla öğrendiği anlaşıldı.

Eksik maaş ödemeleri

Konuya dair soL'a konuşan Nilüfer Belediyesi çalışanları, bir toplamın işten çıkarılırken, belediyede çalışmaya devam eden işçilere de eksik maaş ödemesi yapıldığını ifade ediyor. Alın terleriyle kazandıkları maaşlarının tamamını alamayan işçiler, parça parça yapılan ödemelerle geçinmeye çalışıyor. Hiçbir açıklama olmaksızın Nisan ayı maaşlarını 3 parça halinde alan işçilere, gelen tepkiler üzerine belediye Mayıs ayı maaşlarını da 2 parçada ödedi. Üstelik çalışmakta olan ve eksik maaş alan işçiler, Mayıs ayı ikramiyelerinin ise ne zaman ödeneceğine dair bir açıklama almadıklarını belirtti. Tüm bunlar, çalışanların ekonomik sıkıntılarını daha da artırmış durumda.

Yeni CHP'li başkan eski CHP'li başkanı eleştirdi ama olan işçilere oldu

Bursa Nilüfer Belediyesi'nde eski belediye başkanının kasayı boş bıraktığı iddialarına karşılık, yeni başkan, liyakati sağlama amacıyla işten çıkarmalar gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak, mevcut mali kriz nedeniyle çalışanların maaşlarının tam olarak ödenememesi büyük bir tepki topluyor. Yeni başkan, maaşların neden eksik ödendiğine dair çalışanlara hiçbir açıklama yapmıyor, yapmaktan kaçınıyor. Bu süre zarfında da olan işçilere oluyor.

Öte yandan seçim çalışması adıyla seçim öncesi acele ile yeni birimler açan Nilüfer belediyesinin eski CHP’li başkanı Turgay Erdem, yeni açtığı bu yerlere elbette yeni kişiler almıştı. İşçiler, işten atılanların birçoğunun da bu yerlerde çalıştığını ifade ediyor. Yaşanan tüm sorunların belediyenin yine CHP yönetimindeyken yaşandığını ama ilk gözden çıkarılanların işçiler olduğunu ifade eden belediye çalışanları ise "İşten atılan atıldığıyla kalıyor, çalışanlara da eksik maaş ödeniyor" diyor. Hatta belediyenin “Çok fazla çalışan var o sebeple maaşlarınızı ödeyemiyoruz” diyerek işçiler arasında yapay düşmanlık yaratılmaya çalıştığını ifade ediyorlar.

'Belediyeden açıklama yok, kamuoyu görmezden geliyor'

Belediyeden işçilere dönük net bir açıklama yapılmazken mevcut durum da çalışanların tepkisini dindirmeye yetmedi. "Söz konusu CHP olunca muhalif basın da ses çıkarmıyor. Birileri bizi duysun" diyen işçiler başta belediye başkanı olmak üzere İnsan Kaynakları departmanının da detaylı bir açıklama yapmamasına itiraz ediyor. Bu durum, belediye çalışanlarının ve halkın bilgi alma konusunda yaşadığı sıkıntıları da artırdı.

'Özgür Özel bile değiştiremedi: Akrabaya iltimas geçildi'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li belediyelerdeki liyakat ve "adam kayırma" örneklerinin üzerine gideceğini ifade ettiği günlerde CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde başkan Mustafa Bozbey'in yakınlarının işe alındığını ifade eden belediye işçileri "Bizler bütçe sorunundan dolayı işten çıkarılıp, eksik ödemelerle uğraşırken başkanın akrabaları ve yakınları bir yandan istihdam ediliyor" dedi.

Öte yandan işçiler, sözde liyakatı ön planda tutan Nilüfer belediye başkanı Şadi Özdemir’in Mustafa Bozbey’in izinde olduğunu da anlattı. Öyle ki Nilüfer’de adaylık sürecinin kıyasıya ve zorlu geçtiğini anlatan bazı işçiler, Özgür Özel’in bu kıyasıya rekabet için Bursa’yı birkaç kez ziyaret ettiğini ifade ediyor.

Bilindiği üzere, BURKENT şirketinin başına yeğenini getirmesine yönelik basın ve Özgür Özel’in tepkisi sonrası Furkan Bozbey’in görevine son verilmişti. Bozbey’in, eşinin kardeşini Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na aynı dönemde atadığını ve söz konusu kişinin hala görevde olduğunu belirten işçiler, ayrıca Özgür Özel’in bükemediği “baldız” bileğine karşılık Bozbey’in ödüllendirilir gibi Marmara Belediyeler Birliği’ne başkan seçilmesine de tepki gösteriyor.

Geçen süre zarfında Nilüfer Belediyesi'nde yaşanan mali kriz ve işten çıkarmalar, çalışanların ve işten çıkarılan işçilerin mağduriyetini arttırıyor. Belediyenin mali durumunun düzelmesi ve çalışanların maaşlarının tam olarak ödenmesi için atılacak adımlar merakla bekleniyor. Çalışanlar, belediyeden daha şeffaf ve açık bir iletişim bekliyor.