soL 18 yaşında

soL, bundan 18 yıl önce, 22 Mayıs 2006 günü, bir internet gazetesi olarak yayına başladı. O tarihte birçok büyük günlük gazete dahi internet yayıncılığına başlamamıştı. soL, bu alandaki öncü yayınlardan biri oldu.

Aslında daha önce çıkmıştık yola. 1998’de dergi olarak başlamıştı soL. 26 yıllık serüvende çok defa biçim, periyot, mecra değiştirdik. Kendimizden bahsetmeyi hiç sevmedik ama kendimizi değerlendirmeyi hiç bırakmadık.

Tek işi “haber vermek” olan bir gazete olarak hiç görmedik kendimizi, işimizi, adlı adınca Türkiye işçi sınıfının mücadelesine gazetecilik cephesinden destek vermek olarak söyledik. Bunun için yalana hiç sapmadık, çünkü gerçeğin halktan yana olduğunu hep bildik, ortaya koymaya çalıştık.

soL, işte kendini hep bu katkısı bakımından değerlendirdi, sorguladı. Kendisini değiştirmekten hiç çekinmedi.

Geride bıraktığımız 18’inci yılımız, bir kez daha kendimize dair ayrıntılı bir değerlendirme yaptığımız bir yıl oldu. Yol haritamızı belirledik. Çalışıyoruz, hazırlanıyoruz.

19’uncu yılımız, Türkiye halkının mücadelesine katkımızı yükseltmek için büyük değişikliklere imza atacağımız bir yıl olacak.

26 yıl boyunca soL’a katkıda bulunan tüm dostlarımıza ve okurlarımıza teşekkürlerimizle.