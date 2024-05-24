'Enerji' dolandırıcılığında neden adım atılamıyor: Şirkete ait depoyu yurttaşlar tespit etti

Geçtiğimiz haftalarda gündeme getirdiğimiz "enerji üretimi vaadiyle" ponzi dolandırıcılığı vakasında yeni bir gelişme yaşandı.

Topladığı 600 milyon lirayla kayıplara karışan Kainat Holding'e ait İstanbul Silivri'deki bir depo, önceki gün yurttaşlar tarafından basıldı.

Güneş panelleri ve şirkete ait çeşitli dökümanların yer aldığı depodan eşya çıkarıldığını görenler polise haber verdi.

Depodan Kainat Holding logolu motorların gitmesi yurttaşlar tarafından engellenirken, soL'un bilgi aldığı Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü de olayı doğruladı.

Neden adım atılmıyor?

Haftalardır onlarca savcılık başvurusu ve CİMER şikayeti ile yapılan imza kampanyalarına rağmen hâlâ holdinge bağlı ofislerin kapatılmaması, kim olduğu belirlenemeyen kişilerin ofislere girip çıkması mağdurların tepkisini çekti. "O kadar başvuru yaptık" diyen mağdurlar artık adım atılmasını bekliyor.

Holdingin binlerce kişiden yüz milyonlarca dolar toplayıp ortadan kaybolmuş olmasına karşın resmi makamlar tarafından tatmin edici sonuçlar alınmaması soru işareti yaratıyor.

Yurttaşlar aynı yöntemle başkalarının da dolandırılmasının önüne geçilmesi için gerekli yasal mevzuatın hayata geçirilmesini bekliyor.

"Kainat Enerji"nin internet sitesinde sitenin bakımda olduğu, şirketin devredildiği iddia ediliyor.

Ne olmuştu?

Kâinat Elektrik'e bağlı "elektrik tarlası" projesine göre, Türkiye'nin dört bir yanından arsa satın alan dolandırıcılar, binlerce kişiye bu arsaları daha pahalıya satıp, üzerine güneş panelleri kurup, ürettikleri elektrikleri devlete satacaklarını ve arsa sahiplerine de kira ödeyeceklerini vadetti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2 Kasım 2023'te 20 yıllık "tedarik lisansı" verdiği şirketin adı "Kainat Toptan ve Perakende Enerji Satış Anonim Şirketi" olmasına rağmen Kainat Holding adıyla projeyi pazarlayan ve pek çok medya kuruluşuna reklam veren dolandırıcıların piyasadan en az 600 milyon lirayı toplayıp geçtiğimiz haftalarda kaybolduğu anlaşıldı.

"Helal kazanç" diyerek yapılan vurgun İsmailağa'ya ve "Cübbeli"ye kadar uzanmıştı.