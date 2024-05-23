Eski Gülen yeni ÇEDES okulu müzik festivalini duayla bastırmaya çalıştı

Konak'ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali düzenleniyor.

Büyükşehir belediye ile Türkiye Polifonik Korolar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen festivale 64 koro ve 6 binin üzerinde korist katılıyor. Korolara 15 ayrı müzikal dalda ödül verilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin Avrupa'da bu zamana kadar yapılan festivaller içerisindeki 'en yüksek katılımlı koro festivali olması bekleniyor.

Hoparlörlerden dua okunmaya başladı

Sanat merkezinde festival kapsamında korolar sahne aldığı sırada AASSM'nin hemen yanında bulunan Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de aynı saatlerde mezuniyet töreni yapıldı.

Önce İstiklal Marşı okunan okulun hoparlörleri yüksek sesli bir şekilde açıldı, ismi anons edilen imam dua okumaya başladı.

Okul, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Müftülüğü arasında ÇEDES kapsamında ilk "manevi danışman" denilen imam atanan okullar arasında yer alıyordu.